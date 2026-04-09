El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, habló por teléfono con su homólogo de Irán, Masoud Pezeshkian, y abordó el alto el fuego temporal de dos semanas entre Washington y Teherán, así como la seguridad regional.
Según un comunicado de la Dirección de Comunicaciones turca el jueves, Erdogan afirmó que Türkiye, junto con otros países interesados, realizó “intensos esfuerzos” durante el proceso que condujo al alto el fuego.
Pidió que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán —que están previstas para comenzar en los próximos días en Pakistán— se aprovechen al máximo para lograr una paz y estabilidad duraderas.
Erdogan subrayó la importancia de “no dar oportunidad a quienes quieran sabotear” el proceso de paz y dijo que Ankara está lista para brindar “todo el apoyo posible en la nueva fase”.
Por otra parte, Erdogan afirmó que Türkiye está lista para aportar “todas las contribuciones posibles” en la nueva fase junto a países amigos y socios. El presidente turco también ofreció sus condolencias por las pérdidas sufridas por el “pueblo hermano de Irán”.
El miércoles, durante una llamada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Erdogan hizo comentarios similares, destacando la necesidad de aprovechar eficazmente este período y advirtiendo contra cualquier acción que pueda socavar el proceso.
Estados Unidos e Irán anunciaron un alto el fuego de dos semanas el martes con el objetivo de allanar el camino hacia un acuerdo final que ponga fin a la guerra, que ha dejado cientos de muertos y heridos desde el 28 de febrero. Está previsto que la primera ronda de negociaciones formales se lleve a cabo en Islamabad el sábado.
En los últimos días, Ankara ha aumentado sus contactos diplomáticos para impulsar las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.