El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y el sultán de Omán, Haitham bin Tariq, abordaron tanto las relaciones bilaterales como la situación regional durante una conversación telefónica.

En este contexto, Erdogan advirtió de que “los ataques contra Irán, seguidos de su respuesta contra países vecinos hermanos en la región, han colocado a la región al borde de una crisis de seguridad sin precedentes”. Asimismo, subrayó que los ataques dirigidos contra Omán son inaceptables, según informó el miércoles la Dirección de Comunicaciones de Türkiye.

En la misma línea, el mandatario señaló que Türkiye no ha abandonado los esfuerzos diplomáticos, incluida la mediación, ni siquiera en las actuales circunstancias, y aseguró que estos continuarán.

Por otra parte, Erdogan denunció que el Gobierno de Benjamín Netanyahu impide el acceso de los musulmanes a la mezquita de Al Aqsa, en Jerusalén Este ocupada, calificándolo de “inaceptable”. Además, advirtió de que Gaza sigue necesitando ayuda humanitaria urgente.