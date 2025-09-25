El presidente palestino Mahmoud Abbas se dirigió a la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA, por sus siglas en inglés) por videoconferencia después de que Estados Unidos prohibiera a él y sus principales asesores viajar a Nueva York. Todo a pesar de la propuesta de solución de dos Estados que está cobrando fuerza en la ONU.

El mandatario de 89 años habló ante la UNGA el jueves, tres días después de que Francia y Arabia Saudí organizaran una cumbre especial en la que varias naciones occidentales reconocieron al Estado de Palestina.

“Es un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad. Quedará registrado en los libros de historia y en las páginas de la conciencia internacional como una tragedia horrenda de los siglos XX y XXI”, dijo Abbas a los líderes mundiales.

Abbas afirmó que en Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Este ocupada, “la capital de Palestina”, el “extremista gobierno israelí continúa con su expansión ilegal de asentamientos y desarrolla políticas para nuevos asentamientos”.

Señaló que el proyecto E1 anunciado por Israel dividiría Cisjordania en dos y ocuparía aún más Jerusalén Este, “socavando la solución de dos Estados”.

Abbas también rechazó y deploró el concepto de la “Gran Israel”, que implica expandirse hacia Estados vecinos. Asimismo, condenó los ataques de Israel contra Catar, calificándolos de “grave y flagrante violación del derecho internacional”.

Dos veces que Estados Unidos negó visas a líderes palestinos