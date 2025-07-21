El Palacio de La Moneda, en Santiago de Chile, se convierte este lunes en epicentro de la política regional ante una cumbre que reúne a nada más y nada menos que cinco presidentes de Iberoamérica. Bajo el lema “Democracia Siempre”, el encuentro estará enfocado en el fortalecimiento de la democracia, el multilateralismo y la lucha contra la desinformación.

La cita convoca a los presidentes Gabriel Boric, de Chile; Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil; Gustavo Petro, de Colombia; Yamandú Orsi, de Uruguay, y Pedro Sánchez, de España.

Esta cumbre tiene lugar en un contexto global marcado, por un lado, por el avance de fuerzas de ultraderecha tanto en América Latina como en Europa. Por otro, por las recientes tensiones entre Brasilia y Washington, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con imponer aranceles del 50% a productos brasileños, vinculándolo al juicio que se lleva a cabo al expresidente Jair Bolsonaro. Una medida que Lula calificó como “un chantaje inaceptable”.

Según detalló la presidencia chilena en un comunicado, el encuentro girará en torno a tres grandes ejes: “el fortalecimiento de la democracia y el multilateralismo; la reducción de las desigualdades; y la lucha contra la desinformación, así como la regulación de tecnologías emergentes”.

En paralelo, se espera la participación de centros de pensamiento y organizaciones sociales, actores cuya “acción es fundamental para que la democracia recupere su capacidad transformadora”. En una declaración conjunta, los mandatarios instaron a estos colectivos a construir “propuestas conjuntas y eficaces que fortalezcan la cohesión social, la participación ciudadana y la confianza en las instituciones”.

Las conclusiones del encuentro serán presentadas en septiembre, en el marco del 80º período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York.

“La democracia es frágil si no se cuida”

En una columna publicada este domingo en el periódico chileno El Mercurio, los cinco líderes defendieron la democracia como una “tarea urgente de nuestro tiempo” y advirtieron sobre los riesgos que enfrenta. “La historia nos ha demostrado una y otra vez que la democracia es el mejor camino posible para garantizar la paz, la cohesión social y las oportunidades para todos”, afirman.

Además, en la publicación realizada 24 horas antes de su cita en Santiago, alertaron sobre la erosión de las instituciones, el auge de discursos autoritarios promovidos desde distintos sectores políticos y la creciente desafección ciudadana, que identificaron como síntomas de un profundo malestar social.