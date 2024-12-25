25 de diciembre de 2024
Desde el 7 de octubre de 2023, la ofensiva en Gaza ha dejado un saldo devastador de 44.976 muertos en un período de 445 días. Esto significa un promedio diario de 101 vidas perdidas, o lo que es aún más desgarrador, 4 personas cada hora. Entre las víctimas, 14.500 son niños, según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Mientras los números continúan creciendo, la tragedia humanitaria en Gaza persiste sin un final a la vista. El Comisionado General de la UNRWA, Philippe Lazzarini, también señaló que quienes sobreviven quedan marcados física y emocionalmente, además de verse privados de aprendizaj