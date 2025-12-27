Bajo la lluvia y el frío, cientos de dolientes se congregaron el sábado a las puertas de una mezquita en la ciudad siria de Homs. El lugar había sido sacudido un día antes por un atentado con bomba que dejó ocho muertos y 18 heridos, una herida aún abierta en el corazón del barrio.

La multitud se reunió junto a la mezquita del imán Alí ibn Abi Talib, en Wadi Al-Dhahab, una zona de población mayoritariamente alauí. Desde allí, los asistentes partieron en convoyes para acompañar el último adiós a las víctimas.

Las autoridades informaron de que las primeras investigaciones apuntan a la colocación de artefactos explosivos en el interior de la mezquita, aunque hasta ahora no se ha identificado públicamente a los responsables.

Un grupo poco conocido que se hace llamar Saraya Ansar al Sunna reivindicó el ataque en un comunicado difundido en su canal de Telegram, donde aseguró que el atentado tenía como objetivo a miembros de la comunidad alauí.

Ese mismo grupo ya había reclamado en junio la autoría de un atentado suicida en Dweil’a, a las afueras de Damasco, cuando un hombre armado abrió fuego y luego hizo detonar un chaleco explosivo en una iglesia greco-ortodoxa. Entonces murieron 25 personas mientras los fieles rezaban un domingo.