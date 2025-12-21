ORIENTE MEDIO
2 min de lectura
Israel aprueba 19 nuevos asentamientos ilegales en Cisjordania ocupada
El Gabinete de Seguridad israelí aprobó la creación de 19 asentamientos ilegales en Cisjordania ocupada. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, afirmó que la medida busca impedir un futuro Estado palestino.
Israel aprueba 19 nuevos asentamientos ilegales en Cisjordania ocupada
El gobierno israelí afirma que la expansión de los asentamientos tiene como objetivo impedir un Estado palestino. / Reuters
21 de diciembre de 2025

“La propuesta del ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y del ministro de Defensa, Israel Katz, para declarar y formalizar 19 nuevos asentamientos en Judea y Samaria ha sido aprobada por el gabinete”, señaló un comunicado de la oficina de Smotrich, sin precisar cuándo se tomó la decisión.

“Sobre el terreno, estamos bloqueando el establecimiento de un Estado terrorista palestino. Seguiremos desarrollando, construyendo y asentando la tierra de nuestra herencia ancestral, con fe en la justicia de nuestro camino”, afirmó Smotrich en el comunicado.

Previamente, Smotrich aprobó un plan para establecer un nuevo asentamiento judío ilegal con 3.600 viviendas en Jerusalén Este ocupada.

El asentamiento “Mishmar Yehuda” se construirá sobre unas 330 hectáreas de tierra en la parte oriental de la ciudad, según informó el Canal 7. Smotrich anunció en la red social X que este servirá como “una base estratégica para proteger Jerusalén desde el este” y que forma parte de la política de Israel para reforzar su control sobre la zona.

RelacionadoTRT Español - Un mapa redibujado pieza por pieza: la anexión de Cisjordania ocupada ocurre ante la vista de todos
RECOMENDADOS

El nuevo asentamiento viola el derecho internacional. No obstante, Smotrich argumentó que “proporcionará decenas de miles de unidades habitacionales” y “fortalecerá el perímetro oriental de Jerusalén”.

Indicó que el plan “histórico” ayudará a consolidar la soberanía israelí y a impedir la creación de un Estado palestino en la Cisjordania ocupada.

El gabinete israelí también aprobó el 12 de diciembre el establecimiento de otros 19 asentamientos ilegales en el territorio ocupado, lo que profundiza aún más las medidas de anexión.

El grupo israelí de Peace Now señaló que cerca de 500.000 colonos israelíes ilegales viven en asentamientos en la Cisjordania ocupada, mientras que otros 250.000 residen en asentamientos construidos en tierras de Jerusalén Este ocupada.

RelacionadoTRT Español - Pese a leve alivio del hambre, 75% de palestinos sigue en nivel crítico de inseguridad alimentaria
FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato