Desde el inicio de la ofensiva militar israelí en Gaza el 7 de octubre de 2023, más de 1.500 trabajadores humanitarios han sido asesinados, mientras que cientos de instalaciones médicas y de defensa civil han sido destruidas, exacerbando la crisis humanitaria en el enclave.

“El número de mártires de los equipos médicos ha alcanzado los 1.402, además de 111 mártires de los equipos de Defensa Civil, lo que eleva el total a 1.513 desde el inicio de la agresión", indicó la Oficina de Información del Gobierno en Gaza en un comunicado el lunes.

La violencia contra los trabajadores humanitarios ha alcanzado niveles alarmantes. Un reciente ataque israelí en Rafah, al sur de Gaza, destacó los peligros a los que se enfrentan estos trabajadores en Gaza diariamente, arriesgando sus vidas para salvar a otros y entregar ayuda.

El ataque, que ocurrió el domingo, resultó en la muerte de 14 personas, incluyendo ocho trabajadores de la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina, cinco miembros de la Defensa Civil y un empleado de una agencia de la ONU.

Esta tragedia elevó el saldo de víctimas a 15, ya que días antes, la Defensa Civil Palestina había recuperado el cuerpo de uno de sus miembros, también asesinado por las fuerzas israelíes.

La ONU exige “respuestas y justicia”

Philippe Lazzarini, comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), condenó enérgicamente la violencia y exigió justicia.

"Es devastador confirmar las muertes de dos compañeros adicionales de UNRWA y ocho trabajadores humanitarios de la Media Luna Roja Palestina", escribió en la red social X.

Lazzarini recordó que “apuntar o poner en peligro a los socorristas de emergencia, periodistas o trabajadores humanitarios es un flagrante y grave desprecio por el derecho internacional”, agregando que “debe haber rendición de cuentas”.

Por su parte, el jefe de ayuda humanitaria de la ONU, Tom Fletcher, también denunció el asesinato de los trabajadores humanitarios, ofreciendo

“Quince trabajadores de emergencia y ayuda en Gaza —de la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina, la Defensa Civil Palestina y la ONU— fueron encontrados enterrados junto a sus vehículos destrozados y claramente identificados", escribió Tom Fletcher en X, expresando sus condolencias a las familias de las víctimas.

"Fueron asesinados por las fuerzas israelíes mientras intentaban salvar vidas. Exigimos respuestas y justicia", afirmó Fletcher.