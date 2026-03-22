La guerra entre Irán e Israel, con implicación de Estados Unidos, continúa en una escalada cada vez más peligrosa, marcada por una nueva oleada de ataques con misiles que ha dejado un elevado número de heridos en territorio israelí.

Durante una noche en la que fallaron los sistemas de defensa israelíes, al menos 100 personas resultaron heridas y seis fallecieron en los ataques con misiles lanzados desde Irán hacia Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu calificó la situación como “una noche muy difícil”.

Las ciudades más afectadas fueron las sureñas Arad y Dimona, donde Israel alberga instalaciones nucleares secretas. Según autoridades locales de bomberos, “tanto en Dimona como en Arad se registraron impactos directos de misiles balísticos con ojivas que pesaban cientos de kilogramos”.

Por su parte, los servicios de emergencia de Magen David Adom informaron de que 84 personas resultaron heridas en Arad, 10 de ellas de gravedad, horas después de que otras 33 también fueran atendidas por lesiones.

Los dos impactos directos provocaron daños significativos en zonas residenciales, con fachadas de edificios destrozadas y la formación de cráteres en el suelo.

En respuesta, Netanyahu afirmó: “Esta es una noche muy difícil en la batalla por nuestro futuro”, y añadió una advertencia: “Estamos decididos a seguir atacando a nuestros enemigos en todos los frentes”.

El ataque, motivó la visita de Netanyahu a la ciudad de Arad, donde reiteró su amenaza: "Vamos a por el régimen. Vamos a por la Guardia Revolucionaria, esta banda criminal. Vamos a por ellos personalmente, a por sus líderes, sus instalaciones, sus activos económicos", dijo mientras inspeccionaba los daños.

El ejército israelí anunció que investigará lo ocurrido. “Los sistemas de defensa aérea funcionaron, pero no interceptaron el misil. Investigaremos el incidente y aprenderemos de él”, escribió el portavoz militar, el general de brigada Effie Defrin, en la red social X.

Desde Teherán, la televisión estatal iraní señaló que el ataque con misiles contra Dimona, donde se ubica una instalación nuclear, fue una “respuesta” a un ataque previo contra su propio complejo nuclear en Natanz.

Este domingo, también continuaron los ataques. Según informaron los servicios médicos, los ataques con misiles iraníes dejaron otros 15 heridos en el centro de Israel.

El servicio nacional de emergencias de Israel, MDA, declaró en un comunicado que las lesiones se registraron después de que misiles procedentes de Irán impactaran en Tel Aviv, Ramat Gan y Petah Tikva, según informó el periódico Yedioth Ahronoth.