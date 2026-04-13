La nube de incertidumbre política que cubre a Perú, un país que ha tenido ocho mandatarios en sólo una década, se tornó aún más densa tras las accidentadas elecciones presidenciales de este domingo, que terminaron extendiéndose un día adicional porque 52.251 ciudadanos se quedaron sin votar. La medida, que no es algo común en su historia reciente, se tomó bajo una presión acumulada de horas y horas debido a los problemas logísticos que marcaron la jornada. Desde el principio, el material electoral no llegó a tiempo a múltiples centros de votación, principalmente en la capital Lima, y las puertas se abrieron con retrasos, en algunos casos de hasta tres horas.

Y aunque la primera decisión fue extender una hora más el período de votación este domingo, no resultó suficiente. Eso llevó a que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú, máximo ente electoral del país, ordenara ampliar el horario de sufragio este lunes desde las 7:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., hora local, para los 13 centros afectados en Lima, así como para dos ciudades en Estados Unidos: Orlando, en Florida, y Patterson, en Nueva Jersey.

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El presidente del JNE, Roberto Burneo, declaró que esta medida se aprobó debido a las deficiencias en el reparto del material, a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), y "con la finalidad de que ningún ciudadano se vea impedido de ejercer su derecho al voto". Momentos antes, la ONPE había señalado que un total de 63.300 electores no pudieron emitir su voto en 211 mesas ubicadas en 15 locales de varios distritos de Lima, más los dos centros en Estados Unidos. Y atribuyó el retraso a la empresa que se contrató para la distribución.

Sin embargo, una vez el Jurado Nacional de Elecciones amplió la votación, Piero Corvetto, jefe de la ONPE, corrigió a la baja las cifras de los ciudadanos afectados y dijo que el total era de 52.561, una diferencia de casi 11.000 con la cifra entregada inicialmente. También aclaró que son 13 y no 15 los centros de votación impactados en Lima. Y pese a este incidente sostuvo que el 99,8% de las mesas de las elecciones generales lograron instalarse.

El voto en Perú es obligatorio desde los 18 a los 70 años, por lo que las autoridades aclararon que no habrá sanciones para los ciudadanos que no pudieron ejercer su derecho debido a los retrasos. Más de 27 millones de personas estaban llamadas a participar en las elecciones –alrededor de 1,2 millones en el extranjero, principalmente desde Estados Unidos y Argentina– a la Presidencia y, además, para conformar a los miembros del Senado.

“Es una cosa inaudita”

El presidente de Perú, José María Balcázar, quien fue nombrado por el Congreso hace casi dos meses tras la destitución del entonces mandatario José Jerí , rechazó con contundencia las demoras en la jornada de votación del domingo. Tras señalar que, a excepción de este incidente, los comicios se desarrollaron con tranquilidad, Balcázar responsabilizó a la ONPE porque fue esta entidad la que contrató a una empresa particular para el traslado del material electoral.

“Es una cosa inaudita y estamos exigiendo un proceso disciplinario investigativo... El derecho constitucional se ha visto perjudicado”, afirmó el mandatario, quien aseguró que “en lo que se refiere a la forma en que debe hacerse la votación (el lunes) está garantizada por las fuerzas armadas”.

Previamente, cuando las urnas aún no habían cerrado en Perú, oficiales y fiscales ingresaron a la sede de la ONPE, informó la Dirección contra la Corrupción de la Policía (Dircocorp), en la red social X. Según la publicación, los funcionarios “realizan diligencias” en la sede del organismo electoral y en la empresa encargada de repartir el material. Por su parte, la Fiscalía indicó en un mensaje en X que estas acciones buscan "evitar vulneraciones a los derechos de los ciudadanos al voto”, y que abrió una investigación al respecto.

Periodistas de la agencia de noticias AFP constataron la presencia de uniformados al interior y en los alrededores del organismo. En la noche del domingo varias personas gritaban "fraude, fraude" en una protesta frente a la máxima autoridad electoral.

"Da mucha indignación que a estas alturas del siglo XXI estén ocurriendo estas cosas aquí en el Perú. Cada día es peor", dijo Martha Tumba, de 81 años, a AFP mientras se manifestaba frente a la autoridad electoral.