La nube de incertidumbre política que cubre a Perú, un país que ha tenido ocho mandatarios en sólo una década, se tornó aún más densa tras las accidentadas elecciones presidenciales de este domingo, que terminaron extendiéndose un día adicional porque 52.251 ciudadanos se quedaron sin votar. La medida, que no es algo común en su historia reciente, se tomó bajo una presión acumulada de horas y horas debido a los problemas logísticos que marcaron la jornada. Desde el principio, el material electoral no llegó a tiempo a múltiples centros de votación, principalmente en la capital Lima, y las puertas se abrieron con retrasos, en algunos casos de hasta tres horas.
Y aunque la primera decisión fue extender una hora más el período de votación este domingo, no resultó suficiente. Eso llevó a que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú, máximo ente electoral del país, ordenara ampliar el horario de sufragio este lunes desde las 7:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., hora local, para los 13 centros afectados en Lima, así como para dos ciudades en Estados Unidos: Orlando, en Florida, y Patterson, en Nueva Jersey.
El presidente del JNE, Roberto Burneo, declaró que esta medida se aprobó debido a las deficiencias en el reparto del material, a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), y "con la finalidad de que ningún ciudadano se vea impedido de ejercer su derecho al voto". Momentos antes, la ONPE había señalado que un total de 63.300 electores no pudieron emitir su voto en 211 mesas ubicadas en 15 locales de varios distritos de Lima, más los dos centros en Estados Unidos. Y atribuyó el retraso a la empresa que se contrató para la distribución.
Sin embargo, una vez el Jurado Nacional de Elecciones amplió la votación, Piero Corvetto, jefe de la ONPE, corrigió a la baja las cifras de los ciudadanos afectados y dijo que el total era de 52.561, una diferencia de casi 11.000 con la cifra entregada inicialmente. También aclaró que son 13 y no 15 los centros de votación impactados en Lima. Y pese a este incidente sostuvo que el 99,8% de las mesas de las elecciones generales lograron instalarse.
El voto en Perú es obligatorio desde los 18 a los 70 años, por lo que las autoridades aclararon que no habrá sanciones para los ciudadanos que no pudieron ejercer su derecho debido a los retrasos. Más de 27 millones de personas estaban llamadas a participar en las elecciones –alrededor de 1,2 millones en el extranjero, principalmente desde Estados Unidos y Argentina– a la Presidencia y, además, para conformar a los miembros del Senado.
“Es una cosa inaudita”
El presidente de Perú, José María Balcázar, quien fue nombrado por el Congreso hace casi dos meses tras la destitución del entonces mandatario José Jerí, rechazó con contundencia las demoras en la jornada de votación del domingo. Tras señalar que, a excepción de este incidente, los comicios se desarrollaron con tranquilidad, Balcázar responsabilizó a la ONPE porque fue esta entidad la que contrató a una empresa particular para el traslado del material electoral.
“Es una cosa inaudita y estamos exigiendo un proceso disciplinario investigativo... El derecho constitucional se ha visto perjudicado”, afirmó el mandatario, quien aseguró que “en lo que se refiere a la forma en que debe hacerse la votación (el lunes) está garantizada por las fuerzas armadas”.
Previamente, cuando las urnas aún no habían cerrado en Perú, oficiales y fiscales ingresaron a la sede de la ONPE, informó la Dirección contra la Corrupción de la Policía (Dircocorp), en la red social X. Según la publicación, los funcionarios “realizan diligencias” en la sede del organismo electoral y en la empresa encargada de repartir el material. Por su parte, la Fiscalía indicó en un mensaje en X que estas acciones buscan "evitar vulneraciones a los derechos de los ciudadanos al voto”, y que abrió una investigación al respecto.
Periodistas de la agencia de noticias AFP constataron la presencia de uniformados al interior y en los alrededores del organismo. En la noche del domingo varias personas gritaban "fraude, fraude" en una protesta frente a la máxima autoridad electoral.
