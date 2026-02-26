En medio de la presión de Washington a La Habana, un incidente en aguas cubanas volvió a encender las alertas. El gobierno de la isla informó que frustró un presunto intento de “infiltración” tras interceptar una lancha registrada en Florida, Estados Unidos, que abrió fuego contra sus fuerzas costeras. Desde Washington, en tanto, afirmaron que investigarán el hecho de manera independiente y responderán “en consecuencia” una vez que dispongan de todos los detalles.

En un comunicado difundido este miércoles, el Ministerio del Interior cubano indicó que la embarcación fue detectada aproximadamente a una milla al noreste de Cayo Falcones, frente a la costa norte del país. Añadió que la lancha ingresó en aguas cubanas y, cuando un buque de guardacostas se acercó para pedir la identificación de la lancha, sus tripulantes abrieron fuego contra los guardias cubanos, lo que desencadenó un intercambio de disparos.

Las autoridades informaron que un oficial cubano resultó herido, mientras que cuatro presuntos atacantes murieron y otros seis fueron detenidos tras resultar heridos. El ministerio precisó que la embarcación, registrada bajo el número FL7726SH en Florida, transportaba a 10 individuos armados que, de acuerdo con declaraciones preliminares de los detenidos, pretendían llevar a cabo “una infiltración con fines terroristas”.

Según el comunicado, durante el operativo, las fuerzas cubanas incautaron fusiles de asalto, pistolas, artefactos explosivos improvisados —descritos como cócteles molotov—, chalecos antibalas, miras telescópicas y uniformes de camuflaje.

El Ministerio del Interior sostuvo además que todos los implicados son “cubanos residentes en Estados Unidos”, la mayoría con “un historial conocido de actividad delictiva y violenta”. Agregó que dos de ellos figuran en la lista nacional de personas designadas en virtud de la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU, por presunta participación en actividades terroristas.

Asimismo, las autoridades informaron además que detuvieron a un ciudadano cubano que había viajado previamente desde Estados Unidos a la isla para facilitar la operación, quien confesó "sus acciones". En el enfrentamiento también resultó herido el comandante de la embarcación cubana, informaron las autoridades.

EE.UU. señala que no estuvo involucrado y monitorea el caso

Desde Washington, el secretario de Estado, Marco Rubio, señaló este miércoles que Estados Unidos llevará a cabo su propia verificación de los hechos, sacará sus propias conclusiones y responderá "en consecuencia" una vez disponga de todos los detalles sobre el incidente.

El jefe de la diplomacia estadounidense negó haber mantenido conversaciones con el Gobierno cubano sobre este asunto y descartó la participación de personal del Gobierno de Estados Unidos en el tiroteo.

"No voy a especular ni a opinar; quiero saber qué ocurrió. Vamos a averiguar exactamente qué sucedió y responderemos como corresponde", declaró a la prensa durante una cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom), celebrada en San Cristóbal y Nieves.

Rubio apuntó que todos los datos conocidos hasta ahora provienen de las autoridades cubanas y afirmó que el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, quiere verificar lo sucedido mediante "información independiente".

Asimismo, indicó que la embajada estadounidense en La Habana ha solicitado acceso a los sobrevivientes de la lancha, para conocer su situación. “Verificaremos de forma independiente y, a medida que recopilemos más información, estaremos preparados para responder en consecuencia”, subrayó.