Mostafa estaba en su oficina del norte de Teherán, la capital de Irán, cuando comenzaron los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel. Era sábado por la mañana, el inicio de la semana laboral.
Como la mayoría de los iraníes, estaba preparado para un eventual enfrentamiento militar. Pero nadie pensaba que los ataques llegarían de día, sino que creían que serían de noche.
Luego de 10 años trabajando en una agencia de publicidad, Mostafa conocía el ritmo de las crisis. Durante la Guerra de los 12 días, en 2025, trabajó desde casa para mantenerse seguro. Esta vez, fue diferente. Estaba en su escritorio cuando el edificio empezó a temblar.
“Fue impactante”, le cuenta Mostafa a TRT World, pidiendo que se omita su apellido por razones de seguridad.
Mientras los ataques sacudían la ciudad, se dio cuenta de que la situación no se parecía en nada a las crisis o conflictos anteriores que había vivido.
“No sé si fue un misil o un avión de combate; escuché un silbido y las ventanas y el edificio temblaron violentamente. Unos segundos después, escuchamos explosiones intensas cerca”, recuerda.
La oficina se vació de inmediato, a medida que los empleados se dirigían a sus hogares. “Corrí a llegar a casa. Le envié mensajes a mi esposa, hermano, madre y padre para saber cómo estaban. Muy pronto, se cortó el internet y las llamadas y mensajes quedaron restringidos”.
El miedo físico por los ataques se mezcló con otra angustia más profunda y casi crónica. “Mi mayor preocupación no eran solo las explosiones. Con internet caído y negocios cerrando, me di cuenta de que probablemente no recibiríamos nuestros salarios justo cuando más los necesitábamos”.
Los precios aumentan
Mientras algunas empresas se apresuraron a adelantar pagos a su personal, seis trabajadores del sector privado entrevistados por TRT World señalaron que no han recibido ninguna comunicación sobre sus salarios de febrero y marzo, y que tienen pocas expectativas de cobrarlos.
Mientras, el costo de vida en Teherán aumenta diariamente, devastando de manera desproporcionada a la clase trabajadora y a las poblaciones económicamente vulnerables.
Según los datos publicados por el Centro Estadístico de Irán en febrero, incluso antes del conflicto actual, la inflación interanual había alcanzado el 68,1%. Asimismo, la inflación mensual llegó al 9,4%, la más alta en tres años y medio. Lo más alarmante es la tasa de inflación de alimentos y bebidas, que se disparó hasta el 105,5%, una cifra calificada por las instituciones estatales como "sin precedentes".
Mientras tanto, los salarios permanecen estancados.
Razieh, una conserje escolar de 43 años del este de Teherán, se encuentra atrapada en el laberinto económico. Sin un contrato fijo, sus ingresos mensuales dependen enteramente de los días que trabaja.
“Incluso cuando me pagaban con regularidad, era difícil mantener a mis tres hijos”, cuenta. Hace cuatro años, su marido sufrió graves heridas en un incendio en una fábrica y ahora tiene una discapacidad. Desde entonces, la familia recibe únicamente una modesta pensión del seguro.
Ella es la única proveedora para su hijo de 13 años y sus dos hijas, de ocho y seis años.
Las escuelas han cerrado con frecuencia en los últimos meses debido al conflicto, y el Ministerio de Educación ha anunciado que las clases permanecerán en modalidad virtual hasta al menos principios de abril.
En los primeros días del bombardeo, la especulación de precios se volvió desenfrenada.
“Un cartón de huevos tenía un precio oficial de alrededor de 440.000 tomanes (dos dólares). Antes era más barato en los mercados de frutas y verduras, pero el primer día de la guerra estaban completamente vacíos”, recordó Razieh.
“Fui a comprar algunos a un supermercado y me pidieron 600.000 tomanes (2,16 dólares). No los compré. Pero ¿qué hay más barato que los huevos para alimentar a mis hijos?”.
