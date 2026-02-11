Ante la expectativa de su reunión con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abordó en varias declaraciones las negociaciones nucleares de Washington con Irán y mantuvo su tono de línea dura. Durante una entrevista con el canal Fox Business en la víspera del encuentro, Trump puso en duda la posibilidad de alcanzar un acuerdo duradero con Teherán y sostuvo que cualquier pacto deberá ir mucho más allá de su programa nuclear. Además, le dijo al medio Axios que está “pensando” en enviar otro portaaviones cerca de Irán y a que este país podría aguardarle “algo muy duro” si no hay avances.
Ante la pregunta de Fox Business sobre si un nuevo acuerdo con Teherán “realmente podría mantenerse”, Trump respondió: “No lo sé. Sé una cosa, quieren hacer un acuerdo”.
“No hablarían con nadie más, pero están hablando conmigo. Pero, saben, es una buena pregunta. Mucha gente dice que no, y yo diría que preferiría hacer un acuerdo. Tiene que ser un buen acuerdo, sin armas nucleares, sin misiles, sin esto, sin aquello, todas las diferentes cosas que se quieren”, remarcó.
“Pero algunas personas se preocupan porque (los iraníes) han sido muy deshonestos con nosotros a lo largo de los años, ¿verdad? Muy deshonestos. Obama y Biden, lo que hicieron en términos de crear un monstruo con Irán fue terrible. Ese acuerdo nuclear con Irán fue uno de los acuerdos más tontos que he visto”, añadió.
Los comentarios de Trump llegan justo cuando Washington y Teherán se preparan para una próxima ronda de negociaciones nucleares en Omán, luego del diálogo inicial que sostuvieron el pasado viernes y que marcó la reanudación del esfuerzo diplomático tras casi ocho meses de pausa. Justamente, en junio de 2025, las conversaciones quedaron interrumpidas luego de la campaña de bombardeos de Israel contra Irán, que desencadenó la llamada Guerra de 12 días, en la que EE.UU. terminó interviniendo
Trump advierte que “algo muy duro” podría esperarle a Irán
Aunque afirma preferir un acuerdo duradero y amplio, en simultáneo Trump está considerando desplegar un segundo grupo de portaaviones de ataque cerca de Irán, según la entrevista que le dio al medio Axios.
En esa conversación, el presidente dijo que está “pensando” en enviar más tropas a Oriente Medio. “Tenemos una fuerza naval que se dirige allí y otra podría ir”, señaló.
El segundo portaaviones se uniría al USS Abraham Lincoln y a su grupo de ataque, ya presente en la región. Esa fuerza incluye cazas, misiles Tomahawk y múltiples buques, reflejando despliegues similares a la guerra de 12 días del año pasado.
Medios locales estadounidenses además citaron a Trump afirmando: “O bien llegamos a un acuerdo o tendremos que hacer algo muy duro como la última vez”. Aunque, luego volvió a matizar al señalar que la segunda ronda de conversaciones se espera para la próxima semana.
Luego indicó: “La última vez no creyeron que lo haría. Sobreestimaron sus cartas. Esta vez las conversaciones son muy diferentes”, insistió al reiterar que Irán “quiere hacer un acuerdo con muchas ganas”. En este sentido sostuvo que negocia con mayor seriedad que en rondas anteriores.
Y aquí llega un punto complejo para el diálogo. Trump añadió que cualquier acuerdo debería abarcar el programa nuclear de Irán y sus reservas de misiles balísticos, a pesar de que Teherán ha repetido en los últimos días que lo único que está sobre la mesa es el tema nuclear.
EE.UU. movió misiles en su base de Qatar, en medio de tensiones con Irán
Ahora bien, la presión diplomática de Washington ha ido acompañada de movimientos militares sobre el terreno. La agencia de noticias Reuters analizó imágenes satelitales de la base de EE.UU. en Qatar –la más grande de Washington en Oriente Medio– y encontró que se ubicaron misiles en lanzadores móviles, en medio de la escalada de tensiones con Irán desde enero.
“La decisión de mantener los misiles Patriot en camiones móviles en lugar de estaciones de lanzamiento semiestáticas (lo que significa que podrían desplegarse rápidamente para atacar o moverse defensivamente en caso de un ataque iraní) muestra cómo los riesgos aumentaron a medida que crecieron las fricciones”, explica Reuters.
Una comparación de fotografías satelitales de principios de febrero con las tomadas en enero muestra una reciente acumulación de aviones y otros equipos militares en toda la región, señaló William Goodhind, analista de imágenes forenses de Contested Ground.
También hay bases estadounidenses en Iraq, Jordania, Kuwait, Arabia Saudí, Qatar, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Türkiye y Diego García en el Océano Índico.
La Guardia Revolucionaria de Irán ha advertido que en caso de ataques en territorio iraní, podrían tomar represalias contra cualquier base estadounidense.
