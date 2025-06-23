Gaza sigue desangrándose, mientras el número de familias palestinas destrozadas por los incesantes ataques israelíes no deja de crecer. Desde el inicio de la ofensiva genocida de Israel, al menos 1.400 familias han sido eliminadas por el ejército de Tel Aviv. Pero los bombardeos contra campos de refugiados y hogares en todo el enclave continúan, y más linajes siguen desapareciendo.

Este fin de semana, ataques del ejército israelí en distintos puntos del enclave asesinaron a decenas de palestinos. Según fuentes médicas, al menos 39 personas fueron asesinadas en Gaza el domingo. Muchas de las víctimas murieron intentando resguardar a sus seres queridos bajo tiendas improvisadas o entre los restos de lo que alguna vez fueron sus hogares. Además, 317 resultaron heridas.

En la ciudad de Jan Yunis, un dron israelí alcanzó una tienda improvisada en la zona de Al-Mawasi, donde se refugiaban familias desplazadas. Al menos cinco personas murieron allí, entre ellas niños, según reportaron fuentes médicas.

Las escenas tras el ataque eran desgarradoras: padres intentando desenterrar a sus hijos, hermanos buscando entre los restos a sus madres o abuelas.

En la misma ciudad, los rescatistas recuperaron seis cuerpos en Abasan Al Kabira, mientras que una mujer fue abatida por disparos israelíes. Lo que antes era una comunidad familiar, hoy parece haberse reducido a cenizas y cifras.

Por otra parte, en Rafah, seis personas fueron asesinadas mientras intentaban conseguir alimentos cerca de un punto de distribución de ayuda humanitaria. La mayoría eran padres y madres que, tras perder sus hogares, solo querían llevar algo de comida a sus hijos. Pero las balas les arrebataron incluso esa esperanza. Una escena similar se dio en Al Sudaniya, donde cinco personas fueron asesinadas y más de 15 resultaron heridas mientras esperaban asistencia.

Los ataques también alcanzaron el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza. Dos personas murieron allí, y más tarde, un niño y otro miembro de su familia fueron asesinados cuando un dron bombardeó su hogar.

Según un reporte de la ONU publicado en noviembre pasado, al menos 1.400 familias palestinas han sido “eliminadas por completo”, aunque se estima que el número actual sea incluso mayor.

Así, la ofensiva militar israelí no solo está cobrándose vidas, está desintegrando el tejido mismo de la sociedad palestina: sus familias. Hogares enteros han sido convertidos en tumbas colectivas, mientras miles de niños quedan huérfanos o sin hermanos.

Cada nueva víctima oculta un apellido que tal vez nunca vuelva a pronunciarse. Gaza, donde alguna vez las familias eran el centro de la vida comunitaria, se transforma en un territorio de memorias rotas, con historias que desaparecen bajo los escombros y el silencio.

ONU: “Israel utiliza el hambre como una arma”





Mientras tanto, Jonathan Whittall, jefe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU ( OCHA ) en Gaza y Cisjordania ocupada, declaró este sábado a los periodistas: “El intento de sobrevivir se está encontrando con una sentencia de muerte” cuando llegan a los puntos de entrega de ayuda humanitaria.

Estos centros de distribución, que funcionan desde hace un mes a través de la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF) –respaldada por Israel y Estados Unidos, y ampliamente cuestionada por organizaciones internacionales–, el ejército israelí ha matado a más de 400 palestinos que se acercaban para buscar alimentos, alegando que representaban algún tipo de peligro.