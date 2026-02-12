El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, afirmó que tanto Estados Unidos como Irán están mostrando señales de flexibilidad en sus esfuerzos por reactivar un acuerdo nuclear, aunque advirtió que ampliar el alcance de las negociaciones podría arrastrar a la región a un nuevo conflicto.

Durante una entrevista con el periódico Financial Times, publicada este jueves, Fidan afirmó que Washington había dado muestras de su disposición a suavizar la exigencia de que Irán termine con todo el enriquecimiento de uranio , un punto clave de fricción en las rondas de diálogos anteriores.

"Es positivo que los estadounidenses parezcan dispuestos a tolerar el enriquecimiento iraní dentro de unos límites claramente establecidos", declaró Fidan.

Teherán, signatario del Tratado de No Proliferación Nuclear, ha sostenido sistemáticamente que el enriquecimiento forma parte de su derecho soberano. Fidan afirmó que Teherán parece dispuesto a aceptar límites en los niveles de enriquecimiento e inspecciones estrictas, similares a los términos del acuerdo nuclear de 2015.

"Los iraníes ahora reconocen que necesitan llegar a un acuerdo con los estadounidenses, y estos entienden que los iraníes tienen ciertos límites. Es inútil intentar forzarlos", señaló el ministro.

El riesgo de ampliar las conversaciones

Ahora bien, Fidan lanzó una dura advertencia contra la ampliación de las negociaciones para abarcar el programa de misiles balísticos de Irán y su apoyo a grupos armados regionales.