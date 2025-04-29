El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, declaró enfáticamente que Gaza pertenece a los palestinos, junto con Cisjordania y Jerusalén Este ocupadas.
"Al igual que Jerusalén Este y Cisjordania (ocupadas), Gaza pertenece a los palestinos. Si Dios quiere, nuestros hermanos y hermanas de Gaza seguirán viviendo para siempre en la tierra que los vio nacer", sostuvo Erdogan tras una reunión de gabinete celebrada este lunes en la capital, Ankara.
Al condenar duramente las atrocidades de Israel en Gaza, el mandatario turco subrayó que nada podrá lograrse en el enclave con el actual derramamiento de sangre de Israel y el bloqueo devastador de ayuda alimentaria y médica.
"Ahora se debe reconocer que no se llegará a ningún lugar en Gaza derramando más sangre, matando a más niños y sometiendo a las personas a hambre, sed y falta de medicinas", declaró.
La brutalidad de Israel
Desde el 2 de marzo, Israel bloqueó por completo la entrada de alimentos, ayuda humanitaria y asistencia médica en Gaza, según reportes locales, de organizaciones de derechos humanos y de autoridades internacionales.
Más de 52.200 palestinos han muerto en el enclave por cuenta de la brutal ofensiva que Israel lanzó desde octubre de 2023, la mayoría de ellos mujeres y niños.
La Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto el pasado noviembre contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza.
Israel también se enfrenta a un caso de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia por sus acciones contra el enclave.