El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, afirmó este sábado que los ataques de Israel en Oriente Medio están generando una creciente inestabilidad en toda la región y que el Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu es “el principal obstáculo para la paz regional”.
Erdogan subrayó que Israel destruye deliberadamente infraestructura civil, incluidos hospitales, escuelas, mezquitas e iglesias, y que sus ataques afectan directamente a mujeres y niños inocentes.
“Lo digo abierta y francamente: con todas estas atrocidades, con todos estos ataques, el Gobierno de Netanyahu es el principal obstáculo para la paz regional”, indicó durante la 51ª sesión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Cooperación Islámica (OCI) que se realiza este fin de semana en Estambul, Türkiye.
También aseguró que las condiciones en las que viven los palestinos en Gaza son “incluso peores que las de los campos de concentración del régimen nazi”.
Erdogan recordó además las ambiciones del régimen nazi de Hitler, que “incendió al mundo entero”, y comparó esa amenaza con el actual accionar de Israel: “Las ambiciones sionistas de Netanyahu no tienen otro propósito que arrastrar al mundo hacia el desastre”.
“Terrorismo de Estado”
Por otro lado, el presidente turco también denunció los recientes ataques israelíes contra Líbano, Siria, Yemen e Irán, y calificó los bombardeos del 13 de junio sobre Teherán como un acto de “terrorismo de Estado”.
Erdogan sostuvo que la agresión de Tel Aviv sabotea los esfuerzos diplomáticos en torno al programa nuclear iraní y defendió la respuesta de Irán ante la ofensiva de Israel.
“Mientras enriquece su capacidad nuclear sin respetar ninguna norma —y esa es la mayor hipocresía de Israel—, con los ataques que lanzó el 13 de junio el gobierno de Netanyahu buscó minar el proceso de negociación”, expresó el mandatario.
Atacar a Irán, añadió, demuestra que “el Gobierno de Netanyahu y sus asesinos” no tienen intención de resolver el conflicto por la vía diplomática.
Finalmente, Erdogan hizo un llamado a los actores internacionales para que frenen la retórica provocadora de Israel y trabajen para evitar una mayor escalada de tensiones.
Ministro Fidan: Israel arrastra a la región a un “desastre total”
El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, fue anfitrión de la reunión de la OCI en Estambul. Ante sus homólogos musulmanes, advirtió que Israel está llevando a la región hacia un “desastre total” con sus ataques a Irán, y llamó a las potencias mundiales a impedir que el conflicto se expanda aún más.
“Israel cometió genocidio y causó un derramamiento de sangre en Gaza, y ahora ataca a Irán, arrastrando a toda la región hacia el desastre”, advirtió Fidan.
La reunión se celebró en medio de crecientes tensiones, con ataques cruzados entre Israel e Irán, y la ofensiva de Tel Aviv en Gaza, que persiste mientras los bombardeos matan a decenas de palestinos cada día.
El jefe de la diplomacia turca condenó la agresión israelí como la raíz de la inestabilidad regional, y recalcó que no se trata de un problema limitado a Palestina, Irán o Siria. “Este no es un problema de Yemen, Irán, Palestina o Siria. El verdadero problema es Israel”, declaró Fidan.
Fidan añadió que Türkiye está dispuesta a apoyar los esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones, bajo el liderazgo del presidente Erdogan.
También insistió en que los países miembros de la OCI deben actuar en unidad y expresar una solidaridad firme con Irán frente a las provocaciones israelíes.
“Los países miembros de la OCI deben actuar juntos con unidad, y creemos firmemente que deben mostrar una verdadera solidaridad con la República Islámica de Irán”, concluyó.