Las Fuerzas Armadas de Türkiye reiteraron que la Base Aérea de Incirlik, en la provincia de Adana, sigue siendo una instalación turca, bajo la propiedad del país y el control de sus fuerzas militares.

Todas las actividades se realizan de acuerdo con la legislación nacional y los derechos soberanos de Türkiye, indicó un comunicado emitido este miércoles.

La instalación —ubicada en la provincia de Adana y que opera bajo el 10.º Comando Principal de Base de Cazas de la Fuerza Aérea Turca— alberga una variedad de activos aéreos, incluidos aviones de reabastecimiento en vuelo, aviones de combate, helicópteros de uso general y vehículos aéreos no tripulados, añadió el texto.

El comunicado subrayó que todas las instalaciones de la base son propiedad de Türkiye y que todas las operaciones se llevan a cabo bajo la supervisión y coordinación de las autoridades nacionales, conforme a la legislación del país y los acuerdos internacionales de los que Türkiye es parte.

La construcción de la Base Aérea de Incirlik comenzó en 1951 tras decisiones adoptadas en la Segunda Conferencia de El Cairo en 1943, y la instalación se completó en 1954. Su uso operativo comenzó tras la firma del “Acuerdo de Instalaciones Militares” el 23 de junio de 1954.