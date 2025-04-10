Lo que en principio fue una noticia de alivio económico para la mayoría de los países, terminó por dejar al descubierto una disputa comercial a gran escala y con final abierto entre Washington y Beijing. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la pausa de 90 días para los aranceles masivos que había lanzado la semana pasada contra decenas de países . Pero con una excepción: China. Y, avivando las tensiones, agregó que los aranceles a este país aumentarían a un 125% “con efecto inmediato”.

“Basándome en la falta de respeto que China ha demostrado hacia los mercados mundiales, aumentaré el arancel cobrado a China por Estados Unidos al 125 %, con efecto inmediato", escribió Trump en la red social Truth Social.

En contraste, señaló, más de 75 países habían solicitado negociaciones sobre los aranceles. Y, para ellos, decidió autorizar "una PAUSA de 90 días y un arancel recíproco sustancialmente reducido durante este período, del 10%, también con efecto inmediato".

Luego, el presidente estadounidense afirmó que "autorizó una PAUSA de 90 días y un arancel recíproco sustancialmente reducido durante este período, del 10 %, también con efecto inmediato". La decisión de frenar los aranceles, explicó, se concretó “temprano” en la mañana del miércoles. “Creo que es muy positivo para el mundo y para nosotros, y no queremos perjudicar a países que no necesitan ser perjudicados, y todos quieren negociar", añadió.



China responde con aranceles del 84% para EE.UU.

Por su parte, China no se ha quedado de brazos cruzados ante las medidas de Washington y tomó duras represalias: un arancel total del 84% para productos estadounidenses que entró en vigor este jueves. Esta cifra representa un aumento del 50% frente al 34% anunciado anteriormente.

Pero no se trata sólo de aranceles. El Ministerio de Comercio de China anunció que 12 entidades estadounidenses han sido añadidas a la lista de control de exportaciones del país, lo que restringe la exportación de productos de doble uso a estas empresas.

Además, seis entidades estadounidenses fueron incluidas en la lista de "entidades no confiables", lo que permite a Beijing tomar medidas punitivas contra entidades extranjeras, incluidas empresas vinculadas a la venta de armas.

A lo que se suma que, en un aparente intento por mitigar los efectos arancelarios de Washington, China se acerca a otras naciones para, según se cree, fortalecer sus acuerdos comerciales. Justamente, la próxima semana, el presidente Xi Jinping tiene previsto iniciar una visita a países del sudeste asiático, incluyendo Malasia.

Relacionado TRT Global - Trump cree que los aranceles son una cura mágica, pero la historia demuestra lo contrario

China y la Unión Europea también se comprometieron a defender conjuntamente el sistema multilateral de comercio, con la Organización Mundial del Comercio (OMC) como eje central, según el Ministerio de Comercio de Beijing.

El acuerdo se alcanzó durante una reunión virtual entre el ministro de Comercio chino, Wang Wentao, y el comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic, según informó el jueves la agencia de noticias estatal china Xinhua.

Ambos abordaron diversos temas, como la mejora de la cooperación económica y comercial entre China y la UE, y las respuestas a la imposición por parte de EE.UU. de los llamados "aranceles recíprocos".

Sefcovic afirmó que los aranceles estadounidenses han afectado gravemente al comercio internacional y que la UE está dispuesta a colaborar con otros miembros de la OMC, incluida China, para garantizar el normal funcionamiento del comercio internacional, según Xinhua.

Beijing emite alerta de viaje para ciudadanos que visiten EE.UU.

En medio de las tensiones arancelarias con Washington, China emitió este miércoles una alerta de riesgo para sus ciudadanos que visiten EE.UU. por motivos de turismo y educación. El Ministerio de Cultura y Turismo citó el "deterioro de las relaciones económicas y comerciales entre China y EE. UU., así como la situación de seguridad nacional", en una alerta de viaje, y en un comunicado publicado en su sitio web.

Y advirtió a los turistas chinos que planean viajar a EE.UU. para que "evalúen completamente los riesgos" y "viajen con precaución".

El Ministerio de Educación, por su parte, también emitió una alerta de viaje para estudiantes chinos, citando el reciente proyecto de ley del estado de Ohio sobre intercambios y cooperación educativa entre Beijing y Washington.