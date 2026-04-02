Estados Unidos está “cerca” de cumplir sus objetivos estratégicos en la guerra junto a Israel contra Irán, según aseguró el presidente de ese país, Donald Trump. Sin embargo, en un mismo discurso realizado este miércoles, el mandatario combinó ese mensaje con amenazas de una mayor escalada militar, asegurando que golpearía a Irán hasta llevar al país “de vuelta a la Edad de Piedra”, en una retórica que oscila entre un desenlace cercano y la preparación de una fase más agresiva del conflicto.
Trump aseguró en un discurso televisado que Washington está “más cerca que nunca” de la victoria y que las fuerzas estadounidenses han logrado avances “rápidos y decisivos” en las últimas semanas. “Estamos en camino de completar todos los objetivos de Estados Unidos muy pronto”, insistió.
No obstante, en paralelo, endureció el tono al anticipar más ataques. “En las próximas dos o tres semanas, vamos a golpearlos extremadamente fuerte… los vamos a llevar de vuelta a la Edad de Piedra”, advirtió, en referencia a Irán.
Asimismo, el mandatario sostuvo que Washington “está ganando más que nunca” y que está a punto de neutralizar lo que describió como la “amenaza” iraní, aunque reiteró que continuará su operación hasta que sus objetivos “estén completamente logrados”.
De hecho, el discurso abrió ciertas incógnitas sobre sus metas, ya que aseguró que “un cambio de régimen nunca fue nuestro objetivo”, aunque al mismo tiempo afirmó que este ya habría ocurrido tras la muerte del líder Supremo iraní, Alí Jamenei.
Horas antes, el mandatario había asegurado que el objetivo de su administración era impedir que Irán obtenga un arma nuclear, y que ya se ha cumplido. “No tendrán un arma nuclear. Ese objetivo ya se ha alcanzado”, dijo. Por su parte, Teherán ha sostenido desde hace años que su programa nuclear es puramente pacífico y con fines civiles, rechazando cualquier intención de desarrollar armas nucleares.
Irán desmiente solicitud de alto el fuego y responde a amenazas
Trump afirmó el miércoles más temprano que el nuevo liderazgo de Irán había solicitado a Washington un alto el fuego, indicando que Estados Unidos consideraría la petición solo si se reabre el estrecho de Ormuz. “El líder del nuevo régimen de Irán, mucho menos radicalizado y mucho más inteligente que sus predecesores, acaba de pedir a Estados Unidos un alto el fuego”, escribió Trump en su plataforma de redes sociales Truth Social.
No obstante, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán declaró que tal afirmación era falsa y carecía de fundamento, según informó la televisión estatal iraní.
Asimismo, el miércoles, Trump elevó la presión al advertir que, si no se alcanza un acuerdo, Washington podría atacar infraestructura clave. “Si no hay un acuerdo, vamos a golpear muy duro todas sus plantas de generación eléctrica, y probablemente de manera simultánea”, señaló.
Trump afirmó además que Irán tenía “muy pocos” lanzadores de misiles restantes y que su capacidad para lanzar misiles y drones había sido “drásticamente reducida”. En respuesta, el ejército iraní prometió ataques “aplastantes” contra Estados Unidos e Israel, con acciones amplias y devastadoras, y continuó con el lanzamiento de proyectiles hacia Israel.
Trump se desliga de situación del estrecho de Ormuz
Sobre el estrecho de Ormuz, Trump afirmó que Estados Unidos importa “casi nada de petróleo” a través de esa vía y agregó que “no vamos a recibir nada en el futuro. No lo necesitamos. Nunca lo hemos necesitado”. Irán ha cerrado prácticamente este paso vital desde los ataques de Estados Unidos e Israel que iniciaron la guerra el 28 de febrero, provocando un aumento de los precios globales del petróleo y del gas.
Entonces, el mandatario instó a otros países a asumir la responsabilidad de asegurar el estrecho. “Vayan al estrecho y simplemente tómelo, protéjanlo”, afirmó. “Los países del mundo que reciben petróleo a través del estrecho de Ormuz deben encargarse de ese paso. Deben valorarlo. Deben tomarlo y cuidarlo”, dijo.
Washington había declarado previamente que retomaría el control del estrecho y garantizaría la libertad de navegación, ya sea mediante escoltas estadounidenses o una fuerza multinacional, aunque no llevó a cabo acciones que se correspondan con esa promesa.
Ahora bien, desde el mes pasado, Trump dijo que sería “muy malo para el futuro de la OTAN” si sus miembros no ayudaban a reabrir esta vía vital. Y repitió esta idea el miércoles, señalando que los países miembros de la OTAN no habían actuado para apoyar sus acciones ni en Irán ni sobre el estrecho de Ormuz, señalando que consideraría que EE.UU. se retire de la alianza.
En respuesta, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró que París no fue consultada sobre la guerra y que “no participa” en ella. “Es totalmente cierto que Francia, a la que no se consultó y que no forma parte de esta ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel, no participa. No hay nada nuevo; es así desde el primer día, por lo que no hay de qué sorprenderse”, afirmó.
Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, señaló que la guerra en Irán “no es nuestra guerra” y que Reino Unido no se dejará involucrar directamente. Aunque anunció que este jueves se organizará una reunión virtual con más de treinta países dispuestos a movilizarse para restaurar la seguridad del transporte marítimo en el estrecho de Ormuz.
Las discusiones incluirán a los países que recientemente firmaron una declaración indicando que estaban listos “para contribuir a los esfuerzos apropiados que aseguren un paso seguro por el estrecho de Ormuz”, precisó Starmer. Estados Unidos no participará de la reunión.
Carta del presidente iraní a ciudadanos estadounidenses
En una carta abierta a los ciudadanos estadounidenses, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, cuestionó si la guerra de Estados Unidos e Israel contra Teherán realmente priorizaba los intereses de Estados Unidos y acusó al gobierno de Trump de crímenes de guerra.
“Atacar la infraestructura vital de Irán, incluyendo las instalaciones energéticas e industriales, atenta directamente contra el pueblo iraní”, afirmó Pezeshkian. “Más allá de constituir un crimen de guerra, tales acciones tienen consecuencias que se extienden mucho más allá de las fronteras de Irán”, agregó.
“¿Qué intereses del pueblo estadounidense se ven realmente beneficiados por esta guerra?”, preguntó en el texto.
También cuestionó si Washington había entrado en la guerra “como títere de Israel, influenciado y manipulado por ese régimen”. Asimismo, dijo que los ciudadanos estadounidenses comunes no eran enemigos de Irán, “ni siquiera ante las repetidas intervenciones y presiones extranjeras”.