El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha aprovechado el renovado escrutinio sobre los archivos de Jeffrey Epstein para atacar a su predecesor, Ehud Barak, y negar cualquier vínculo del fallecido delincuente sexual con Israel. Según afirmó, Epstein “no trabajó para Israel”.
Estas declaraciones se producen tras la reciente publicación de nuevos documentos del caso Epstein, entre ellos un informe del FBI de 2020 que sostiene que el multimillonario pederasta fue “entrenado como espía” bajo la tutela de Barak.
Netanyahu hizo sus primeros comentarios públicos sobre los documentos recién divulgados a través de la red social X, después de que las antiguas conexiones de Epstein volvieran a ocupar titulares en medios internacionales.
“La inusual y estrecha relación entre Epstein y Ehud Barak no sugiere que Epstein trabajara para Israel. Demuestra exactamente lo contrario”, escribió el primer ministro.
En paralelo, el diario The Jerusalem Post informó de que los vínculos entre Barak y Epstein han vuelto a situarse bajo el foco mediático tras conocerse sus encuentros en 2015 y 2016, es decir, años después de la primera condena penal de Epstein. En aquel momento circularon fotografías que mostraban a Barak entrando en la residencia de Epstein en Manhattan, en Nueva York.
En este contexto, Netanyahu acusó a Barak de llevar décadas intentando socavar su gobierno y aseguró que el ex primer ministro sigue “atrapado en su derrota electoral de hace más de 20 años”. Asimismo, le reprochó haber participado “pública y secretamente en actividades destinadas a debilitar al Gobierno de Israel, incluyendo el impulso de protestas masivas, la incitación a la inestabilidad y la difusión de narrativas mediáticas falsas”.
Los archivos Epstein
Barak se ha consolidado como uno de los críticos más duros de Netanyahu y ha reclamado en repetidas ocasiones la caída de su Ejecutivo.
El viernes, el fiscal general adjunto de Estados Unidos, Todd Blanche, anunció la publicación de más de 3 millones de archivos adicionales en el marco de las investigaciones sobre Epstein.
El financiero estadounidense, acusado de dirigir una red de tráfico sexual de menores a gran escala, fue hallado muerto en una cárcel de Nueva York en 2019 mientras se encontraba bajo custodia.
Los documentos mencionan a numerosas figuras de alto perfil, entre ellas Barak, si bien la inclusión en los archivos no implica la comisión de delitos. No obstante, uno de los informes del FBI de 2020 incluidos en la documentación sostiene que Epstein fue “entrenado como espía” bajo Barak.
Desde hace años, han circulado versiones persistentes que apuntan a que Epstein habría sido un activo del Mossad en operaciones de chantaje, a menudo vinculadas a su origen judío y a sus conexiones con Israel. Estas afirmaciones han sido amplificadas por figuras como el ex oficial de inteligencia israelí Ari Ben-Menashe, quien aseguró que Epstein y su pareja, Ghislaine Maxwell, trabajaban para la inteligencia israelí desde la década de 1980.
El padre de Maxwell, Robert Maxwell, fue descrito por Epstein como un activo del Mossad. En marzo de 2018, Epstein escribió a un destinatario desconocido citando extensamente un libro que sostenía que Maxwell fue asesinado por espías israelíes tras amenazar con revelar el trabajo que había realizado para ellos.
Según Epstein, Maxwell habría exigido 400 millones de libras para rescatar su empresa en quiebra a cambio de no exponer operaciones del Mossad. La muerte de Maxwell, ocurrida en noviembre de 1991, sigue rodeada de misterio tras su caída desde su yate cerca de las islas Canarias.
Prófugo del CPI
Paralelamente, Netanyahu se enfrenta a un juicio penal en curso por cargos de corrupción. Las acusaciones se derivan de los casos 1000, 2000 y 4000, por los que fue imputado a finales de 2019 por soborno, fraude y abuso de confianza.
En noviembre de 2025, solicitó formalmente un indulto al presidente Isaac Herzog para poner fin anticipadamente al proceso antes de cualquier condena, una petición que sigue sin resolverse. En ese contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió públicamente que se retiraran los cargos.
Además, Netanyahu es prófugo del Tribunal Penal Internacional, que ha emitido una orden de arresto contra el líder israelí por su papel en el genocidio en Gaza.