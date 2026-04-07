Un tiroteo se desató este martes cerca del consulado de Israel en el distrito de Besiktas, en Estambul, tras el cual tres sospechosos armados fueron neutralizados y dos policías resultaron heridos, informó el martes el ministro del Interior de Türkiye, Mustafa Ciftci.

El funcionario explicó que los sospechosos abrieron fuego contra la policía frente al complejo Yapi Kredi Plaza, lo que desencadenó un tiroteo en el que los tres atacantes fueron neutralizados. Los policías heridos sufrieron lesiones leves.

El ministro de Justicia, Akin Gurlek, indicó que la fiscalía abrió de inmediato una investigación sobre los informes previos de disparos en la zona, enviando a un fiscal adjunto y a dos fiscales al lugar de los hechos.

El gobernador de Estambul, Davut Gul, señaló que el consulado israelí, ubicado dentro de la plaza, lleva cerrado dos años y medio.