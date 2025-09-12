El reiterado comportamiento hostil de Israel en Oriente Medio sigue quebrantando los límites del derecho internacional y violando las soberanías de múltiples naciones, como lo prueba su más reciente ataque en Doha . Tel Aviv bombardeó un edificio donde estaban líderes negociadores de Hamás, mientras discutían una propuesta de alto el fuego en Gaza, impulsada por EE.UU., matando a cinco miembros del grupo de resistencia palestino y a un oficial de seguridad qatarí.

Por eso, durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU este jueves, el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassin Al-Thani, denunció que “la continuación de estos ataques no solo afecta a Qatar. Es una clara amenaza contra cualquier país que trabaje por la paz, y eso socava la confianza en las Naciones Unidas".

Para Doha, el reciente bombardeo israelí no fue un golpe aislado: expone la agresividad y el desprecio por la soberanía de los demás, que caracteriza el liderazgo del primer ministro Benjamín Netanyahu. Justamente, Al-Thani calificó el ataque como “muy lejos del comportamiento civilizado de los Estados que creen en la paz”. En contraste, continuó, esta agresión mostró cómo Tel Aviv está "intentando reorganizar la región por la fuerza", apoyándose en "ideas fundamentalistas" para justificar sus actos.

"¿Cómo podemos recibir a representantes israelíes si han cometido este ataque? ¿Han oído hablar de algún Estado que haya atacado a un mediador de esta manera?", preguntó. Al punto que calificó al liderazgo israelí de ser “extremistas sedientos de sangre”, que “creen gozar de impunidad” mientras cometen un genocidio en Gaza y desestabilizan a todo Oriente Medio.

Aunque Al-Thani sostuvo que Doha sigue comprometida con la mediación y la resolución pacífica de disputas, advirtió que no tolerará amenazas a su seguridad. La paz, dijo, requiere de un alto el fuego inmediato en Gaza, la liberación de rehenes, el acceso humanitario a Gaza y una solución de dos Estados.

Hamás aclara que ataque de Israel no cambia sus peticiones sobre Gaza





En un discurso televisado, Fawzi Barhoum, miembro de Hamás advirtió que el mortal ataque contra su delegación en Doha no cambiará las demandas del grupo para alcanzar un acuerdo con Israel: un alto el fuego total, la retirada de las fuerzas israelíes del enclave, un verdadero intercambio de prisioneros por rehenes israelíes, ayuda humanitaria y la reconstrucción del asediado territorio palestino.

Barhoum agregó que en el momento “del ataque terrorista la delegación negociadora estaba discutiendo su respuesta a la propuesta" de Washington. Qatar ha organizado y mediado largamente las negociaciones para lograr un cese del fuego en Gaza.

Hamás además acusó a Estados Unidos de complicidad en el bombardeo lanzado por Tel Aviv, al calificarlo de intento por destruir los esfuerzos de diálogo. “Este crimen fue… un atentado contra todo el proceso de negociación y un ataque deliberado contra el papel de nuestros hermanos mediadores en Qatar y Egipto, declaró Barhoum.

La condena de Jordania





En la reunión del Consejo de Seguridad este jueves, el ministro de Relaciones Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, describió a Israel como "un gobierno rufián empapado de la sangre de inocentes", que viola sistemáticamente la soberanía y el derecho internacional mientras impone una hambruna forzada en Gaza.

Por eso pidió a la comunidad internacional actuar "de inmediato y de manera efectiva" para detener la "arrogancia" de Israel y proteger a la región de sus "acciones desastrosas".

Doha ha albergado la oficina política de Hamás desde 2012, a petición de Washington y Tel Aviv, y ha encabezado junto a Egipto repetidos intentos de tregua para poner fin a la brutal ofensiva israelí en Gaza. El ataque de Netanyahu impacta esos esfuerzos.