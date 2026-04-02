Mostafa estaba en su oficina del norte de Teherán, la capital de Irán, cuando comenzaron los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel. Era sábado por la mañana, el inicio de la semana laboral.

Como la mayoría de los iraníes, estaba preparado para un eventual enfrentamiento militar. Pero nadie pensaba que los ataques llegarían de día, sino que creían que serían de noche.

Luego de 10 años trabajando en una agencia de publicidad, Mostafa conocía el ritmo de las crisis. Durante la Guerra de los 12 días, en 2025, trabajó desde casa para mantenerse seguro. Esta vez, fue diferente. Estaba en su escritorio cuando el edificio empezó a temblar.

“Fue impactante”, le cuenta Mostafa a TRT World, pidiendo que se omita su apellido por razones de seguridad.

Mientras los ataques sacudían la ciudad, se dio cuenta de que la situación no se parecía en nada a las crisis o conflictos anteriores que había vivido.

“No sé si fue un misil o un avión de combate; escuché un silbido y las ventanas y el edificio temblaron violentamente. Unos segundos después, escuchamos explosiones intensas cerca”, recuerda.

La oficina se vació de inmediato, a medida que los empleados se dirigían a sus hogares. “Corrí a llegar a casa. Le envié mensajes a mi esposa, hermano, madre y padre para saber cómo estaban. Muy pronto, se cortó el internet y las llamadas y mensajes quedaron restringidos”.

El miedo físico por los ataques se mezcló con otra angustia más profunda y casi crónica. “Mi mayor preocupación no eran solo las explosiones. Con internet caído y negocios cerrando, me di cuenta de que probablemente no recibiríamos nuestros salarios justo cuando más los necesitábamos”.

Los precios aumentan

Mientras algunas empresas se apresuraron a adelantar pagos a su personal, seis trabajadores del sector privado entrevistados por TRT World señalaron que no han recibido ninguna comunicación sobre sus salarios de febrero y marzo, y que tienen pocas expectativas de cobrarlos.

Mientras, el costo de vida en Teherán aumenta diariamente, devastando de manera desproporcionada a la clase trabajadora y a las poblaciones económicamente vulnerables.

Según los datos publicados por el Centro Estadístico de Irán en febrero, incluso antes del conflicto actual, la inflación interanual había alcanzado el 68,1%. Asimismo, la inflación mensual llegó al 9,4%, la más alta en tres años y medio. Lo más alarmante es la tasa de inflación de alimentos y bebidas, que se disparó hasta el 105,5%, una cifra calificada por las instituciones estatales como "sin precedentes".

Mientras tanto, los salarios permanecen estancados.

Razieh, una conserje escolar de 43 años del este de Teherán, se encuentra atrapada en el laberinto económico. Sin un contrato fijo, sus ingresos mensuales dependen enteramente de los días que trabaja.

“Incluso cuando me pagaban con regularidad, era difícil mantener a mis tres hijos”, cuenta. Hace cuatro años, su marido sufrió graves heridas en un incendio en una fábrica y ahora tiene una discapacidad. Desde entonces, la familia recibe únicamente una modesta pensión del seguro.

Ella es la única proveedora para su hijo de 13 años y sus dos hijas, de ocho y seis años.

Las escuelas han cerrado con frecuencia en los últimos meses debido al conflicto, y el Ministerio de Educación ha anunciado que las clases permanecerán en modalidad virtual hasta al menos principios de abril.

En los primeros días del bombardeo, la especulación de precios se volvió desenfrenada.

“Un cartón de huevos tenía un precio oficial de alrededor de 440.000 tomanes (dos dólares). Antes era más barato en los mercados de frutas y verduras, pero el primer día de la guerra estaban completamente vacíos”, recordó Razieh.

“Fui a comprar algunos a un supermercado y me pidieron 600.000 tomanes (2,16 dólares). No los compré. Pero ¿qué hay más barato que los huevos para alimentar a mis hijos?”.