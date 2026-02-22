El presidente estadounidense, Donald Trump, se pregunta por qué Irán no ha “capitulado” ante el despliegue militar de Washington, destinado a presionarlo para alcanzar un acuerdo nuclear, según declaró el enviado estadounidense Steve Witkoff el sábado.

Esta semana, Estados Unidos e Irán reanudaron en Ginebra las conversaciones mediadas por Omán con el objetivo de evitar una posible acción militar, después de que Washington enviara dos portaaviones, aviones de combate y armamento a la región para respaldar sus advertencias.

En una entrevista con el medio Fox News junto a Lara Trump, nuera del presidente, Witkoff dijo que Trump estaba “curioso” sobre la postura de Irán tras advertirle de graves consecuencias en caso de no alcanzar un acuerdo.

“No quiero usar la palabra ‘frustrado’, porque él entiende que tiene muchas alternativas, pero está curioso sobre por qué no han… No quiero usar la palabra ‘capitulado’, pero por qué no han capitulado”, afirmó.

“¿Por qué, bajo esta presión, con la cantidad de poder marítimo y naval desplegado allí, no han venido a nosotros y dicho: ‘Declaramos que no queremos un arma, así que esto es lo que estamos dispuestos a hacer’? Y, sin embargo, es algo difícil llevarlos hasta ese punto”, añadió.

El enviado estadounidense también confirmó en la entrevista que se reunió con Reza Pahlavi, quien no ha regresado a Irán desde antes de la Revolución Islámica de 1979 que derrocó a la monarquía.

“Me reuní con él por instrucción del presidente”, dijo, sin ofrecer más detalles.