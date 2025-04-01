Desde el inicio de la ofensiva militar israelí en Gaza el 7 de octubre de 2023, más de 1.500 trabajadores humanitarios han sido asesinados, mientras que cientos de instalaciones médicas y de defensa civil han sido destruidas, exacerbando la crisis humanitaria en el enclave.
“El número de mártires de los equipos médicos ha alcanzado los 1.402, además de 111 mártires de los equipos de Defensa Civil, lo que eleva el total a 1.513 desde el inicio de la agresión", indicó la Oficina de Información del Gobierno en Gaza en un comunicado el lunes.
La violencia contra los trabajadores humanitarios ha alcanzado niveles alarmantes. Un reciente ataque israelí en Rafah, al sur de Gaza, destacó los peligros a los que se enfrentan estos trabajadores en Gaza diariamente, arriesgando sus vidas para salvar a otros y entregar ayuda.
El ataque, que ocurrió el domingo, resultó en la muerte de 14 personas, incluyendo ocho trabajadores de la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina, cinco miembros de la Defensa Civil y un empleado de una agencia de la ONU.
Esta tragedia elevó el saldo de víctimas a 15, ya que días antes, la Defensa Civil Palestina había recuperado el cuerpo de uno de sus miembros, también asesinado por las fuerzas israelíes.
La ONU exige “respuestas y justicia”
Philippe Lazzarini, comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), condenó enérgicamente la violencia y exigió justicia.
"Es devastador confirmar las muertes de dos compañeros adicionales de UNRWA y ocho trabajadores humanitarios de la Media Luna Roja Palestina", escribió en la red social X.
Lazzarini recordó que “apuntar o poner en peligro a los socorristas de emergencia, periodistas o trabajadores humanitarios es un flagrante y grave desprecio por el derecho internacional”, agregando que “debe haber rendición de cuentas”.
Por su parte, el jefe de ayuda humanitaria de la ONU, Tom Fletcher, también denunció el asesinato de los trabajadores humanitarios, ofreciendo
“Quince trabajadores de emergencia y ayuda en Gaza —de la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina, la Defensa Civil Palestina y la ONU— fueron encontrados enterrados junto a sus vehículos destrozados y claramente identificados", escribió Tom Fletcher en X, expresando sus condolencias a las familias de las víctimas.
"Fueron asesinados por las fuerzas israelíes mientras intentaban salvar vidas. Exigimos respuestas y justicia", afirmó Fletcher.
Más tarde, el Monitor de Derechos Humanos Euro-Med, con sede en Ginebra, calificó el ataque como "la mayor ejecución masiva de trabajadores humanitarios en la historia de la guerra moderna".
La situación en Gaza sigue siendo catastrófica, con más de 50.000 palestinos muertos desde que comenzó la ofensiva israelí en octubre de 2023, la mayoría de ellos mujeres y niños. Siendo estas solo las víctimas oficiales, los expertos calculan que la cifra real podría ser mucho mayor.
Los niños, sumidos de nuevo en un ciclo de violencia letal
Desde el 18 de marzo, cuando Israel reanudó su campaña aérea sobre Gaza a pesar del acuerdo de alto el fuego, más de 1.000 personas han sido asesinadas y más de 2.000 resultado heridas.
Entre ellas, se encuentran, al menos 322 niños asesinados, y al menos 609 resultaron heridos.
"La tregua en Gaza proporcionó un respiro desesperadamente necesario para los niños y una esperanza de recuperación", dijo la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell.
"Pero los niños han vuelto a ser sumidos en un ciclo de violencia letal y privaciones. Todas las partes deben cumplir con sus obligaciones bajo el derecho internacional humanitario para proteger a los niños", añadió.
Además, un adolescente palestino de 17 años, Walid Ahmad, murió tras colapsar en una cárcel israelí, donde pasó meses detenido sin cargos.
Ahmad, originario de la Cisjordania ocupada, se ha convertido en el primer menor palestino en fallecer bajo custodia israelí. Fue arrestado en septiembre bajo la acusación de haber lanzado piedras contra soldados. Su familia afirmó que estaba sano antes de su detención, y organizaciones de derechos humanos han denunciado en numerosas ocasiones abusos generalizados en las cárceles israelíes.
Además de la condena internacional, Israel enfrenta investigaciones por crímenes de guerra. La Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza. También enfrenta un caso de genocidio en la Corte Internacional de Justicia por su ofensiva en el enclave.