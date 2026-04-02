Estados Unidos está “cerca” de cumplir sus objetivos estratégicos en la guerra junto a Israel contra Irán, según aseguró el presidente de ese país, Donald Trump. Sin embargo, en un mismo discurso realizado este miércoles, el mandatario combinó ese mensaje con amenazas de una mayor escalada militar, asegurando que golpearía a Irán hasta llevar al país “de vuelta a la Edad de Piedra”, en una retórica que oscila entre un desenlace cercano y la preparación de una fase más agresiva del conflicto.

Trump aseguró en un discurso televisado que Washington está “más cerca que nunca” de la victoria y que las fuerzas estadounidenses han logrado avances “rápidos y decisivos” en las últimas semanas. “Estamos en camino de completar todos los objetivos de Estados Unidos muy pronto”, insistió.

No obstante, en paralelo, endureció el tono al anticipar más ataques. “En las próximas dos o tres semanas, vamos a golpearlos extremadamente fuerte… los vamos a llevar de vuelta a la Edad de Piedra”, advirtió, en referencia a Irán.

Asimismo, el mandatario sostuvo que Washington “está ganando más que nunca” y que está a punto de neutralizar lo que describió como la “amenaza” iraní, aunque reiteró que continuará su operación hasta que sus objetivos “estén completamente logrados”.

De hecho, el discurso abrió ciertas incógnitas sobre sus metas, ya que aseguró que “un cambio de régimen nunca fue nuestro objetivo”, aunque al mismo tiempo afirmó que este ya habría ocurrido tras la muerte del líder Supremo iraní, Alí Jamenei.

Horas antes, el mandatario había asegurado que el objetivo de su administración era impedir que Irán obtenga un arma nuclear, y que ya se ha cumplido. “No tendrán un arma nuclear. Ese objetivo ya se ha alcanzado”, dijo. Por su parte, Teherán ha sostenido desde hace años que su programa nuclear es puramente pacífico y con fines civiles, rechazando cualquier intención de desarrollar armas nucleares.

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Irán desmiente solicitud de alto el fuego y responde a amenazas

Trump afirmó el miércoles más temprano que el nuevo liderazgo de Irán había solicitado a Washington un alto el fuego, indicando que Estados Unidos consideraría la petición solo si se reabre el estrecho de Ormuz. “El líder del nuevo régimen de Irán, mucho menos radicalizado y mucho más inteligente que sus predecesores, acaba de pedir a Estados Unidos un alto el fuego”, escribió Trump en su plataforma de redes sociales Truth Social.

No obstante, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán declaró que tal afirmación era falsa y carecía de fundamento, según informó la televisión estatal iraní.

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Asimismo, el miércoles, Trump elevó la presión al advertir que, si no se alcanza un acuerdo, Washington podría atacar infraestructura clave. “Si no hay un acuerdo, vamos a golpear muy duro todas sus plantas de generación eléctrica, y probablemente de manera simultánea”, señaló.

Trump afirmó además que Irán tenía “muy pocos” lanzadores de misiles restantes y que su capacidad para lanzar misiles y drones había sido “drásticamente reducida”. En respuesta, el ejército iraní prometió ataques “aplastantes” contra Estados Unidos e Israel, con acciones amplias y devastadoras, y continuó con el lanzamiento de proyectiles hacia Israel.