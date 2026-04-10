EUROPA
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España desafía a Trump y redobla sus duras críticas a Israel y EE.UU.
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha instado a suspender el acuerdo de asociación de la Unión Europea con Israel por sus “acciones criminales” en Oriente Medio, fortaleciendo la postura crítica de Madrid ante Tel Aviv y EE.UU.
España desafía a Trump y redobla sus duras críticas a Israel y EE.UU.
Sánchez se ha convertido en uno de los principales opositores a las acciones bélicas de Israel en Oriente Medio. / dpa
hace 6 horas

Una vez más, España alzó la voz contra las acciones bélicas de Israel: este jueves condenó en duros términos los ataques de Tel Aviv sobre el Líbano, así como la guerra contra Irán. Un mensaje que consolida el papel de Madrid como crítico abierto de las ofensivas militares estadounidenses e israelíes, a pesar de las amenazas de Washington de castigar a los aliados de la OTAN que no colaboren en el conflicto.

La oposición de España a la guerra contra Irán ha tensado aún más sus relaciones con la Casa Blanca. Incluso, figuras del movimiento Make America Great Again (“Hacer grande a Estados Unidos otra vez”, en español) del presidente Donald Trump han instado cada vez más al mandatario a castigar a Madrid.

En declaraciones ante el Congreso, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, describió el conflicto como un ataque a la civilización, haciendo eco de las duras críticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la decisión de Trump de atacar a Irán.

"Nos enfrentamos al mayor ataque contra la civilización construida sobre los ideales humanistas de razón, paz, entendimiento y derecho universal, por encima del abuso de poder, la fuerza bruta y la arbitrariedad", afirmó Albares.

“Los profetas de la guerra y la violencia pretenden regresar a los valores y prácticas de los momentos más oscuros de la historia”, añadió, acusando a Israel de violar el derecho internacional y el alto el fuego de dos semanas entre Washington y Teherán con la andanada de ataques masivos que lanzó contra el Líbano este miércoles.

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Sánchez, quien se ha convertido en uno de los principales opositores a la guerra, ha cerrado el espacio aéreo español a cualquier aeronave involucrada en un enfrentamiento que ha calificado de temerario e ilegal.

Además, este jueves, la Fundación de las Naciones Unidas le concedió un premio al mandatario por su “liderazgo en temas globales”. Sánchez agradeció el galardón diciendo que lo consideraba “un honor” porque “supone un reconocimiento a todos los españoles por nuestro compromiso con la paz, la justicia internacional y la cooperación. Somos un gran país. Y así nos ven desde las Naciones Unidas también”.

Tensa relación con EE.UU.

El miércoles por la noche, el presidente reiteró su llamado a la Unión Europea para que anule su acuerdo de asociación con Israel, instando a poner fin a la “impunidad por las acciones criminales” de Tel Aviv.

A través de un mensaje en la red social X, Sánchez afirmó que el “desprecio por la vida y el derecho internacional” del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, es “intolerable”.

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También el miércoles, España e Italia convocaron a sus enviados israelíes en protesta por incidentes separados que involucraron a las fuerzas de paz de la ONU en Líbano. Madrid declaró que un miembro español de esas tropas había sido detenido injustamente por el ejército israelí.

Las relaciones de España con Estados Unidos se vieron afectadas el año pasado cuando Madrid rechazó la exigencia de Trump de que los aliados de la OTAN aumentaran su gasto en defensa hasta el 5% del producto interno bruto. La postura de Madrid llevó a Trump a amenazar con cortar todo el comercio.

El senador republicano Lindsey Graham declaró en marzo que Washington debería retirarse de dos bases aéreas operadas conjuntamente en el sur de España y trasladarse a "un país que nos permita utilizarlas".

A principios de esta semana, Albares afirmó que el hecho de que Trump considerara públicamente una retirada de la alianza estaba impulsando a los países europeos a buscar alternativas de seguridad.

Apoyo en España

En España, la postura del gobierno sigue gozando de amplio apoyo, ya que las encuestas muestran que una abrumadora mayoría rechaza la guerra.

Según sondeos recientes, el Partido Socialista de Sánchez ha ganado apoyo electoral, mientras que el partido de extrema derecha Vox, que respaldaba a Estados Unidos e Israel, ha experimentado un descenso.

Si bien Sánchez ha acogido con satisfacción el alto el fuego negociado por Pakistán, también declaró que España "no aplaudirá a quienes incendian el mundo solo porque aparezcan con un cubo", en referencia al gobierno estadounidense.

El ministro Albares anunció el jueves que España reabriría su embajada en Teherán con la esperanza de lograr la paz en la región.

Sin embargo, su homólogo israelí, Gideon Sa'ar, calificó la medida de "una vergüenza eterna" y acusó a Madrid de colaborar con lo que denominó el "régimen terrorista" de Irán.

FUENTE:TRT World
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