GENOCIDIO EN GAZA
Erdogan critica la débil respuesta ante la barbarie de Israel contra las mujeres en Gaza
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, señaló que la violencia perpetrada por Israel contra las mujeres en Gaza vulnera la dignidad humana, es un crimen universal y no ha recibido la suficiente atención.
La barbarie contra las mujeres en Gaza no ha recibido la reacción que merece", dice el presidente turco / AA
25 de noviembre de 2025

La barbarie que han sufrido las mujeres en Gaza a manos de Israel no ha recibido la reacción ni la atención que merece, advirtió el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, este martes.

"Una vez más, la identidad del agresor y de la víctima ha determinado el tono de la respuesta", afirmó el mandatario turco en un acto realizado en Ankara, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Durante sus palabras, Erdogan enfatizó en el genocidio de Israel en Gaza para ilustrar la gravedad de los crímenes contra los palestinos. "Dos tercios de los 70.000 palestinos martirizados en el genocidio de Gaza fueron, desgraciadamente, mujeres y niños. Son cifras alarmantes para quienes tienen conciencia".

Al calificar la violencia contra las mujeres como una vulneración fundamental de la dignidad humana, el presidente también la definió como un crimen universal.

"Defenderemos lo que es justo independientemente de la identidad del opresor o del oprimido, y proclamaremos la verdad en voz alta en todas las plataformas", añadió.

"Como presidente y como padre de dos hijas, seguiré en la primera línea de la lucha contra la violencia hacia las mujeres y los niños, como siempre he hecho", afirmó durante su discurso principal.

"La violencia contra las personas, especialmente mujeres y niños, es un crimen contra la humanidad, una traición a la humanidad. La mano y la conciencia de quien levanta la mano contra una mujer se oscurecen", recalcó.

FUENTE:TRT Español y agencias
