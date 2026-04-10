Una vez más, España alzó la voz contra las acciones bélicas de Israel: este jueves condenó en duros términos los ataques de Tel Aviv sobre el Líbano, así como la guerra contra Irán. Un mensaje que consolida el papel de Madrid como crítico abierto de las ofensivas militares estadounidenses e israelíes, a pesar de las amenazas de Washington de castigar a los aliados de la OTAN que no colaboren en el conflicto.

La oposición de España a la guerra contra Irán ha tensado aún más sus relaciones con la Casa Blanca. Incluso, figuras del movimiento Make America Great Again (“Hacer grande a Estados Unidos otra vez”, en español) del presidente Donald Trump han instado cada vez más al mandatario a castigar a Madrid.

En declaraciones ante el Congreso, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, describió el conflicto como un ataque a la civilización , haciendo eco de las duras críticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la decisión de Trump de atacar a Irán.

"Nos enfrentamos al mayor ataque contra la civilización construida sobre los ideales humanistas de razón, paz, entendimiento y derecho universal, por encima del abuso de poder, la fuerza bruta y la arbitrariedad", afirmó Albares.

“Los profetas de la guerra y la violencia pretenden regresar a los valores y prácticas de los momentos más oscuros de la historia”, añadió, acusando a Israel de violar el derecho internacional y el alto el fuego de dos semanas entre Washington y Teherán con la andanada de ataques masivos que lanzó contra el Líbano este miércoles.

Relacionado TRT Español - España reabrirá su embajada en Teherán en medio del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán

Sánchez, quien se ha convertido en uno de los principales opositores a la guerra, ha cerrado el espacio aéreo español a cualquier aeronave involucrada en un enfrentamiento que ha calificado de temerario e ilegal.

Además, este jueves, la Fundación de las Naciones Unidas le concedió un premio al mandatario por su “liderazgo en temas globales”. Sánchez agradeció el galardón diciendo que lo consideraba “un honor” porque “supone un reconocimiento a todos los españoles por nuestro compromiso con la paz, la justicia internacional y la cooperación. Somos un gran país. Y así nos ven desde las Naciones Unidas también”.

Tensa relación con EE.UU.

El miércoles por la noche, el presidente reiteró su llamado a la Unión Europea para que anule su acuerdo de asociación con Israel, instando a poner fin a la “impunidad por las acciones criminales” de Tel Aviv.

A través de un mensaje en la red social X, Sánchez afirmó que el “desprecio por la vida y el derecho internacional” del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, es “intolerable”.