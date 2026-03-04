El secretario de Guerra y jefe del Pentágono de Estados Unidos, Pete Hegseth, reconoció que algunos ataques aéreos iraníes aún pueden alcanzar sus objetivos, al tiempo que aseguró que la superioridad militar estadounidense está otorgando a Washington un control cada vez mayor del espacio aéreo de Irán.
Estados Unidos no ha escatimado “ni gastos ni capacidades” para reforzar los sistemas de defensa aérea con el fin de proteger a sus fuerzas y aliados en Oriente Medio, afirmó Hegseth ante periodistas en el Pentágono, días después de que EE.UU. e Israel atacaran Irán en un conflicto que se ha extendido por toda la región.
“Esto no significa que podamos detenerlo todo, pero nos aseguramos de que se estableciera la máxima defensa posible y la mayor protección de fuerzas antes de pasar a la ofensiva”, señaló.
Hegseth también declaró que “Irán no puede sobrevivirnos”, en una señal de intensificación de la campaña militar, días después de que ataques coordinados de EE.UU. e Israel mataran al líder Supremo de Irán, Alí Jamenei, y a altos responsables de seguridad.
“Comparezco hoy ante ustedes con un mensaje inequívoco sobre la Operación Furia Épica: Estados Unidos está ganando de forma decisiva, devastadora y sin misericordia, bajo el mando directo del presidente Donald Trump”, afirmó.
“Están acabados y lo saben… y apenas estamos empezando”, añadió, prometiendo “cazar, desmantelar, desmoralizar, destruir y derrotar” las capacidades militares de Irán.
La ofensiva, lanzada el 28 de febrero, está “absolutamente enfocada”, dijo Hegseth, en eliminar los programas iraníes de misiles y drones, aniquilar su marina y paralizar infraestructuras críticas de seguridad. “Irán nunca tendrá una bomba nuclear”, agregó.
Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, indicó que las fuerzas estadounidenses han atacado más de 2.000 objetivos y destruido más de 20 embarcaciones navales iraníes, incluido un submarino.
“Ahora comenzaremos a expandirnos hacia el interior, atacando progresivamente más profundo en el territorio iraní”, afirmó, lo que, según dijo, permitirá una mayor libertad de maniobra para las fuerzas estadounidenses.
Hegseth señaló que más bombarderos y aviones de combate estaban llegando al teatro de operaciones este miércoles y descartó los informes sobre una supuesta escasez de municiones. Con un “control total del cielo”, aseguró, Estados Unidos desplegará bombas guiadas por GPS y láser de 500, 1.000 y 2.000 libras procedentes de lo que describió como un “arsenal casi ilimitado”.
Irán afirma que 500 soldados estadounidenses murieron en cinco días
Mientras, el principal responsable de seguridad de Irán, Ali Larijani, afirmó este miércoles que más de 500 soldados estadounidenses han muerto durante el conflicto en curso, que estalló el sábado.
En una publicación en X, Larijani sostuvo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue influenciado por las “payasadas” del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a quien acusó de “arrastrar al pueblo estadounidense a una guerra injusta con Irán”.
“Ahora debe calcular: con más de 500 soldados estadounidenses muertos solo en los últimos días, ¿Estados Unidos sigue siendo lo primero, o Israel?”, escribió.
El Pentágono ha anunciado la muerte de solo seis militares estadounidenses desde el sábado, cuatro de ellos en Kuwait.
Larijani, quien anteriormente se desempeñó como asesor principal de Jamenei y actualmente encabeza el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, advirtió en un mensaje que “la historia continúa”.
“El martirio del imam Jamenei tendrá un alto precio para ustedes. Si Dios quiere”, afirmó.