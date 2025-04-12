Antalya, Türkiye — En medio de los constantes desafíos que plantea la acelerada geopolítica a nivel global, junto con sus tensiones y conflictos, el Foro Diplomático de Antalya (ADF) se ha constituido como un espacio clave para promover y fortalecer el diálogo internacional. De hecho, la edición de este año, que empezó el 11 de abril y se extenderá hasta el 13, lleva por lema “Recuperar la diplomacia en un mundo fragmentado”, un esfuerzo en el que el sur global también está presente.

Los esfuerzos diplomáticos de Türkiye como mediador en múltiples crisis han llevado a que sea percibido como un actor clave del sur global que propone un orden mundial más inclusivo y representativo frente a estructuras tradicionales. Es parte de lo que Ankara lleva años impulsando: apostar por un sistema internacional más justo, en el que las naciones en desarrollo tengan mayor voz para tomar decisiones relevantes.

Justamente, en ese contexto, Héctor Cárdenas Suárez, presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi) y copatrocinador del Foro de Antalya, resalta que este encuentro ofrece una oportunidad única para abordar temas que suelen ser difíciles de tratar en otros espacios internacionales. "Aquí se pueden tener conversaciones que no sería fácil tenerlas en otros lugares", dijo en conversación con TRT Español.

"Y además, tienes aquí una mezcla y una variedad de puntos de vista realmente excepcionales. Y eso permite, pues, obtener nuevas formas de ver los temas y encontrar. Yo creo que en el largo plazo eso permite una comunicación más fluida. Y yo creo que en el fondo podría ayudar incluso a resolver algunos problemas regionales e internacionales", afirmó Suárez.

"Sí logramos comunicar de una manera mejor y podemos escuchar los distintos puntos de vista de países que visiones muy alejadas a veces uno de los otros", agregó.

Construcción de alternativas

En su discurso de apertura del evento, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, hizo un fuerte llamado a la necesidad de que impere el diálogo sobre el conflicto . “Reiteramos una vez más que preferimos el diálogo al conflicto, y el sentido común y la conciencia global a la polarización”, sostuvo ante una audiencia de líderes globales, diplomáticos y expertos.

En esa misma línea, Rolando González Patricio, presidente del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), le dijo a TRT Español que "estamos en un tiempo donde la paz está muy amenazada, donde se han multiplicado los grandes retos globales y obviamente la solución tiene que ser el diálogo, la construcción de alternativas".

"Y por eso me parece fundamental que Antalya se consolide como un escenario de diálogo recurrente que permite colocar el intercambio de puntos de vista, la construcción de afinidades y de alternativas como rumbo", agregó.

De manera similar, Suárez subrayó que los retos globales contemporáneos, incluidas las tensiones geopolíticas, la desigualdad, la violencia y el cambio climático, afectan a toda la humanidad y que espacios como Antalya permiten buscar respuestas concretas.