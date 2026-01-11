AMÉRICA LATINA
Trump afirma que ya está haciendo a Venezuela “rica y segura de nuevo”
“Amo al pueblo venezolano y ya estoy haciendo que Venezuela vuelva a ser rica y segura. Felicitaciones y gracias a todas las personas que están haciendo esto posible”, afirmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Trump afirmó que su gobierno “administraría” Venezuela y sus activos petroleros durante un período de transición. / Reuters
hace 15 horas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que ya está “haciendo que Venezuela vuelva a ser rica y segura”.

“Amo al pueblo venezolano y ya estoy haciendo que Venezuela vuelva a ser rica y segura. Felicitaciones y gracias a todas las personas que están haciendo esto posible”, escribió Trump el sábado en su plataforma Truth Social.

Sus declaraciones se produjeron después de que el viernes asegurara que “se va a ganar mucho dinero”, tras reunirse en la Casa Blanca con más de una docena de ejecutivos petroleros para hablar sobre inversiones en Venezuela.

“Fue una gran reunión la que tuvimos hoy con las empresas más grandes del mundo”, dijo Trump a los periodistas al salir de la mansión presidencial rumbo a su residencia de Mar-a-Lago, en el estado de Florida. “Van a entrar con cientos de miles de millones de dólares y a perforar en busca de petróleo”.

Estados Unidos llevó a cabo el 3 de enero una operación militar en Venezuela en la que capturó al presidente Nicolás Maduro y a su esposa. La pareja fue trasladada en avión a Nueva York, donde comparecieron en una audiencia inicial por cargos relacionados con drogas y armas. El lunes se declararon no culpables de todas las acusaciones.

Mientras, Trump afirmó que su gobierno “administraría” Venezuela y sus activos petroleros durante un período de transición.

Emergencia nacional

El viernes, Trump firmó una orden ejecutiva que declaró una emergencia nacional para “proteger los ingresos petroleros venezolanos retenidos en cuentas del Tesoro de EE. UU. frente a embargos o procesos judiciales, garantizando que estos fondos se conserven para promover los objetivos de política exterior de Estados Unidos”.

Según la Casa Blanca, la orden establece que “los fondos son propiedad soberana de Venezuela, mantenidos bajo custodia estadounidense con fines gubernamentales y diplomáticos, y no están sujetos a reclamaciones privadas”.

“El presidente Trump está evitando la incautación de los ingresos petroleros venezolanos, lo que podría socavar los esfuerzos críticos de EE. UU. para garantizar la estabilidad económica y política en Venezuela”, añadió el comunicado.

Mientras tanto, el hijo de Maduro afirmó que su padre se encuentra bien mientras esperan el juicio.

“Estamos bien. Somos luchadores”, dijo el mandatario, según lo citó su hijo, el legislador Nicolás Maduro Guerra, en un video difundido por el partido gobernante PSUV.