"Da mucha indignación que a estas alturas del siglo XXI estén ocurriendo estas cosas aquí en el Perú. Cada día es peor", dijo Martha Tumba, de 81 años, a AFP mientras se manifestaba frente a la autoridad electoral.
Críticas de los candidatos
Los retrasos en la apertura de los centros de votación y la posterior extensión de las elecciones también desataron críticas entre los candidatos y partidos. El conservador Rafael López Aliaga, alcalde de Lima y quien busca llegar al Palacio de Gobierno por el partido Renovación Popular, dijo el domingo que denunció a Corvetto, el jefe de la ONPE ante la Fiscalía por supuestamente haber cometido un delito electoral de omisión de funciones y contra la libertad popular. Incluso, horas antes, en plena jornada de votación llegó a decir que “es un fraude electoral gravísimo y vamos a convocar justamente a una protesta ciudadana”.
Por su parte, el partido Fuerza Popular, cuya candidata es la derechista Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990–2000), emitió un comunicado en el que pidió la ampliación del horario de votación hasta el lunes ante “graves fallas en algunas mesas de sufragio que no lograron instalarse”. “Los ciudadanos no pueden ser quienes paguen el precio de la ineptitud del Estado”, advirtió y añadió que cualquiera que sea la razón para los retrasos “se deberá investigar y castigar”.
¿Qué se puede esperar del conteo de votos?
La ampliación de la votación en Perú, junto con los recelos que generaron los incidentes de retraso, apuntan a que el conteo de votos, que ya se anticipaba demorado, probablemente tarde más en completarse. Poco antes de las 6:00 a.m. de este lunes, hora local, el escrutinio de las actas iba apenas en el 50,3% de acuerdo a la actualización de ese momento de la ONPE.
A la cabeza de estos resultados preliminares se encuentra Keiko Fujimori con cerca del 16,9% (que equivale a 1.568.981 votos), seguida muy de cerca por López Aliaga con un 14,9% (1.380.638 votos). Después se ubican el socialdemócrata Jorge Nieto con el 13% (1.202.916 votos), quien no se descarta que alcance a López Aliaga, y el empresario centrista Ricardo Belmont con un 9,7% (902.560 votos). Dada las circunstancias de estas elecciones es probable que este orden vaya cambiando conforme avanza el escrutinio.
En cualquier caso, parece ser poco probable que alguno de los candidatos supere el 50% de los votos necesarios para ganar en primera vuelta, por lo que se prevé un balotaje el 7 de junio entre los dos primeros lugares.
Ahora bien, la cifra récord de 35 candidatos para esta contienda no sólo revela los años de inestabilidad política y polarización que atraviesa Perú, sino que le añade una capa extra de complejidad al conteo. Los electores se enfrentaron a una papeleta de 44 centímetros de largo, en la que marcaron además por primera vez desde 1990 diputados y senadores, pues el país restablecerá el Senado tras casi 30 años.
A partir de una reforma aprobada en 2024, el Poder Legislativo volverá a ser bicameral. El Senado estará integrado por 60 miembros y se permitirá la reelección sin límites. En paralelo, la Cámara de Diputados mantendrá su estructura y reglas electorales actuales. El nuevo diseño legislativo otorga un mayor peso a la Cámara Alta. Introduce cambios en el equilibrio de poderes: el Senado no podrá ser disuelto por el presidente; en cambio, sí tendrá la facultad de destituir a un mandatario con una mayoría de 40 votos sobre 60.
La campaña electoral estuvo dominada por un tema central: la inseguridad. El aumento de la criminalidad se ha convertido en la principal preocupación de los peruanos y los aspirantes apuntaron a ese tema. Los homicidios se han duplicado y los casos de extorsión se han multiplicado por cinco en esta década, según datos oficiales, lo que ha provocado protestas frecuentes en distintas regiones del país.