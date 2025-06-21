El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, afirmó este sábado que los ataques de Israel en Oriente Medio están generando una creciente inestabilidad en toda la región y que el Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu es “el principal obstáculo para la paz regional”.

Erdogan subrayó que Israel destruye deliberadamente infraestructura civil, incluidos hospitales, escuelas, mezquitas e iglesias, y que sus ataques afectan directamente a mujeres y niños inocentes.

“Lo digo abierta y francamente: con todas estas atrocidades, con todos estos ataques, el Gobierno de Netanyahu es el principal obstáculo para la paz regional”, indicó durante la 51ª sesión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Cooperación Islámica (OCI) que se realiza este fin de semana en Estambul, Türkiye.

También aseguró que las condiciones en las que viven los palestinos en Gaza son “incluso peores que las de los campos de concentración del régimen nazi”.

Erdogan recordó además las ambiciones del régimen nazi de Hitler, que “incendió al mundo entero”, y comparó esa amenaza con el actual accionar de Israel: “Las ambiciones sionistas de Netanyahu no tienen otro propósito que arrastrar al mundo hacia el desastre”.

“Terrorismo de Estado”

Por otro lado, el presidente turco también denunció los recientes ataques israelíes contra Líbano, Siria, Yemen e Irán, y calificó los bombardeos del 13 de junio sobre Teherán como un acto de “terrorismo de Estado”.

Erdogan sostuvo que la agresión de Tel Aviv sabotea los esfuerzos diplomáticos en torno al programa nuclear iraní y defendió la respuesta de Irán ante la ofensiva de Israel.

“Mientras enriquece su capacidad nuclear sin respetar ninguna norma —y esa es la mayor hipocresía de Israel—, con los ataques que lanzó el 13 de junio el gobierno de Netanyahu buscó minar el proceso de negociación”, expresó el mandatario.