El ataque de Israel contra Irán: ¿puede reforzar la carrera nuclear de Teherán?
ORIENTE MEDIO
El ataque de Israel contra Irán: ¿puede reforzar la carrera nuclear de Teherán?Aún cuando Tel Aviv anunció que la ofensiva aérea del viernes busca detener el avance nuclear de Irán, podría tener un efecto búmeran. ¿Qué busca realmente Israel con esta nueva agresión?
Expertos coinciden en que, lejos de sentirse victorioso, Netanyahu debería sentirse, como mínimo, preocupado. / Reuters
13 de junio de 2025

Israel lanzó este viernes la llamada Operación León Creciente: una súbita ofensiva aérea contra Irán que incluyó ataques a instalaciones nucleares y fábricas de misiles, donde perdieron la vida comandantes militares, científicos y civiles, en una evidente violación del derecho internacional. El propósito, según anunció Tel Aviv, era detener el programa nuclear iraní.

“Si no se detiene, Irán podría producir un arma nuclear”, advirtió el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y calificó la operación como “muy exitosa”. Mientras tanto, por temor a represalias, ordenó el cierre del espacio aéreo en todo el país, suspendió vuelos hasta nuevo aviso y recomendó a la población pasar más tiempo en refugios antiaéreos y acopiar alimentos ante posibles ataques.

Expertos coinciden en que, lejos de sentirse victorioso, Netanyahu debería sentirse, como mínimo, preocupado. Señalan que la operación podría tener un efecto búmeran: que los ataques no sólo sean incapaces de detener el programa nuclear de Irán, sino que, por el contrario, incluso lo podrían acelerar.

Menos posibilidad de negociación y más argumentos para la autodefensa


Ya el 9 de junio, Rafael Grossi, jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), había advertido que un ataque israelí no podría detener significativamente el programa nuclear de Teherán, y en contrapartida, podría empujarlo a buscar armas nucleares o retirarse del Tratado de No Proliferación Nuclear. En otras palabras, los ataques del viernes, celebrados como una victoria por Netanyahu, podrían reforzar la narrativa de autodefensa de Irán y, al mismo tiempo, debilitar cualquier posibilidad de negociación.

En este sentido, tras los ataques, Teherán anunció en un comunicado oficial: "El mundo ahora comprende más que nunca la razón por la insistencia de Irán en preservar su derecho a usar la tecnología nuclear y el enriquecimiento de uranio".

Sin embargo, analistas advierten que el verdadero propósito de la Operación León Creciente no apunta únicamente a contrarrestar el programa nuclear iraní, sino que, en el fondo, sería una estrategia de provocación calculada para aumentar la inestabilidad regional. ¿Con qué propósito? En lo que respecta a Netanyahu, para mantenerse en el poder en un momento donde sus aliados incondicionales le dieron la espalda. Y, eventualmente, arrastrar a Estados Unidos a un conflicto más amplio.

La predicción de Trump y las armas nucleares ocultas de Israel


Los ataques israelíes llegan en un contexto extremadamente tenso: por un lado, las negociaciones entre Irán y Estados Unidos están estancadas; por otro, Teherán reveló que cuenta con documentos secretos del programa nuclear israelí. Aunque es conocido que Israel tiene armas nucleares no declaradas, también es sabido que la agencia OIEA lo pasa por alto.

Aunque ha negado cualquier participación en el conflicto, esta semana Washington ya había retirado a diplomáticos y personal en Oriente Medio ante una posible ofensiva israelí y una escalada bélica. De hecho, un día antes, en una rueda de prensa en la Casa Blanca, el presidente de EE.UU., Donald Trump había manifestado el riesgo de un ataque semejante. 

“No quiero decir que sea inminente, pero parece que es algo que muy bien podría suceder”, predijo el mandatario, y descartó la amenaza nuclear de Irán. “Es muy simple, no complicado: Irán no puede tener un arma nuclear", indicó a la prensa. Y además advirtió que una agresión de Israel sobre Irán podría malograr los esfuerzos y la cercanía de un acuerdo entre Washington y Teherán. “Creo que eso lo arruinaría”, subrayó Trump. 

Y así la Operación León Creciente demuestra una vez más que de todas las vías de resolución, la que menos le interesa al gobierno de Netanyahu es la diplomacia.

FUENTE:TRT Español y agencias
