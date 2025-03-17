Rusia ha declarado que cualquier acuerdo de alto el fuego en la guerra en Ucrania debe incluir garantías "irrefutables" que aseguren la neutralidad de Kiev y excluyan su adhesión a la OTAN. Así lo afirmó el viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Alexander Grushko, en una entrevista con el medio ruso Izvestia, destacando que estas condiciones son imprescindibles para Moscú.

"Exigiremos que las garantías de seguridad irrefutables formen parte de este acuerdo", expresó el Grushko, agregando que una de las garantías clave debe ser el "estatus neutral" de Ucrania y la negativa de los países de la OTAN a aceptarla como miembro de la alianza. Una postura consistente con la posición del Kremlin, que ve la expansión de la OTAN hacia el este como una amenaza directa a su seguridad.

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que tiene planeado hablar con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, esta semana para abordar posibles vías para poner fin a la guerra. Trump, quien está mediando en el conflicto, busca el respaldo de Putin para una propuesta de alto el fuego de 30 días que Ucrania aceptó la semana pasada tras una serie de conversaciones en Arabia Saudí.

Trump mencionó que entre los temas a tratar estarán la división de "ciertos activos", incluyendo tierras y plantas energéticas, como parte de un acuerdo de paz.

El enviado especial de EE.UU. para Oriente Medio, Steve Witkoff, quien recientemente se reunió con Putin, expresó optimismo sobre la posibilidad de un acuerdo en las próximas semanas. Sin embargo, las conversaciones entre el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, no mencionaron la propuesta de tregua, sino que se centraron en las "próximas etapas" de las discusiones iniciadas en Arabia Saudí.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, ha designado una delegación para negociar una "paz justa" con Rusia. Sin embargo, advirtió el sabado que Moscú quiere tener “una posición más fuerte (en el terreno) antes del alto el fuego”, acusándola de retrasar las conversaciones.

Rechazo a despliegue de fuerzas de la OTAN

Mientras tanto, Moscú ha reiterado su oposición al despliegue de fuerzas de la OTAN en Ucrania. Grushko subrayó que cualquier presencia de la organización, ya sea bajo la etiqueta de la propia OTAN, la Unión Europea o a nivel nacional, sería considerada como una participación directa en el conflicto.

"No importa bajo qué etiqueta se desplegaran los contingentes de la OTAN en territorio ucraniano: ya sea la Unión Europea, la OTAN o a título nacional", dijo Grushko. "Si aparecen allí, significa que están desplegados en la zona de conflicto, con todas las consecuencias que esto implica para estos contingentes como partes en el conflicto", agregó.

Además, Grushko insistió en que los aliados europeos de Ucrania deben entender que la única forma de garantizar la seguridad del país y de toda la región es excluyendo su ingreso a la OTAN y eliminando la posibilidad de que fuerzas extranjeras sean desplegadas en su territorio. “Entonces, la seguridad de Ucrania y de toda la región en un sentido más amplio estará garantizada, ya que se eliminará una de las causas fundamentales del conflicto”, aseguró Grushko.

No obstante, el viceministro indicó que el despliegue de observadores desarmados podría considerarse una vez alcanzado un acuerdo de paz.