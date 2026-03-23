GUERRA CONTRA IRÁN
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Irán niega conversaciones con EE.UU. tras declaraciones de Trump sobre “diálogos productivos”
Trump afirmó y ordenó aplazar durante cinco días los ataques contra infraestructuras energéticas iraníes tras “conversaciones productivas”. Sin embargo, Irán negó cualquier diálogo con Washington.
Irán niega conversaciones con EE.UU. tras declaraciones de Trump sobre “diálogos productivos”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump / Reuters
hace 39 minutos

En medio de la mayor escalada en Oriente Medio en décadas, Irán negó el lunes la existencia de contactos con Estados Unidos y rechazó las afirmaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre supuestas “conversaciones productivas” entre ambas partes.

Según la agencia de noticias semioficial Mehr, que citó a una fuente iraní, “no hay diálogo” entre Teherán y Washington. La misma fuente sostuvo que los comentarios de Trump forman parte de un intento por reducir los precios de la energía y ganar tiempo para avanzar en planes militares.

La fuente iraní añadió que varios países de la región han presentado iniciativas destinadas a rebajar las tensiones, aunque insistió en que Irán no es responsable del origen del conflicto. “No somos la parte que inició esta guerra, y todas esas demandas deberían dirigirse a Washington”, señaló.

En paralelo, Trump afirmó el lunes que ha ordenado aplazar durante cinco días todos los ataques contra centrales eléctricas e infraestructuras energéticas iraníes, en el contexto de lo que describió como conversaciones recientes “muy buenas y productivas” con Teherán.

A través de su plataforma Truth Social, el presidente estadounidense aseguró que ambos países han mantenido en los últimos dos días contactos orientados a una “resolución completa y total” de las hostilidades en Oriente Medio. Añadió que, en función del “tono y carácter” de esos intercambios, ha instruido al Departamento de Defensa a suspender temporalmente las operaciones militares contra infraestructuras energéticas iraníes.

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No obstante, precisó que la pausa está sujeta al avance de las reuniones y discusiones en curso, que, según dijo, continuarán a lo largo de la semana.

Este cruce de declaraciones se produce en un contexto de intensificación del conflicto desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva conjunta contra Irán que ha dejado hasta ahora más de 1.340 muertos.

En respuesta, Teherán ha llevado a cabo ataques con drones y misiles contra Israel, así como contra Jordania, Iraq y países del Golfo que albergan activos militares estadounidenses, provocando víctimas, daños en infraestructuras y alteraciones en los mercados globales y la aviación.

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FUENTE:Anadolu Agency
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