Actualmente, sobrevive gracias a donaciones en efectivo y en especie de los maestros de la escuela, y busca desesperadamente conocidos para hacer trabajos de limpieza doméstica y llegar a fin de mes.
Ahmadreza, de 67 años, enfrenta una lucha similar al volante de su coche personal, trabajando como taxista independiente.
A pesar de los peligros, continúa recorriendo las calles en busca de pasajeros a través de aplicaciones de transporte.
“La guerra ha significado que no haya pasajeros en una ciudad tan grande. Mis ingresos han caído a menos de la mitad de lo que eran el mes pasado. Mientras tanto, las tiendas cobran más por todo”.
Aunque tiene 67 años, el peso de su vida lo hace parecer mucho mayor. Conduce encorvado, con el cuello ligeramente inclinado hacia adelante. “Para cosas como el atún enlatado, las tiendas o dicen que no hay stock, o cobran el doble del precio que aparece en la lata”, cuenta.
La crisis del alquiler
Para Mostafa, Razieh y Ahmadreza, conseguir comida diaria es solo una parte de la lucha: su mayor preocupación es el alquiler. Los flujos de ingresos se han reducido o se han agotado por completo bajo las condiciones de guerra, pero sus obligaciones de alquiler se mantienen fijas en montos que ya eran abrumadores antes de que sonaran las primeras sirenas.
“Cuando firmamos el contrato de arrendamiento a principios de año [abril de 2025], pensé que mi esposa y yo podríamos manejarlo”, dice Mostafa. “Pero tuvimos dificultades en enero y febrero debido a los apagones e interrupciones de internet, y parece que volveremos a tenerlas el mes que viene. Y esto es solo este año… Quién sabe a cuánto aumentará el alquiler el año que viene”.
Ahmadreza, que vive con su esposa y tiene dos hijas casadas, actualmente gasta el 40% de sus ingresos en un pequeño apartamento en el sur de Teherán que no tiene suficiente espacio para recibir a sus nietos.
Teme que si la situación se prolonga, no tenga más opción que regresar a su ciudad natal rural en la región de Saveh, donde las oportunidades son escasas y las perspectivas aún más limitadas.
La crisis es igualmente letal para las pequeñas empresas. Zahra, de 29 años, pasó cuatro años construyendo una exitosa clínica de cuidado facial.
“Trabajé duro durante cuatro años. Podría decir que se había convertido en un negocio exitoso. A principios de este año, pagaba el alquiler, cubría los salarios de cuatro empleados y obtenía buenas ganancias para mí misma”, le cuenta a TRT World.
Ahora, esa estabilidad ha desaparecido. “Desde principios de este año, ¿a qué nos hemos enfrentado? Guerra, el regreso de las sanciones internacionales y guerra de nuevo”, dice.
Dado que su negocio dependía en gran medida de las redes sociales para atraer clientes, los consecutivos apagones de internet la han dejado sin forma de mantener la clínica a flote. “Ahora nuestro negocio opera con pérdidas. El alquiler va a aumentar el año que viene y no puedo permitírmelo”, dice Zahra.
En tiempos de guerra, las políticas gubernamentales van orientadas principalmente a la protección de la población.
La Organización Administrativa y de Contratación de Irán ha anunciado que los empleados gubernamentales recibirán sus salarios antes de lo habitual este mes. Del mismo modo, el grupo de trabajo económico del gobierno declaró que, para ayudar a los ciudadanos a satisfacer sus necesidades inmediatas, los subsidios habituales en efectivo y los cupones de bienes electrónicos para el público en general, junto con los salarios de los empleados estatales y los jubilados, se distribuirán con anticipación.
Mientras tanto, para el sufrido sector privado, el gobierno ha prometido introducir exenciones fiscales. Sin embargo, todavía queda la incógnita de cuándo y cómo estas promesas se transformarán en un alivio verdadero.
Este reportaje fue publicado en colaboración con Egab.