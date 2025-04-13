Antalya, Türkiye — El Foro Diplomático de Antalya (ADF, por sus siglas en inglés), que se llevó a cabo del 11 al 13 de abril, consolida su papel como una plataforma clave para promover y reforzar el diálogo internacional, así como el multilateralismo en un mundo fragmentado. Este foro cobra especial relevancia para América Latina, una región que atraviesa una encrucijada diplomática. Históricamente moldeada por la influencia de Washington, ahora se ve empujada a buscar nuevas respuestas y alianzas ante un orden mundial cambiante y dinámico, según destacan expertos presentes en la cuarta edición del foro.

Bajo ese panorama, Héctor Cárdenas Suárez, presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi) y copatrocinador del Foro de Antalya, explicó que este encuentro de alto nivel es único, ya que permite una "mezcla y una variedad de puntos de vista realmente excepcionales", lo que impulsa nuevas perspectivas y es clave para la región. "Creo que, a largo plazo, eso impulsa una comunicación más fluida. Y creo que, en el fondo, podría ayudar incluso a resolver algunos problemas regionales e internacionales. Si logramos comunicarnos de una manera mejor y podemos escuchar los distintos puntos de vista de países que tienen visiones muy alejadas unas de otras", sostuvo en diálogo con TRT Español.

"Estamos hablando de lo que sucede en Latinoamérica, o lo que sucede en el Pacífico, o lo que sucede en África. Son temas que nos aquejan a todos, nos afectan y que, cuando nos juntamos en este tipo de foros, nos permite discutirlos y encontrar algunas soluciones y algunas vías para, para, para ir hacia adelante", agregó.

El impacto de la administración Trump en la región

"El sistema mundial atraviesa un periodo excepcional desde que, durante la administración Trump, se implementaron políticas económicas proteccionistas”, explicó Zeynep Kayacik, directora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Ankara, en exclusiva para TRT Español. "Los países de América Latina —especialmente México, Panamá y Colombia—, considerados tradicionalmente como el ‘patio trasero’ de Estados Unidos, también se han visto directamente afectados por estos cambios”, agregó.

El ADF reúne a líderes y analistas latinoamericanos para reflexionar sobre el nuevo lugar que ocupa la región en un sistema internacional en transformación, especialmente tras el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca en enero, marcando un punto de inflexión para América Latina.

Para Kayacik, en lo que respecta a "los aumentos desproporcionados de aranceles durante el mandato de Trump," seguidos por la retirada de iniciativas internacionales de alto perfil, como el Tratado Transpacífico (TPP) , y de foros multilaterales como la Organización Mundial del Comercio y el Acuerdo de París sobre el Clima , existe un trasfondo geopolítico. La incertidumbre ha afectado las relaciones comerciales entre América Latina y China, un socio consolidado en la región durante las últimas décadas.

Una política exterior unilateral

Ante este panorama, Rolando González Patricio, presidente del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), destacó la necesidad de poner énfasis en la unión regional.

“Yo creo que, de alguna manera, el horizonte histórico de la construcción de una plena unidad latinoamericana es un camino que debemos continuar recorriendo, y falta mucho por construir", explicó, refiriéndose al proyecto de "crear una comunidad de naciones latinoamericanas", dijo en exclusiva a TRT Español.

"Cuando nosotros articulamos, discutimos y aprobamos una ley modelo, estamos, desde la función legislativa, construyendo fórmulas de unión, afianzando y creando mecanismos de compatibilidad entre nuestras legislaciones", agregó.

Se refirió también al uso del unilateralismo por parte de la administración de Trump para ganar ventajas en la esfera internacional, no solo en el comercio, sino también en el "maltrato" a migrantes que sostienen su economía, así como en las presiones sobre el canal de Panamá.

El presidente del Parlatino agregó que no resulta casual que la 38.ª Asamblea del Parlatino, donde Türkiye se integró como miembro observador en 2021, haya fortalecido los lazos en la región. "En diciembre pasado, tuviese toda la fuerza esa declaración por consenso de la Asamblea contra las medidas coercitivas unilaterales”, explicó González Patricio.