Ante la expectativa de su reunión con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abordó en varias declaraciones las negociaciones nucleares de Washington con Irán y mantuvo su tono de línea dura. Durante una entrevista con el canal Fox Business en la víspera del encuentro, Trump puso en duda la posibilidad de alcanzar un acuerdo duradero con Teherán y sostuvo que cualquier pacto deberá ir mucho más allá de su programa nuclear. Además, le dijo al medio Axios que está “pensando” en enviar otro portaaviones cerca de Irán y a que este país podría aguardarle “algo muy duro” si no hay avances.

Ante la pregunta de Fox Business sobre si un nuevo acuerdo con Teherán “realmente podría mantenerse”, Trump respondió: “No lo sé. Sé una cosa, quieren hacer un acuerdo”.

“No hablarían con nadie más, pero están hablando conmigo. Pero, saben, es una buena pregunta. Mucha gente dice que no, y yo diría que preferiría hacer un acuerdo. Tiene que ser un buen acuerdo, sin armas nucleares, sin misiles, sin esto, sin aquello, todas las diferentes cosas que se quieren”, remarcó.

“Pero algunas personas se preocupan porque (los iraníes) han sido muy deshonestos con nosotros a lo largo de los años, ¿verdad? Muy deshonestos. Obama y Biden, lo que hicieron en términos de crear un monstruo con Irán fue terrible. Ese acuerdo nuclear con Irán fue uno de los acuerdos más tontos que he visto”, añadió.

Los comentarios de Trump llegan justo cuando Washington y Teherán se preparan para una próxima ronda de negociaciones nucleares en Omán, luego del diálogo inicial que sostuvieron el pasado viernes y que marcó la reanudación del esfuerzo diplomático tras casi ocho meses de pausa. Justamente, en junio de 2025, las conversaciones quedaron interrumpidas luego de la campaña de bombardeos de Israel contra Irán, que desencadenó la llamada Guerra de 12 días, en la que EE.UU. terminó interviniendo

Trump advierte que “algo muy duro” podría esperarle a Irán

Aunque afirma preferir un acuerdo duradero y amplio, en simultáneo Trump está considerando desplegar un segundo grupo de portaaviones de ataque cerca de Irán, según la entrevista que le dio al medio Axios.

En esa conversación, el presidente dijo que está “pensando” en enviar más tropas a Oriente Medio. “Tenemos una fuerza naval que se dirige allí y otra podría ir”, señaló.

El segundo portaaviones se uniría al USS Abraham Lincoln y a su grupo de ataque, ya presente en la región. Esa fuerza incluye cazas, misiles Tomahawk y múltiples buques, reflejando despliegues similares a la guerra de 12 días del año pasado.

Medios locales estadounidenses además citaron a Trump afirmando: “O bien llegamos a un acuerdo o tendremos que hacer algo muy duro como la última vez”. Aunque, luego volvió a matizar al señalar que la segunda ronda de conversaciones se espera para la próxima semana.

Luego indicó: “La última vez no creyeron que lo haría. Sobreestimaron sus cartas. Esta vez las conversaciones son muy diferentes”, insistió al reiterar que Irán “quiere hacer un acuerdo con muchas ganas”. En este sentido sostuvo que negocia con mayor seriedad que en rondas anteriores.

Y aquí llega un punto complejo para el diálogo. Trump añadió que cualquier acuerdo debería abarcar el programa nuclear de Irán y sus reservas de misiles balísticos, a pesar de que Teherán ha repetido en los últimos días que lo único que está sobre la mesa es el tema nuclear.

EE.UU. movió misiles en su base de Qatar, en medio de tensiones con Irán

Ahora bien, la presión diplomática de Washington ha ido acompañada de movimientos militares sobre el terreno. La agencia de noticias Reuters analizó imágenes satelitales de la base de EE.UU. en Qatar –la más grande de Washington en Oriente Medio– y encontró que se ubicaron misiles en lanzadores móviles, en medio de la escalada de tensiones con Irán desde enero.

“La decisión de mantener los misiles Patriot en camiones móviles en lugar de estaciones de lanzamiento semiestáticas (lo que significa que podrían desplegarse rápidamente para atacar o moverse defensivamente en caso de un ataque iraní) muestra cómo los riesgos aumentaron a medida que crecieron las fricciones”, explica Reuters.

Una comparación de fotografías satelitales de principios de febrero con las tomadas en enero muestra una reciente acumulación de aviones y otros equipos militares en toda la región, señaló William Goodhind, analista de imágenes forenses de Contested Ground.

También hay bases estadounidenses en Iraq, Jordania, Kuwait, Arabia Saudí, Qatar, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Türkiye y Diego García en el Océano Índico.

La Guardia Revolucionaria de Irán ha advertido que en caso de ataques en territorio iraní, podrían tomar represalias contra cualquier base estadounidense.

