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Neutralizan a tres terroristas tras un tiroteo cerca del consulado israelí en Estambul: autoridades
El ministro del Interior de Türkiye informó que se desarrolla una investigación exhaustiva por el tiroteo cerca al consulado de Israel en Estambul, tras el cual se neutralizaron tres personas armadas. Agregó que dos policías resultaron heridos.
Neutralizan a tres terroristas tras un tiroteo cerca del consulado israelí en Estambul: autoridades
Tras los informes de disparos frente al consulado israelí en Estambul, numerosos equipos policiales fueron enviados a la zona. / AA
hace una hora

Un tiroteo se desató este martes cerca del consulado de Israel en el distrito de Besiktas, en Estambul, tras el cual tres sospechosos armados fueron neutralizados y dos policías resultaron heridos, informó el martes el ministro del Interior de Türkiye, Mustafa Ciftci.

El funcionario explicó que los sospechosos abrieron fuego contra la policía frente al complejo Yapi Kredi Plaza, lo que desencadenó un tiroteo en el que los tres atacantes fueron neutralizados. Los policías heridos sufrieron lesiones leves.

El ministro de Justicia, Akin Gurlek, indicó que la fiscalía abrió de inmediato una investigación sobre los informes previos de disparos en la zona, enviando a un fiscal adjunto y a dos fiscales al lugar de los hechos.

El gobernador de Estambul, Davut Gul, señaló que el consulado israelí, ubicado dentro de la plaza, lleva cerrado dos años y medio.

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Identifican a los sospechosos e investigan sus vínculos

Las autoridades informaron que los sospechosos viajaron a Estambul desde Izmit en un vehículo alquilado. Se descubrió que uno de ellos tenía lazos con un grupo acusado de instrumentalizar la religión, mientras que otro tenía antecedentes por tráfico de drogas.

Los funcionarios indicaron que la investigación se lleva a cabo en estrecha coordinación con las fuerzas del orden, con el objetivo de esclarecer el alcance total y los posibles motivos del ataque.

FUENTE:TRT World
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