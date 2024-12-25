ORIENTE MEDIO
1 min de lectura
Un niño muere cada hora en Gaza
14.500 niños han muerto en Gaza desde el comienzo de la ofensiva, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
Un niño muere cada hora en Gaza
esp_image_niñosengaza / TRT Español
25 de diciembre de 2024

Desde el 7 de octubre de 2023, la ofensiva en Gaza ha dejado un saldo devastador de 44.976 muertos en un período de 445 días. Esto significa un promedio diario de 101 vidas perdidas, o lo que es aún más desgarrador, 4 personas cada hora. Entre las víctimas, 14.500 son niños, según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Mientras los números continúan creciendo, la tragedia humanitaria en Gaza persiste sin un final a la vista. El Comisionado General de la UNRWA, Philippe Lazzarini, también señaló que quienes sobreviven quedan marcados física y emocionalmente, además de verse privados de aprendizaj

