En el limbo parecen haber quedado las negociaciones entre Israel y Hamás para acordar un alto el fuego en Gaza, mientras la profunda crisis humanitaria que sufren los palestinos en el enclave se agrava con cada minuto que pasa y cada bomba que Tel Aviv lanza. El diálogo se estancó por cuenta de la insistencia del Gobierno de Israel en mantener el control militar de amplias zonas de Gaza, según reportes de prensa. Algo sobre lo que Hamás ha planteado su rechazo desde el primer momento.

Ahora se prevé que Tel Aviv presente un nuevo mapa de retirada en el enclave, que los mediadores están esperando para intentar acercar las posiciones entre las partes, según informó el Canal 12 de Israel.

Hamás había aceptado una zona de amortiguación de entre 0,7 y 1 kilómetro de ancho. Sin embargo, la más reciente propuesta de Israel, indican reportes, buscaba mantener zonas de ocupación de hasta 3 kilómetros, lo que llevó a un punto muerto en las conversaciones.

Si bien las líneas rojas de Hamás e Israel para la negociación están muy distantes, se prevé que el nuevo mapa intente subsanar algunas de las brechas. El periódico israelí Haaretz, citando a una fuente diplomática árabe, informó que los países mediadores no se han rendido a pesar de los desacuerdos.

Según la fuente, lo que se intenta ahora es balancear la posición de Hamás, que rechazó el mapa israelí anterior, con el ala más dura del Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu, un sector que se ha mostrado reacio a un compromiso más realista.

También se reporta que Estados Unidos no está contento con la propuesta israelí y ha transmitido sus preocupaciones a los mediadores cataríes y egipcios.

Previamente, el viernes, dos fuentes palestinas familiarizadas con las conversaciones le revelaron a la agencia de noticias AFP que el principal obstáculo de las negociaciones era la posición de Israel para mantener la ocupación militar dentro del territorio.

"Las negociaciones en Doha (Qatar) se enfrentan a un revés y a complejas dificultades debido a la insistencia de Israel, hasta el viernes, en presentar un mapa de retirada, que en realidad es un mapa de redespliegue y reposicionamiento del ejército israelí, más que una retirada real", declaró una fuente a AFP.

Negociaciones estancadas y un plan para encerrar palestinos





En simultáneo, la emisora estatal israelí KAN informó que fuentes cercanas a Netanyahu esperan que el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, de extrema derecha, renuncie si se firma un acuerdo de alto el fuego. Los reportes también indican que Netanyahu planea reunirse con el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, para intentar suavizar la oposición dentro de su gabinete ante un acuerdo.

The Times of Israel informó que las propuestas rechazadas demuestran cómo Israel pretende mantener el control sobre aproximadamente un tercio del territorio de Gaza. En ese sentido, los planes propuestos incluían áreas como Rafah, en el sur del enclave, donde Tel Aviv busca establecer lo que llama una “ciudad humanitaria" que en realidad sería un campo para encerrar a palestinos.

Justamente, Mohammed Al-Kassim, corresponsal de TRT World, informó que el progreso en las conversaciones para un alto el fuego se ralentizaron luego de que Tel Aviv propusiera el traslado forzoso de palestinos a Rafah. El plan de Israel de encerrar a los palestinos en esa ciudad ha sido condenado como un intento de desplazamiento forzado a gran escala bajo el pretexto de proporcionar ayuda humanitaria, en medio del genocidio que continúa cometiendo en el enclave.

En una sesión informativa el lunes, Israel Katz, ministro de Defensa israelí, reveló detalles de un plan para reubicar a por lo menos 600.000 palestinos para encerrarlos en una zona vallada construida sobre las ruinas de Rafah, tras alcanzar un acuerdo de alto el fuego. Una vez dentro, no se les permitiría salir de allí, indicó el ministro. El objetivo a largo plazo sería concentrar allí a toda la población de Gaza.

Además, Katz añadió que, si las condiciones lo permiten, la construcción de esa "ciudad" comenzaría durante el alto el fuego de 60 días entre Israel y Hamás que actualmente se negocian.

Reocupación



Israel insiste en desarmar a Hamás y obligar a sus altos líderes al exilio. Hamás ha declarado su deseo de la retirada completa de las tropas israelíes de Gaza, donde viven más de dos millones de personas.

Según AFP, el mapa que había presentado la delegación israelí en las conversaciones proponía mantener fuerzas militares en más del 40% del territorio palestino.

"La delegación de Hamás no aceptará los mapas israelíes, ya que básicamente legitiman la reocupación de aproximadamente la mitad de Gaza y la convierten en zonas aisladas sin cruces ni libertad de movimiento", añadió la fuente en conversación con AFP.

Los mediadores han pedido a ambas partes que pospongan las conversaciones hasta la llegada a Doha del enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, añadieron.

Una fuente palestina afirmó que se habían logrado "ciertos avances" en los planes para liberar a prisioneros palestinos y obtener más ayuda para Gaza. Sin embargo, acusaron a la delegación israelí de carecer de autoridad y de "obstruir el acuerdo para continuar su ofensiva de exterminio".