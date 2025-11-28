Siria volvió a ser escenario de la violencia israelí. En la madrugada de este viernes, la localidad de Beit Yinn, en las afueras de Damasco, despertó con una incursión acompañada de un estruendoso ataque. Al menos 13 personas murieron y una decena resultó herida, en lo que el gobierno sirio calificó como una “masacre atroz” y un crimen de guerra.

La cadena estatal siria Alikhbaria informó que, tras los bombardeos, drones israelíes continuaron sobrevolando la zona, especialmente la carretera que conecta Beit Yinn con la localidad de Mazraat Beit Yinn. Según el canal, varias víctimas quedaron atrapadas bajo los escombros, entre montones de piedra y polvo, mientras vecinos intentaban rescatar a los heridos y recuperar cuerpos con herramientas improvisadas, a la espera de los equipos de emergencia.

El medio añadió que decenas de familias huyeron de la localidad, abandonando sus casas solo con lo imprescindible en busca de zonas más seguras.

Horas antes, el propio canal había reportado que una patrulla israelí irrumpió brevemente en el pueblo y llegó incluso a enfrentarse con algunos residentes.

Por su parte, el ejército israelí aseguró en un comunicado que seis de sus soldados resultaron heridos durante la operación, tres de ellos en estado crítico. También afirmó haber detenido a miembros de la organización “la Jamaa Islamiya”, alegando que “operaban” en los alrededores de Beit Yinn y acusándolos de supuestamente preparar ataques contra civiles israelíes.

Siria califica ataque como crimen de guerra

Por su parte, las autoridades sirias condenaron “en los términos más enérgicos” el ataque israelí. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Expatriados de Siria confirmó que una fuerza israelí ingresó a la localidad de Beit Yinn al amanecer, atacando a residentes y a sus propiedades. Según la nota, la incursión provocó enfrentamientos directos, después de que los habitantes intentaran repeler a los efectivos israelíes.