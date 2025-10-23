En los últimos días, Estados Unidos ha intensificado su ofensiva en lo que denomina la “guerra contra el narcotráfico”, combinando operaciones militares en el Caribe con una presión política cada vez más directa sobre los gobiernos de la región. El martes, un nuevo ataque estadounidense contra una embarcación señalada como dedicada al narcotráfico dejó dos personas muertas, según informó el jefe del Pentágono, Pete Hegseth. Mientras tanto, el presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó duras acusaciones contra su homólogo colombiano, Gustavo Petro, al que calificó de “matón” y responsabilizó de fomentar la producción de drogas, advirtiendo que podría emprender “una acción muy seria” contra Colombia.

Hegseth destacó que, aunque Estados Unidos había concentrado sus operaciones en el Caribe, esta intervención, las primeras de este tipo en el océano Pacífico. “Había dos narco-terroristas a bordo durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales. Ambos murieron y ninguna de las fuerzas estadounidenses resultó herida”, escribió el funcionario en X, refiriéndose a la operación ocurrida el martes. Hasta ese momento, siete en el caribe, dos, con esta, en el pacífico habían tenido como objetivo embarcaciones en el Caribe; con este octavo episodio letal, el número total de víctimas asciende a 34.

“La embarcación era conocida por nuestros servicios de inteligencia por su implicación en el tráfico ilícito de narcóticos”, añadió Hegseth. Sin embargo, el funcionario no presentó pruebas que respaldaran la afirmación de que el barco transportaba drogas ni identificó al grupo que presuntamente lo operaba.

Trump advierte de una “acción muy seria” contra Colombia y su presidente





En medio de esta escalada militar, Donald Trump centró sus críticas directamente en Colombia y en su presidente. Desde la Casa Blanca, ante los periodistas, advirtió que podría tomar “una acción muy seria” contra el país sudamericano por su presunta implicación en el narcotráfico.

“Él es un matón y un tipo malo. Es un hombre que ha producido muchas drogas. A partir de hoy hemos suspendido todos los pagos destinados a Colombia”, declaró Trump este miércoles. Agregó que Petro “ha hecho un trabajo muy pobre para su país” y afirmó que en Colombia existen “fábricas de cocaína”. “Tomaremos una acción muy seria contra él y contra su país. Lo que ha hecho con su nación es llevarla a una trampa mortal”, concluyó, subrayando la gravedad de sus advertencias.

En la misma línea, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó al presidente colombiano de "lunático". "Creo que las autoridades colombianas, en lo que se refiere al ejército y la policía, siguen siendo muy proestadounidenses. El único problema de Colombia es su presidente lunático", afirmó Rubio en una rueda de prensa.

Petro: “Me defenderé judicialmente en EE.UU.”





Poco después de las declaraciones de Trump, Gustavo Petro respondió asegurando que se defenderá legalmente en Estados Unidos de lo que consideró calumnias por parte del presidente estadounidense.

“De las calumnias que se han lanzado contra mí en territorio de los Estados Unidos por altos funcionarios, me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses ante la justicia norteamericana”, escribió Petro en X. Añadió que siempre estará “en contra de los genocidios y asesinatos cometidos por quienes detentan el poder en el Caribe”.

El presidente colombiano también destacó que su gobierno seguirá combatiendo el narcotráfico cuando se requiera la colaboración de su país, dejando claro que lo hará junto a los Estados que soliciten ayuda. “Cuando se requiera nuestra colaboración para luchar contra el narcotráfico, la sociedad estadounidense la tendrá”, afirmó. “Lucharemos contra los narcotraficantes junto a los Estados que quieran nuestra ayuda”.