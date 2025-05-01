Lefkosia, la capital de la República Turca de Chipre del Norte, se ha transformado esta semana en un hervidero de ideas, tecnología y talento joven con el inicio oficial del TEKNOFEST TRNC 2025, una de las citas científicas y tecnológicas más esperadas del año.
Durante cuatro días, el antiguo aeropuerto de Ercan acoge a miles de entusiastas, inventores y visitantes de todo el mundo, en un festival que combina competencias de alto nivel, exhibiciones, talleres interactivos y espectaculares vuelos de vehículos aéreos no tripulados.
Con el respaldo de la Presidencia de la República Turca de Chipre del Norte, TEKNOFEST ha logrado consolidarse como un evento de alcance internacional. Este año, más de 47.000 personas de 22 países postularon para participar en las distintas competencias. Finalmente, 1.083 finalistas, distribuidos en 268 equipos, lograron avanzar a la etapa definitiva. La presencia de 334 mujeres y 749 hombres entre los finalistas refleja una creciente diversidad en los campos científicos y tecnológicos.
Las competencias se dividen en seis categorías principales y trece subcategorías, abordando áreas de vanguardia como aeronáutica, robótica, software, inteligencia artificial y tecnologías sostenibles.
Un evento con alcance internacional
Fiel a su espíritu de divulgación y conexión con el público, TEKNOFEST TRNC 2025 no solo es un espacio de competencia, sino también un gran escaparate tecnológico y cultural. En esta edición, el festival cuenta con 116 stands, distribuidos entre 81 entidades colaboradoras, 11 patrocinadores, 4 empresas e instituciones participantes, y 20 espacios dedicados a la gastronomía, que ofrecen una experiencia diversa para todos los visitantes.
El cielo de Lefkosia se convierte, una vez más, en un escenario de alto impacto visual gracias a las demostraciones aéreas, que exhiben el potencial tecnológico de Türkiye. Aeronaves no tripuladas y vehículos de desarrollo nacional como los Bayraktar AKINCI y TB2, el HÜRKUŞ, el sistema ANKA, el modelo AKSUNGUR, el helicóptero ATAK, junto a escuadrones de élite como los Gendarmes Alas de Acero, las Estrellas Turcas y SOLOTÜRK, llenan de adrenalina y asombro a los asistentes.
Desde su fundación en 2018, TEKNOFEST ha sido organizado por la Fundación del Equipo Tecnológico de Türkiye (T3) y el Ministerio de Industria y Tecnología de Türkiye, con el respaldo de una amplia red de organismos estatales, universidades y empresas del sector privado.
Aunque su sede habitual alterna entre distintas ciudades de Türkiye en los años pares y Estambul en los impares, la edición de 2025 marca un nuevo capítulo: la República Turca de Chipre del Norte se convierte en la segunda sede internacional del festival, luego de su paso por Azerbaiyán en 2022.
El crecimiento del evento es innegable. Solo en 2024, la edición celebrada en Adana atrajo a más de 1.1 millones de visitantes, consolidando a TEKNOFEST como uno de los encuentros tecnológicos y científicos más grandes del mundo.