El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y su homólogo de China, Xi Jinping, mantuvieron conversaciones bilaterales en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Tianjin.
Xi elogia autosuficiencia de Türkiye y plantea fortalecer sinergia con Iniciativa del Corredor Medio
Xi señaló que los fuertes lazos entre China y Türkiye sirven a los objetivos de ambas naciones, además de los intereses compartidos del Sur Global. / AA
1 de septiembre de 2025

El presidente de China, Xi Jinping, afirmó que Beijing y Ankara deberían fortalecer la sinergia entre la Iniciativa de la Franja y la Ruta y la Iniciativa del Corredor Medio, al tiempo que elogió el espíritu de autosuficiencia de Türkiye.

Durante sus declaraciones en la noche de este domingo, Xi afirmó que China y Türkiye son potencias emergentes y miembros importantes del Sur Global, con un espíritu de independencia y autosuficiencia, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores chino en un comunicado.

Los comentarios de Xi se dieron en el marco de una reunión bilateral con el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, en la ciudad de Tianjin, antes de una cena ofrecida por el líder chino en honor a los mandatarios asistentes a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

"Mantener un desarrollo de alto nivel en las relaciones de China y Türkiye beneficia a los objetivos fundamentales de ambos países y a los intereses comunes del Sur Global", declaró Xi.

También sostuvo que las dos naciones deben aprovechar la tendencia de "tiempos de paz, desarrollo, cooperación y resultados favorables para lograr el éxito mutuo en el camino hacia la prosperidad nacional”. En esa línea añadió que se debe “elevar la relación de cooperación estratégica entre China y Türkiye a nuevos niveles y promover conjuntamente la construcción de un sistema de gobernanza global más justo y equitativo".

"Confianza política mutua"



Destacando que el próximo año se conmemora el aniversario número 55 de las relaciones diplomáticas entre ambos países, Xi afirmó que Beijing y Ankara deben aprovechar esta oportunidad para impulsar las relaciones bilaterales.

"Se debe consolidar la confianza política mutua, apoyarse uno al otro en asuntos que atañen a sus respectivos intereses fundamentales y principales preocupaciones, y fortalecer la cooperación antiterrorista y en seguridad", añadió.

Xi afirmó que ambas partes deben profundizar la cooperación práctica, fortalecer la sinergia entre la Iniciativa de la Franja y la Ruta y la Iniciativa del Corredor Medio, promover el desarrollo de la ruta sur del Ferrocarril Expreso China-Europa, intensificar la cooperación en áreas tradicionales como la economía, el comercio, la cultura y el turismo, y crear nuevos hitos en la cooperación en nuevas energías, 5G y biomedicina.

"Deben fortalecer la cooperación multilateral, coordinándose estrechamente en marcos como las Naciones Unidas, el G20 y la Organización de Cooperación de Shanghái para defender conjuntamente el orden y las normas internacionales, defender la equidad y la justicia internacionales, y contribuir a la paz y la estabilidad mundiales", añadió.

Esta es la quinta cumbre anual de la OSC organizada por China desde la creación del bloque en 2001.

La cumbre se celebra en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas, como la ofensiva de Israel contra Gaza, el conflicto de Ucrania y las disputas arancelarias internacionales. Xi, en calidad de presidente rotatorio, liderará el encuentro.


FUENTE:TRT World
