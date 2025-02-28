En una operación “sin precedentes”, México extraditó a 29 de sus más notorios narcotraficantes a Estados Unidos este jueves. La decisión, coordinada entre ambos países, ocurre en medio de la creciente presión del Gobierno del presidente Donald Trump para que su vecino refuerce la lucha contra el tráfico de fentanilo, si quiere evitar los elevados aranceles que podría imponerle.

Los acusados estaban detenidos en diversas cárceles de México, y entre los nombres más destacados está el de Rafael Caro Quintero, exlíder del Cartel de Guadalajara, a quien Estados Unidos reclama por el asesinato del agente de la Administración de Control de Drogas (DEA) Enrique "Kiki" Camarena en 1985.

Junto a Caro Quintero, también fueron extraditados dos líderes de Los Zetas: Miguel Ángel y Omar Treviño Morales. Además en la lista están Antonio Oseguera Cervantes, alias "Tony Montana", principal operador financiero del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y hermano del fundador de esa organización, y José Ángel Canobbio, alias "El Güerito", uno de los mayores responsables de la distribución de fentanilo del Cartel de Sinaloa.

Todos ellos enfrentan cargos por crimen organizado, narcotráfico, asesinato, uso ilegal de armas y lavado de dinero, señaló el Departamento de Justicia de EE.UU. en un comunicado.

"Esto es histórico, siempre extraditaban a dos, tres, máximo cinco", dijo a la agencia de noticias AFP Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA.

De manera similar, fuentes del gobierno de México, consultadas por la agencia EFE, dijeron que esta operación era “sin precedentes”.

Coordinación entre México y EE.UU.

Las extradiciones ocurrieron el mismo día en que una delegación mexicana de alto nivel, encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, se reunió en Washington con el secretario de Estado de EE.UU, Marco Rubio, y otros funcionarios estadounidenses. Allí acordaron tomar "acciones coordinadas" contra el narcotráfico.

"Esta acción se enmarca dentro de las labores de coordinación, cooperación y reciprocidad bilateral, en el marco del respeto a la soberanía de ambas naciones", indicó un comunicado del gobierno y la Fiscalía General mexicana.

El "objetivo central" del plan es "disminuir las muertes" por fentanilo en EE.UU. y el tráfico de armas desde ese país que terminan en manos de los carteles mexicanos, añadió el texto.

Según diversas versiones, explicó la agencia de noticias EFE, la extradición masiva podría formar parte de un amplio paquete de medidas de seguridad entre ambos países, incluyendo la entrega de narcotraficantes de alto perfil como gesto de colaboración con el Gobierno de Trump.

Evitar aranceles

Cabe destacar que dichas medidas se enmarcan en los esfuerzos de México para evitar que Washington imponga aranceles del 25% a sus importaciones mexicanas que, en teoría, entrarían en vigor el próximo martes.

Desde que llegó a la Casa Blanca, Trump ha amenazado reiteradamente al gobierno de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, con imponer aranceles si no intensifica sus acciones contra los carteles.

Por su parte, este jueves, en su rueda de prensa matutina, Sheinbaum, reiteró la necesidad de mantener "la cabeza fría" y confió en que ambos gobiernos lograrán un acuerdo que evite los aranceles.