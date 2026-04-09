La Organización Nacional de Inteligencia de Türkiye (MIT) ha trabajado activamente tras bambalinas para ayudar a desescalar las tensiones entre Estados Unidos e Irán, según señalaron fuentes de seguridad turcas, destacando el creciente papel de Ankara como una figura estabilizadora a nivel regional.

Según las fuentes, MIT se coordinó estrechamente con múltiples instituciones estatales bajo la dirección de la Presidencia de Türkiye para facilitar un posible alto el fuego y evitar una mayor escalada del conflicto.

Antes de que las hostilidades se intensificaran, la agencia mantuvo contactos diplomáticos intensivos con todas las partes para prevenir que la guerra estallara. Una vez se desataron los ataques, el MIT aprovechó su capacidad única para comunicarse con ambos bandos, manteniendo abiertos los canales entre las partes en conflicto.

Los funcionarios turcos señalaron que la agencia de inteligencia se centró en varias prioridades clave, entre ellas evitar que el conflicto se extendiera por toda la región, reducir los malentendidos entre los adversarios y transmitir mensajes orientados a la desescalada.

MIT también trabajó para identificar posibles vías hacia detener los combates, utilizando sus contactos establecidos en múltiples capitales.