ORIENTE MEDIO
Trump "siente curiosidad" sobre por qué Irán no ha “capitulado” bajo la presión de EE.UU.: Witkoff
El enviado estadounidense Steve Witkoff afirmó que el presidente Donald Trump cuestiona la narrativa de Irán a ceder, mientras se reanudan las conversaciones nucleares, marcadas por una mayor presión militar de Estados Unidos.
Irán se enfrenta a presiones a medida que la flota estadounidense Gerald Ford fortalece la postura militar de Washington. Foto de archivo. / Reuters
hace 16 horas

El presidente estadounidense, Donald Trump, se pregunta por qué Irán no ha “capitulado” ante el despliegue militar de Washington, destinado a presionarlo para alcanzar un acuerdo nuclear, según declaró el enviado estadounidense Steve Witkoff el sábado.

Esta semana, Estados Unidos e Irán reanudaron en Ginebra las conversaciones mediadas por Omán con el objetivo de evitar una posible acción militar, después de que Washington enviara dos portaaviones, aviones de combate y armamento a la región para respaldar sus advertencias.

En una entrevista con el medio Fox News junto a Lara Trump, nuera del presidente, Witkoff dijo que Trump estaba “curioso” sobre la postura de Irán tras advertirle de graves consecuencias en caso de no alcanzar un acuerdo.

“No quiero usar la palabra ‘frustrado’, porque él entiende que tiene muchas alternativas, pero está curioso sobre por qué no han… No quiero usar la palabra ‘capitulado’, pero por qué no han capitulado”, afirmó.

“¿Por qué, bajo esta presión, con la cantidad de poder marítimo y naval desplegado allí, no han venido a nosotros y dicho: ‘Declaramos que no queremos un arma, así que esto es lo que estamos dispuestos a hacer’? Y, sin embargo, es algo difícil llevarlos hasta ese punto”, añadió.

El enviado estadounidense también confirmó en la entrevista que se reunió con Reza Pahlavi, quien no ha regresado a Irán desde antes de la Revolución Islámica de 1979 que derrocó a la monarquía.

“Me reuní con él por instrucción del presidente”, dijo, sin ofrecer más detalles.

Un ultimátum

Los comentarios de Witkoff se producen después de que el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, afirmara que un borrador de propuesta para un acuerdo con Washington estaría listo en cuestión de días.

Trump señaló el jueves que Irán tenía como máximo 15 días para alcanzar un acuerdo sobre las preocupaciones relacionadas, en primer lugar, con su programa nuclear.

Mientras continuaban las conversaciones entre ambas naciones en Ginebra, el líder supremo de Irán, Ali Jamenei, afirmó el martes que Trump no lograría destruir a Irán.

Estados Unidos acusa a Irán de buscar adquirir armas nucleares, algo que Teherán niega, insistiendo además en que su programa nuclear es de carácter pacífico y tiene fines civiles.

Por su parte, Irán busca negociar el levantamiento de las sanciones, que han supuesto una pesada carga para su economía y han contribuido a desencadenar protestas antigubernamentales en diciembre.

FUENTE:TRT World
