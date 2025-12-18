Casi dos millones de personas en Gaza, desplazadas y obligadas a sobrevivir entre ruinas o en tiendas precarias, enfrentan condiciones climáticas extremas y constantes ataques israelíes que se mantienen pese al alto el fuego. La tregua que prometía alivio se erosiona con las violaciones reiteradas de Tel Aviv. Una de ellas, este miércoles, hirió al menos a 10 palestinos cuando el ejército israelí disparó un proyectil de mortero.

Israel reconoció el ataque y sostuvo que se produjo durante una operación cerca de la denominada “línea amarilla”, una división temporal y poco clara que separa la parte de Gaza que sigue ocupada por el ejército de Tel Aviv –y equivale a más de la mitad del enclave– del resto del territorio. Sin embargo, no aclaró si sus tropas cruzaron esa línea ni cuál era el objetivo del disparo, que impactó en una zona residencial.

Ahora bien, este ataque no es un hecho aislado: se suma a una larga serie de incumplimientos por parte de Israel. Desde que la tregua entró en vigor, el pasado 10 de octubre, el Ministerio de Salud de Gaza ha reportado más de 390 asesinatos en el enclave y al menos 1.074 personas heridas.

En varios casos, Israel ha argumentado que sus tropas abrieron fuego en respuesta a violaciones del grupo de resistencia palestino Hamás. No obstante, un funcionario militar israelí, citado por la agencia de noticias AP, señaló este miércoles bajo condición de anonimato que el ejército es consciente de varios casos en los que murieron civiles, incluidos niños pequeños y una familia que viajaba en una furgoneta.

Una tragedia “totalmente evitable”

Mientras tanto, las intensas lluvias y tormentas que han azotado Gaza en los últimos días profundizan aún más la catástrofe humanitaria. Desde la semana pasada, miles de tiendas que albergan a sobrevivientes de la ofensiva israelí se han transformado en charcos de agua, empapando colchones, ropa y alimentos, y dejando a cientos de familias expuestas al frío sin abrigo ni refugio.

Desde la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) indicaron que las lluvias han agravado el hacinamiento y las precarias condiciones de vida de más de 79.000 palestinos que han buscado refugio tanto en escuelas convertidas en albergues como en campamentos de desplazados.

Por su parte, la organización Amnistía Internacional afirmó que las inundaciones y derrumbes constituyen una “tragedia totalmente evitable”, y que no pueden atribuirse únicamente a factores climáticos.

“Son las consecuencias previsibles del genocidio en curso por parte de Israel y de su política deliberada de bloquear la entrada de materiales para refugio y reparación destinados a los desplazados”, afirmó Erika Guevara Rosas, directora de investigación, incidencia, políticas y campañas de Amnistía Internacional.

En un comunicado difundido este miércoles, la organización señaló que, tras desplazamientos forzados, la destrucción o el daño de al menos el 81% de las estructuras, y la declaración de casi el 58% del territorio de Gaza como zonas prohibidas para los palestinos, la mayoría de la población vive actualmente en tiendas o refugios deteriorados.

La declaración destacó que Israel solo ha permitido el ingreso de suministros extremadamente limitados, lo que constituye una prueba adicional de que las autoridades israelíes continúan “infligiendo deliberadamente a los palestinos en Gaza condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física, un acto prohibido por la Convención para la Prevención del Genocidio”.

“La devastación y las muertes causadas por la tormenta en Gaza representan otro llamado de atención para la comunidad internacional, pagado con la vida de personas que habían logrado sobrevivir a dos años del genocidio en curso por parte de Israel”, subrayó Rosas.

El comunicado citó el testimonio de Mohammed Nassar, padre de Lina, de 18 años, y Ghazi, de 15, quienes murieron cuando su vivienda gravemente dañada colapsó en Sheikh Radwan el 12 de diciembre tras las tormentas. "Todavía no puedo digerir la idea de que sobrevivimos a los bombardeos, solo para que mis hijos fueran aplastados por la tormenta", señaló.

Ya son 13 las personas que murieron tras ser ingresadas en hospitales debido a la reciente ola de frío y a las condiciones climáticas extremas en distintos puntos de Gaza. Este jueves, el Ministerio de Salud del enclave informó que otro bebé palestino, Saeed Asaad Abideen, de apenas un mes de vida, murió tras quedar expuesto a temperaturas extremadamente bajas.