El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha aprovechado el renovado escrutinio sobre los archivos de Jeffrey Epstein para atacar a su predecesor, Ehud Barak, y negar cualquier vínculo del fallecido delincuente sexual con Israel. Según afirmó, Epstein “no trabajó para Israel”.

Estas declaraciones se producen tras la reciente publicación de nuevos documentos del caso Epstein, entre ellos un informe del FBI de 2020 que sostiene que el multimillonario pederasta fue “entrenado como espía” bajo la tutela de Barak.

Netanyahu hizo sus primeros comentarios públicos sobre los documentos recién divulgados a través de la red social X, después de que las antiguas conexiones de Epstein volvieran a ocupar titulares en medios internacionales.

“La inusual y estrecha relación entre Epstein y Ehud Barak no sugiere que Epstein trabajara para Israel. Demuestra exactamente lo contrario”, escribió el primer ministro.

En paralelo, el diario The Jerusalem Post informó de que los vínculos entre Barak y Epstein han vuelto a situarse bajo el foco mediático tras conocerse sus encuentros en 2015 y 2016, es decir, años después de la primera condena penal de Epstein. En aquel momento circularon fotografías que mostraban a Barak entrando en la residencia de Epstein en Manhattan, en Nueva York.

En este contexto, Netanyahu acusó a Barak de llevar décadas intentando socavar su gobierno y aseguró que el ex primer ministro sigue “atrapado en su derrota electoral de hace más de 20 años”. Asimismo, le reprochó haber participado “pública y secretamente en actividades destinadas a debilitar al Gobierno de Israel, incluyendo el impulso de protestas masivas, la incitación a la inestabilidad y la difusión de narrativas mediáticas falsas”.

Los archivos Epstein

Barak se ha consolidado como uno de los críticos más duros de Netanyahu y ha reclamado en repetidas ocasiones la caída de su Ejecutivo.

El viernes, el fiscal general adjunto de Estados Unidos, Todd Blanche, anunció la publicación de más de 3 millones de archivos adicionales en el marco de las investigaciones sobre Epstein.

El financiero estadounidense, acusado de dirigir una red de tráfico sexual de menores a gran escala, fue hallado muerto en una cárcel de Nueva York en 2019 mientras se encontraba bajo custodia.