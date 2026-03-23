En medio de la mayor escalada en Oriente Medio en décadas, Irán negó el lunes la existencia de contactos con Estados Unidos y rechazó las afirmaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre supuestas “conversaciones productivas” entre ambas partes.

Según la agencia de noticias semioficial Mehr, que citó a una fuente iraní, “no hay diálogo” entre Teherán y Washington. La misma fuente sostuvo que los comentarios de Trump forman parte de un intento por reducir los precios de la energía y ganar tiempo para avanzar en planes militares.

La fuente iraní añadió que varios países de la región han presentado iniciativas destinadas a rebajar las tensiones, aunque insistió en que Irán no es responsable del origen del conflicto. “No somos la parte que inició esta guerra, y todas esas demandas deberían dirigirse a Washington”, señaló.

En paralelo, Trump afirmó el lunes que ha ordenado aplazar durante cinco días todos los ataques contra centrales eléctricas e infraestructuras energéticas iraníes, en el contexto de lo que describió como conversaciones recientes “muy buenas y productivas” con Teherán.

A través de su plataforma Truth Social, el presidente estadounidense aseguró que ambos países han mantenido en los últimos dos días contactos orientados a una “resolución completa y total” de las hostilidades en Oriente Medio. Añadió que, en función del “tono y carácter” de esos intercambios, ha instruido al Departamento de Defensa a suspender temporalmente las operaciones militares contra infraestructuras energéticas iraníes.