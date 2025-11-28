Siria volvió a ser escenario de la violencia israelí. En la madrugada de este viernes, la localidad de Beit Yinn, en las afueras de Damasco, despertó con una incursión acompañada de un estruendoso ataque. Al menos 13 personas murieron y una decena resultó herida, en lo que el gobierno sirio calificó como una “masacre atroz” y un crimen de guerra.
La cadena estatal siria Alikhbaria informó que, tras los bombardeos, drones israelíes continuaron sobrevolando la zona, especialmente la carretera que conecta Beit Yinn con la localidad de Mazraat Beit Yinn. Según el canal, varias víctimas quedaron atrapadas bajo los escombros, entre montones de piedra y polvo, mientras vecinos intentaban rescatar a los heridos y recuperar cuerpos con herramientas improvisadas, a la espera de los equipos de emergencia.
El medio añadió que decenas de familias huyeron de la localidad, abandonando sus casas solo con lo imprescindible en busca de zonas más seguras.
Horas antes, el propio canal había reportado que una patrulla israelí irrumpió brevemente en el pueblo y llegó incluso a enfrentarse con algunos residentes.
Por su parte, el ejército israelí aseguró en un comunicado que seis de sus soldados resultaron heridos durante la operación, tres de ellos en estado crítico. También afirmó haber detenido a miembros de la organización “la Jamaa Islamiya”, alegando que “operaban” en los alrededores de Beit Yinn y acusándolos de supuestamente preparar ataques contra civiles israelíes.
Siria califica ataque como crimen de guerra
Por su parte, las autoridades sirias condenaron “en los términos más enérgicos” el ataque israelí. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Expatriados de Siria confirmó que una fuerza israelí ingresó a la localidad de Beit Yinn al amanecer, atacando a residentes y a sus propiedades. Según la nota, la incursión provocó enfrentamientos directos, después de que los habitantes intentaran repeler a los efectivos israelíes.
El ministerio añadió que “el bombardeo deliberado y brutal contra Beit Yinn constituye un crimen de guerra en toda regla”, y denunció que las fuerzas de ocupación cometieron “una masacre atroz que segó la vida de más de una decena de civiles, entre ellos mujeres y niños, y provocó un desplazamiento a gran escala debido a los continuos e intencionados ataques contra las viviendas de residentes pacíficos”.“Siria responsabiliza plenamente a las autoridades de ocupación israelí de esta grave agresión y de las víctimas y destrucción resultantes”. señaló el comunicado. También advirtió que la continuidad de estos ataques “amenaza la seguridad y la estabilidad de la región” y refleja “una política sistemática destinada a desestabilizar la situación e imponer por la fuerza una realidad agresiva”.
Asimismo, el ministerio renovó su llamamiento al Consejo de Seguridad de la ONU, a las Naciones Unidas y a la Liga de Estados Árabes para que adopten acciones urgentes que pongan fin a las violaciones israelíes contra el pueblo sirio y apliquen medidas disuasorias que garanticen el respeto del derecho internacional, la Carta de la ONU y la soberanía e integridad territorial de Siria.
A su vez, el comunicado remarcó que el país seguirá ejerciendo su derecho legítimo a defender su territorio y a su población por todos los medios reconocidos por el derecho internacional, subrayando que estos crímenes no harán sino reforzar su compromiso con sus derechos, su soberanía y su rechazo a todas las formas de ocupación y agresión.
Las continuas agresiones sobre Siria
Este ataque se inscribe en una escalada sostenida por parte de Israel. De hecho, solo en noviembre Tel Aviv ha realizado 47 incursiones en el sur de Siria. Asimismo, las cifras oficiales revelan un panorama aún más grave: desde diciembre de 2024, las fuerzas israelíes han realizado más de 1.000 bombardeos y más de 400 incursiones en las provincias cercanas a la frontera. En conjunto, este ritmo de operaciones ha convertido la frontera siria en un frente permanente de tensión y vulnerabilidad.
Desde la caída del régimen de Bashar Al-Assad a finales de 2024, Israel amplió su ocupación de los Altos del Golán sirios, extendiéndose también hacia la franja desmilitarizada creada por el Acuerdo de Separación de 1974. Esta acción, que violó abiertamente dicho pacto, alteró profundamente el frágil equilibrio de una línea fronteriza históricamente inestable.