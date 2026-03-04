El secretario de Guerra y jefe del Pentágono de Estados Unidos, Pete Hegseth, reconoció que algunos ataques aéreos iraníes aún pueden alcanzar sus objetivos, al tiempo que aseguró que la superioridad militar estadounidense está otorgando a Washington un control cada vez mayor del espacio aéreo de Irán.

Estados Unidos no ha escatimado “ni gastos ni capacidades” para reforzar los sistemas de defensa aérea con el fin de proteger a sus fuerzas y aliados en Oriente Medio, afirmó Hegseth ante periodistas en el Pentágono, días después de que EE.UU. e Israel atacaran Irán en un conflicto que se ha extendido por toda la región.

“Esto no significa que podamos detenerlo todo, pero nos aseguramos de que se estableciera la máxima defensa posible y la mayor protección de fuerzas antes de pasar a la ofensiva”, señaló.

Hegseth también declaró que “Irán no puede sobrevivirnos”, en una señal de intensificación de la campaña militar, días después de que ataques coordinados de EE.UU. e Israel mataran al líder Supremo de Irán, Alí Jamenei, y a altos responsables de seguridad.

“Comparezco hoy ante ustedes con un mensaje inequívoco sobre la Operación Furia Épica: Estados Unidos está ganando de forma decisiva, devastadora y sin misericordia, bajo el mando directo del presidente Donald Trump”, afirmó.

“Están acabados y lo saben… y apenas estamos empezando”, añadió, prometiendo “cazar, desmantelar, desmoralizar, destruir y derrotar” las capacidades militares de Irán.

La ofensiva, lanzada el 28 de febrero, está “absolutamente enfocada”, dijo Hegseth, en eliminar los programas iraníes de misiles y drones, aniquilar su marina y paralizar infraestructuras críticas de seguridad. “Irán nunca tendrá una bomba nuclear”, agregó.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, indicó que las fuerzas estadounidenses han atacado más de 2.000 objetivos y destruido más de 20 embarcaciones navales iraníes, incluido un submarino.

“Ahora comenzaremos a expandirnos hacia el interior, atacando progresivamente más profundo en el territorio iraní”, afirmó, lo que, según dijo, permitirá una mayor libertad de maniobra para las fuerzas estadounidenses.