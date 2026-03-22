La guerra entre Irán e Israel, con implicación de Estados Unidos, continúa en una escalada cada vez más peligrosa, marcada por una nueva oleada de ataques con misiles que ha dejado un elevado número de heridos en territorio israelí.
Durante una noche en la que fallaron los sistemas de defensa israelíes, al menos 100 personas resultaron heridas y seis fallecieron en los ataques con misiles lanzados desde Irán hacia Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu calificó la situación como “una noche muy difícil”.
Las ciudades más afectadas fueron las sureñas Arad y Dimona, donde Israel alberga instalaciones nucleares secretas. Según autoridades locales de bomberos, “tanto en Dimona como en Arad se registraron impactos directos de misiles balísticos con ojivas que pesaban cientos de kilogramos”.
Por su parte, los servicios de emergencia de Magen David Adom informaron de que 84 personas resultaron heridas en Arad, 10 de ellas de gravedad, horas después de que otras 33 también fueran atendidas por lesiones.
Los dos impactos directos provocaron daños significativos en zonas residenciales, con fachadas de edificios destrozadas y la formación de cráteres en el suelo.
En respuesta, Netanyahu afirmó: “Esta es una noche muy difícil en la batalla por nuestro futuro”, y añadió una advertencia: “Estamos decididos a seguir atacando a nuestros enemigos en todos los frentes”.
El ataque, motivó la visita de Netanyahu a la ciudad de Arad, donde reiteró su amenaza: "Vamos a por el régimen. Vamos a por la Guardia Revolucionaria, esta banda criminal. Vamos a por ellos personalmente, a por sus líderes, sus instalaciones, sus activos económicos", dijo mientras inspeccionaba los daños.
El ejército israelí anunció que investigará lo ocurrido. “Los sistemas de defensa aérea funcionaron, pero no interceptaron el misil. Investigaremos el incidente y aprenderemos de él”, escribió el portavoz militar, el general de brigada Effie Defrin, en la red social X.
Desde Teherán, la televisión estatal iraní señaló que el ataque con misiles contra Dimona, donde se ubica una instalación nuclear, fue una “respuesta” a un ataque previo contra su propio complejo nuclear en Natanz.
Este domingo, también continuaron los ataques. Según informaron los servicios médicos, los ataques con misiles iraníes dejaron otros 15 heridos en el centro de Israel.
El servicio nacional de emergencias de Israel, MDA, declaró en un comunicado que las lesiones se registraron después de que misiles procedentes de Irán impactaran en Tel Aviv, Ramat Gan y Petah Tikva, según informó el periódico Yedioth Ahronoth.
Israel reporta más de 4.500 heridos desde inicio de la guerra
Por otro lado, un nuevo comunicado del ministerio de Salud de Israel informó el domingo que desde que comenzó la guerra contra Irán el 28 de febrero, al menos 4.564 personas han resultado heridas en ataques de represalia iraníes.
Según el mismo comunicado, 124 personas siguen hospitalizadas, entre ellas una en estado crítico y 13 en estado grave. Además, en las últimas 24 horas, 303 personas fueron heridas y hospitalizadas, incluidas ocho en estado grave.
Irán afirma que 210 niños han muerto desde el inicio de los ataques
Por el lado iraní, según ha declarado el ministro de Sanidad este domingo, al menos 210 niños han muerto y otros 1.510 han resultado heridos en Irán desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra el país.
En declaraciones difundidas por la agencia de noticias semioficial ISNA , Mohammad-Reza Zafarghandi afirmó que alrededor de 300 centros de salud, médicos y de emergencia también han resultado dañados desde el 28 de febrero.
Además, añadió que aproximadamente 30 ambulancias han resultado dañadas y han quedado fuera de servicio.
Y en total, al menos 1.300 iraníes habrían muerto hasta ahora, incluido el líder supremo Ali Jamenei.