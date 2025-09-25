GENOCIDIO EN GAZA
3 min de lectura
Abbas de Palestina se dirige a la ONU por video y denuncia los “crímenes de guerra" de Israel
El presidente Mahmoud Abbas condenó el genocidio de Israel en Gaza y agradeció a los miembros de la ONU por reconocer al Estado de Palestina.
Abbas de Palestina se dirige a la ONU por video y denuncia los “crímenes de guerra" de Israel
"Es un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad. Quedará registrado en los libros de historia", dijo Abbas ante la ONU. / AP
Baba UmarBaba Umar
25 de septiembre de 2025

El presidente palestino Mahmoud Abbas se dirigió a la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA, por sus siglas en inglés) por videoconferencia después de que Estados Unidos prohibiera a él y sus principales asesores viajar a Nueva York. Todo a pesar de la propuesta de solución de dos Estados que está cobrando fuerza en la ONU.

El mandatario de 89 años habló ante la UNGA el jueves, tres días después de que Francia y Arabia Saudí organizaran una cumbre especial en la que varias naciones occidentales reconocieron al Estado de Palestina.

“Es un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad. Quedará registrado en los libros de historia y en las páginas de la conciencia internacional como una tragedia horrenda de los siglos XX y XXI”, dijo Abbas a los líderes mundiales.

Abbas afirmó que en Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Este ocupada, “la capital de Palestina”, el “extremista gobierno israelí continúa con su expansión ilegal de asentamientos y desarrolla políticas para nuevos asentamientos”.

Señaló que el proyecto E1 anunciado por Israel dividiría Cisjordania en dos y ocuparía aún más Jerusalén Este, “socavando la solución de dos Estados”.

Abbas también rechazó y deploró el concepto de la “Gran Israel”, que implica expandirse hacia Estados vecinos. Asimismo, condenó los ataques de Israel contra Catar, calificándolos de “grave y flagrante violación del derecho internacional”.

RelacionadoTRT Español - Presidente sirio Al-Sharaa alerta en la ONU que Israel puede provocar “más crisis” en Oriente Medio

Dos veces que Estados Unidos negó visas a líderes palestinos

RECOMENDADOS


Estados Unidos negó en dos ocasiones la solicitud de Palestina para dirigirse en persona a la UNGA, al retener sus visas. Estas negativas impidieron de manera efectiva la participación física de los líderes palestinos, lo que llevó a soluciones alternativas en la organización.

En 1988, tras negarle a Yasser Arafat una visa, la ONU trasladó la reunión a Ginebra para que pudiera dirigirse a la UNGA sobre la cuestión palestina. Este hecho marcó la única ocasión en que una sesión de la UNGA fue trasladada por este motivo específico.

El 29 de agosto, la administración Trump anunció que estaba negando y revocando visas al presidente palestino Abbas y a aproximadamente 80 o 90 funcionarios de la Autoridad Palestina y de la Organización para la Liberación de Palestina antes de la sesión de la UNGA.

Posteriormente, el 19 de septiembre, la Asamblea General aprobó abrumadoramente una resolución (145-5, 6 abstenciones) que permitió a Abbas presentar un mensaje pregrabado, reproducido en el Salón de la Asamblea General durante el debate del jueves.

La resolución expresó su pesar por la decisión de Estados Unidos, citando violaciones al Acuerdo de la Sede de la ONU de 1947 sobre el libre acceso de los representantes de la ONU.

RelacionadoTRT Español - Primera dama de Türkiye advierte de "época oscura" donde el agua se utiliza como "arma de genocidio"

FUENTE:TRT World
Explora
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato
Un acuerdo sobre Ucrania está "muy cerca", señala Trump tras reunión con Zelenskyy, y Rusia coincide
“Más lluvia, más desesperación”: ONU denuncia que bloqueo de ayuda agrava crisis humanitaria en Gaza
Condena internacional al reconocimiento de Israel a Somalilandia: una “amenaza” a seguridad regional