El compromiso de Türkiye con el medio ambiente y el cuidado de los ecosistemas quedó evidenciado en su apuesta por organizar y presidir la COP31, la conferencia de la ONU sobre cambio climático. Con un enfoque de cooperación e inclusión, el país respalda su candidatura para encabezar la próxima edición del evento global, el más importante sobre clima.

Türkiye y Australia son los dos países que buscan organizar la COP31, según fuentes diplomáticas turcas. Durante la 80.° Asamblea General de la ONU, que se llevó a cabo en septiembre en Nueva York, ambas partes avanzaron en un entendimiento común y mantuvieron un diálogo constructivo al respecto. Se había alcanzado un acuerdo para una presidencia conjunta, repartir la organización de las reuniones de alto nivel y coordinar juntos las negociaciones.

No obstante, una carta del primer ministro australiano, Anthony Albanese, enviada al presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, rechazó los puntos ya pactados y devolvió el proceso nuevamente a su etapa de inicio. Australia se retiró de las conversaciones alegando que el modelo de copresidencia no está previsto en las reglas de la ONU, y que esto podría evitar que la agenda de la COP31 se centre exclusivamente en el Pacífico.

Fortalecer el multilateralismo





Fuentes diplomáticas señalan que Türkiye ve la copresidencia como un paso ejemplar para “fortalecer el multilateralismo”, un argumento que Erdogan también subrayó en su respuesta a Albanese. Ankara sostiene que las fórmulas flexibles y abordadas de buena fe pueden contribuir al éxito de la COP31.

Asimismo, las fuentes añadieron que, si no hay consenso, Türkiye está lista para realizar la conferencia y asumir la presidencia por su cuenta.