Desde que el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás entró en vigor el 10 de octubre de 2025, Tel Aviv ha matado a más de 630 palestinos y herido a más de 1.700.

Solo una fracción de los camiones de ayuda prometidos ha podido entrar en Gaza, y muchas personas siguen sin recibir alimentos, refugio y atención médica, desesperadamente necesarios.

Este invierno, varios bebés murieron congelados en tiendas de campaña mientras los suministros para mantenerlos calientes permanecían retenidos por el ejército israelí.

Esto no es el fin de un genocidio. Es, simplemente, la siguiente fase.

Solo el 1 de febrero, bombardeos israelíes mataron a 35 palestinos en Gaza. Entre las víctimas había 13 personas asesinadas cerca de una comisaría, incluido un hombre que había ido a denunciar el robo de su bicicleta y otro que había acudido a solicitar permiso para organizar una celebración de boda en la calle. Como parte del acuerdo de alto el fuego, Israel aceptó reabrir el paso de Rafah, que conecta Gaza con Egipto.

Según informes de prensa, parte del retraso se debió a que los negociadores israelíes insistieron en que salieran más palestinos de Gaza de los que regresaran, lo que constituye, según estas versiones, otra muestra de esfuerzos por despoblar Gaza de palestinos.

Tras numerosos retrasos y presión internacional, el cruce abrió para un tránsito limitado el 2 de febrero de 2026. El paso y la ciudad de Rafah fueron completamente destruidos por el ejército israelí en 2024. Tras su cierre, decenas de miles de palestinos quedaron varados a ambos lados de la frontera.

En Gaza, personas con heridas graves y enfermedades intentaban recibir tratamiento en Egipto debido a la destrucción del sistema sanitario gazatí. Alrededor de 20.000 palestinos con heridas graves requieren evacuaciones médicas urgentes desde Gaza, incluidos más de 600 que necesitan intervenciones vitales inmediatas.

Para muchos, la reapertura limitada llegó demasiado tarde. Más de 1.250 palestinos han muerto mientras esperaban ser evacuados desde que el paso de Rafah fue cerrado en mayo de 2024.

Israel solo ha aceptado permitir que 50 pacientes palestinos, acompañados cada uno por dos personas, salgan de Gaza cada día. Mientras tanto, al otro lado del cruce, ambulancias con palestinos que desean regresar a Gaza esperan durante horas, con la esperanza de que Israel les permita volver.

El primer día de apertura, Israel permitió que solo ocho pacientes (acompañados por cuidadores) salieran. Solo 12 personas pudieron regresar. Ese mismo día, un bombardeo israelí tuvo como objetivo el funeral de un palestino que había muerto en ataques aéreos el día anterior. Tres personas, incluido un bebé, resultaron heridas en el ataque. En las dos semanas siguientes, 455 palestinos pudieron salir de Gaza y 356 lograron regresar.

Esto representa solo una fracción de lo que Israel había acordado.

Regresar a Gaza

Israel también está castigando a los palestinos que han decidido regresar a Gaza. Según testimonios publicados en línea por personas que retornaron, el ejército israelí confiscó todas sus pertenencias salvo una maleta con ropa. Entre los objetos confiscados había juguetes infantiles. Fueron retirados por miembros de la banda Abu Shabaab, un grupo que actúa como fuerza proxy de Israel en el sur de Gaza.

Los palestinos que regresaban fueron llevados a un puesto de control israelí, rociados con agua, vendados en los ojos, humillados e interrogados durante dos o tres horas sobre las razones de su decisión de volver a Gaza. Solo entonces se les permitió cruzar.