El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, declaró enfáticamente que Gaza pertenece a los palestinos, junto con Cisjordania y Jerusalén Este ocupadas.

"Al igual que Jerusalén Este y Cisjordania (ocupadas), Gaza pertenece a los palestinos. Si Dios quiere, nuestros hermanos y hermanas de Gaza seguirán viviendo para siempre en la tierra que los vio nacer", sostuvo Erdogan tras una reunión de gabinete celebrada este lunes en la capital, Ankara.

Al condenar duramente las atrocidades de Israel en Gaza, el mandatario turco subrayó que nada podrá lograrse en el enclave con el actual derramamiento de sangre de Israel y el bloqueo devastador de ayuda alimentaria y médica.

"Ahora se debe reconocer que no se llegará a ningún lugar en Gaza derramando más sangre, matando a más niños y sometiendo a las personas a hambre, sed y falta de medicinas", declaró.