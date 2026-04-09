El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, habló por teléfono con su homólogo de Irán, Masoud Pezeshkian, y abordó el alto el fuego temporal de dos semanas entre Washington y Teherán, así como la seguridad regional.

Según un comunicado de la Dirección de Comunicaciones turca el jueves, Erdogan afirmó que Türkiye, junto con otros países interesados, realizó “intensos esfuerzos” durante el proceso que condujo al alto el fuego.

Pidió que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán —que están previstas para comenzar en los próximos días en Pakistán— se aprovechen al máximo para lograr una paz y estabilidad duraderas.

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Erdogan subrayó la importancia de “no dar oportunidad a quienes quieran sabotear” el proceso de paz y dijo que Ankara está lista para brindar “todo el apoyo posible en la nueva fase”.