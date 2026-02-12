El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, afirmó que tanto Estados Unidos como Irán están mostrando señales de flexibilidad en sus esfuerzos por reactivar un acuerdo nuclear, aunque advirtió que ampliar el alcance de las negociaciones podría arrastrar a la región a un nuevo conflicto.
Durante una entrevista con el periódico Financial Times, publicada este jueves, Fidan afirmó que Washington había dado muestras de su disposición a suavizar la exigencia de que Irán termine con todo el enriquecimiento de uranio, un punto clave de fricción en las rondas de diálogos anteriores.
"Es positivo que los estadounidenses parezcan dispuestos a tolerar el enriquecimiento iraní dentro de unos límites claramente establecidos", declaró Fidan.
Teherán, signatario del Tratado de No Proliferación Nuclear, ha sostenido sistemáticamente que el enriquecimiento forma parte de su derecho soberano. Fidan afirmó que Teherán parece dispuesto a aceptar límites en los niveles de enriquecimiento e inspecciones estrictas, similares a los términos del acuerdo nuclear de 2015.
"Los iraníes ahora reconocen que necesitan llegar a un acuerdo con los estadounidenses, y estos entienden que los iraníes tienen ciertos límites. Es inútil intentar forzarlos", señaló el ministro.
El riesgo de ampliar las conversaciones
Ahora bien, Fidan lanzó una dura advertencia contra la ampliación de las negociaciones para abarcar el programa de misiles balísticos de Irán y su apoyo a grupos armados regionales.
"Si Estados Unidos insiste en abordar todos los temas simultáneamente... me temo que ni siquiera el expediente nuclear avanzará... el resultado podría ser otra guerra en la región", alertó.
Las conversaciones indirectas entre enviados estadounidenses y funcionarios iraníes se reanudaron en Mascate el pasado viernes. Este fue el primer encuentro entre las partes desde que Washington se unió a la llamada Guerra de los 12 días de Israel contra Irán en junio de 2025.
Las delegaciones de Washington y Teherán describieron este primer encuentro indirecto como constructivo y señalaron que se esperan nuevas rondas. Si bien las anteriores demandas de Estados Unidos incluían restricciones al arsenal de misiles de Irán y al apoyo a grupos como Hezbollah y los hutíes, el presidente estadounidense Donald Trump sugirió recientemente que un acuerdo exclusivamente nuclear podría ser "aceptable".
Fidan afirmó que las potencias regionales, incluida Türkiye, están trabajando en "ideas creativas" para abordar las preocupaciones de seguridad más amplias sin colapsar la puerta que se ha abierto respecto al programa nuclear.
Subrayó que reconstruir la confianza entre Irán y sus vecinos sería esencial para cualquier acuerdo duradero. "Existe una importante brecha de confianza con los países de la región, y abordar esa dimensión es esencial", afirmó.