TÜRKİYE
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Líderes de Türkiye y Omán abordan la escalada regional en medio de la guerra con Irán
En una llamada telefónica con el sultán de Omán, Erdogan advirtió de que un conflicto con Irán podría desatar una “crisis de seguridad sin precedentes” y subrayó la necesidad de mantener los esfuerzos diplomáticos.
Líderes de Türkiye y Omán abordan la escalada regional en medio de la guerra con Irán
Erdogan alerta de creciente peligro regional tras ataques a Irán, condena ataques a Omán y defiende mediación. / Reuters
18 de marzo de 2026

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y el sultán de Omán, Haitham bin Tariq, abordaron tanto las relaciones bilaterales como la situación regional durante una conversación telefónica.

En este contexto, Erdogan advirtió de que “los ataques contra Irán, seguidos de su respuesta contra países vecinos hermanos en la región, han colocado a la región al borde de una crisis de seguridad sin precedentes”. Asimismo, subrayó que los ataques dirigidos contra Omán son inaceptables, según informó el miércoles la Dirección de Comunicaciones de Türkiye.

En la misma línea, el mandatario señaló que Türkiye no ha abandonado los esfuerzos diplomáticos, incluida la mediación, ni siquiera en las actuales circunstancias, y aseguró que estos continuarán.

Por otra parte, Erdogan denunció que el Gobierno de Benjamín Netanyahu impide el acceso de los musulmanes a la mezquita de Al Aqsa, en Jerusalén Este ocupada, calificándolo de “inaceptable”. Además, advirtió de que Gaza sigue necesitando ayuda humanitaria urgente.

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De igual forma, añadió que los esfuerzos de la recién creada Junta de la Paz deben proseguir con el objetivo de alcanzar una solución de dos Estados.

Por último, Erdogan trasladó sus mejores deseos al sultán con motivo del Eid Al Fitr, festividad que marca el fin del mes sagrado de Ramadán.


FUENTE:TRT World
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