EE.UU. sopesa incautar petroleros iraníes, pero teme represalias
La advertencia militar de Irán parece haber tenido un impacto en la política de Washington. Según un informe del diario The Wall Street Journal, funcionarios del Gobierno de Trump han debatido la posibilidad de incautar más petroleros implicados en el transporte de petróleo iraní, pero han optado por no hacerlo por ahora, preocupados por la casi segura represalia de Teherán y por el impacto en los mercados petroleros mundiales, señalaron funcionarios estadounidenses.
En ese contexto, impedir que otros buques sancionados carguen crudo en Irán afectaría directamente la principal fuente de ingresos del país, ampliando la estrategia de presión que la Casa Blanca puso en marcha en diciembre en el Caribe.
Sin embargo, la medida —una de varias opciones consideradas para forzar a Teherán a aceptar restricciones sobre su programa nuclear— enfrenta numerosos obstáculos, indicaron algunos funcionarios.
Más de 20 buques que transportan petróleo iraní han sido sancionados por el Departamento del Tesoro este año, lo que los convierte en posibles objetivos de incautación, dijeron las fuentes.
De concretarse una operación, EE.UU. tendría que desviar personal y posiblemente otros barcos para escoltar el petrolero hasta territorio estadounidense u otro puerto dispuesto a almacenar el crudo iraní, señalaron los funcionarios.
La cautela estadounidense se explica también por los antecedentes: Irán ha tomado el control o atacado buques comerciales en anteriores enfrentamientos con Washington, incluida la llamada “guerra de los petroleros” de la década de 1980, cuando cientos de barcos fueron atacados.
Analistas advierten que un eventual cierre del estrecho de Ormuz por parte de Teherán provocaría casi con seguridad una respuesta militar estadounidense, aunque reabrir la vía marítima si fuera minada podría llevar tiempo.
“Bloquear el estrecho no beneficia a nadie, incluido Irán. Pero si sienten que están acorralados, lo harán. Y tienen la logística para hacerlo”, señaló Bader Al-Saif, académico de la Universidad de Kuwait. El resto de los países del Golfo enfrentaría grandes dificultades para exportar petróleo, añadió.
Netanyahu se prepara para su encuentro con Trump
Netanyahu, que llegó a Washington este martes, adelantó antes de su vuelo que en su encuentro con Trump pretendía centrarse en las negociaciones entre EE.UU. e Irán y presentarle al mandatario “nuestra visión de los principios de las negociaciones”.
Y previo a la cita en la Casa Blanca, el primer ministro israelí activó su agenda diplomática al reunirse este martes con altos funcionarios estadounidenses implicados en las negociaciones con Irán.
Netanyahu mantuvo discusiones con el enviado especial Steve Witkoff y con Jared Kushner, yerno de Trump y asesor, centradas en las negociaciones con Teherán, informó el periodista de Axios Barak Ravid en una publicación en la red social X.
La reunión tuvo lugar, según informes, en Blair House, la residencia oficial para huéspedes de Trump, horas después de la llegada de Netanyahu este martes.
Reunión “constructiva” y “positiva” entre Irán y Omán
Mientras Washington aumenta la presión, Teherán intenta mantener abierta la vía diplomática. En ese marco, el jefe de seguridad de Irán, Ali Larijani, quien dirige el Consejo Supremo de Seguridad Nacional del país, se reunió este martes con el sultán de Omán y el ministro de Exteriores omaní, y se espera que viaje a Doha el miércoles para informar a las autoridades qataríes antes de la próxima ronda de conversaciones con Washington.
Un comunicado del Ministerio de Exteriores de Omán señaló este martes que el sultán Haitham bin Tariq se reunió con Larijani y abordó los últimos acontecimientos en las negociaciones entre Irán y EE.UU., así como las “vías para alcanzar un acuerdo equilibrado y justo para todas las partes”.
Las conversaciones también trataron “la importancia crucial de reanudar el diálogo y volver a la mesa de negociaciones para acercar posturas y resolver las diferencias pendientes por medios pacíficos”, indicó el comunicado.
Por su parte, en lo que pareció ser una alusión a Netanyahu, Larijani advirtió en su red social X: “Los estadounidenses deben pensar con sabiduría y no permitirle, mediante posturas, insinuar antes de su vuelo que ‘quiero ir a enseñar a los estadounidenses el marco de las negociaciones nucleares’. Deben permanecer alerta ante el papel destructivo de los sionistas”.
La agencia estatal iraní IRNA informó que las conversaciones de Larijani con el sultán Haitham se desarrollaron en un clima “constructivo” y “positivo”, abordando vías para impulsar la cooperación bilateral.
Larijani también se reunió con el ministro de Exteriores de Omán, Badr Albusaidi, durante su visita, añadió la agencia sin ofrecer más detalles.