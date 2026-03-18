TÜRKİYE
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La Base Aérea de Incirlik sigue bajo pleno control de Türkiye, afirma comunicado militar
Türkiye reitera su soberanía sobre la Base Aérea de Incirlik, en la provincia de Adana, donde todas las operaciones, incluidas las de la OTAN y los aliados, se llevan a cabo bajo la legislación nacional y la supervisión turca.
La Base Aérea de Incirlik sigue bajo pleno control de Türkiye, afirma comunicado militar
Todas las operaciones se llevan a cabo bajo la supervisión y coordinación de las autoridades turcas, según informó el ejército. / Reuters
hace 41 minutos

Las Fuerzas Armadas de Türkiye reiteraron que la Base Aérea de Incirlik, en la provincia de Adana, sigue siendo una instalación turca, bajo la propiedad del país y el control de sus fuerzas militares.

Todas las actividades se realizan de acuerdo con la legislación nacional y los derechos soberanos de Türkiye, indicó un comunicado emitido este miércoles.

La instalación —ubicada en la provincia de Adana y que opera bajo el 10.º Comando Principal de Base de Cazas de la Fuerza Aérea Turca— alberga una variedad de activos aéreos, incluidos aviones de reabastecimiento en vuelo, aviones de combate, helicópteros de uso general y vehículos aéreos no tripulados, añadió el texto.

El comunicado subrayó que todas las instalaciones de la base son propiedad de Türkiye y que todas las operaciones se llevan a cabo bajo la supervisión y coordinación de las autoridades nacionales, conforme a la legislación del país y los acuerdos internacionales de los que Türkiye es parte.

La construcción de la Base Aérea de Incirlik comenzó en 1951 tras decisiones adoptadas en la Segunda Conferencia de El Cairo en 1943, y la instalación se completó en 1954. Su uso operativo comenzó tras la firma del “Acuerdo de Instalaciones Militares” el 23 de junio de 1954.

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Tras la Operación de Paz en Chipre de 1974 y el posterior embargo de armas impuesto por Washington a Türkiye, todas las actividades militares estadounidenses en Incirlik y Cigli, excepto las operaciones de la OTAN, se suspendieron en 1975. Después de que el embargo fuera levantado por el Congreso de EE.UU. en septiembre de 1978, las operaciones militares estadounidenses en Türkiye se reanudaron.

El comunicado también explicó que el marco legal que regula las relaciones militares entre Türkiye y Estados Unidos fue revisado con el Acuerdo de Cooperación en Defensa y Economía (SEIA), firmado el 29 de marzo de 1980, que sustituyó al anterior Acuerdo de Instalaciones Militares y definió los términos de uso de la base.

Asimismo, añadió que la Base Aérea de Incirlik puede apoyar misiones de la OTAN, acuerdos bilaterales y operaciones del Consejo de Seguridad de la ONU, siempre bajo el control y la seguridad de las autoridades turcas, señalando que cualquier personal extranjero, equipo o uso de las instalaciones se realiza con conocimiento y aprobación del país.

El comunicado señaló que, en virtud de acuerdos de la OTAN y bilaterales, personal militar de Estados Unidos, España, Polonia y Qatar está desplegado en Incirlik, desempeñando tareas como defensa aérea, apoyo en comunicaciones y servicios de apoyo al combate como parte de las garantías de seguridad de la OTAN para Türkiye.

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FUENTE:TRT World
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