El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que ya está “haciendo que Venezuela vuelva a ser rica y segura”.

“Amo al pueblo venezolano y ya estoy haciendo que Venezuela vuelva a ser rica y segura. Felicitaciones y gracias a todas las personas que están haciendo esto posible”, escribió Trump el sábado en su plataforma Truth Social.

Sus declaraciones se produjeron después de que el viernes asegurara que “se va a ganar mucho dinero”, tras reunirse en la Casa Blanca con más de una docena de ejecutivos petroleros para hablar sobre inversiones en Venezuela.

“Fue una gran reunión la que tuvimos hoy con las empresas más grandes del mundo”, dijo Trump a los periodistas al salir de la mansión presidencial rumbo a su residencia de Mar-a-Lago, en el estado de Florida. “Van a entrar con cientos de miles de millones de dólares y a perforar en busca de petróleo”.

Estados Unidos llevó a cabo el 3 de enero una operación militar en Venezuela en la que capturó al presidente Nicolás Maduro y a su esposa. La pareja fue trasladada en avión a Nueva York, donde comparecieron en una audiencia inicial por cargos relacionados con drogas y armas. El lunes se declararon no culpables de todas las acusaciones.

Mientras, Trump afirmó que su gobierno “administraría” Venezuela y sus activos petroleros durante un período de transición.



Emergencia nacional