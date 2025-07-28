En Gaza, la escasez de alimentos se agrava y cientos de miles de palestinos llevan días sin comer. Israel permitió que llegue una cantidad limitada de ayuda humanitaria el domingo, pero esta representa apenas migajas frente a la hambruna generalizada: uno de cada tres palestinos no ha comido en días, advierte la ONU. Estas acciones, presentadas por Tel Aviv “una “pausa humanitaria”, son vistas como un intento de legitimar la ofensiva, mientras aumentan las muertes por desnutrición y por los bombardeos incesantes.

Tom Fletcher, coordinador principal de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), advirtió sobre el rápido deterioro de la situación, señalando que una de cada tres personas no ha comido "en días" y que los niños están "consumiéndose" ante la falta de alimento.

“La crisis humanitaria en Gaza es devastadora. Una de cada tres personas no ha comido en días”, afirmó Fletcher. Añadió que la ayuda autorizada por Israel está muy lejos de cubrir las necesidades urgentes de la población y que para frenar la hambruna debe entregarse en volúmenes mucho mayores.

“Se necesita una enorme cantidad de ayuda para evitar una hambruna y una crisis sanitaria catastrófica”, subrayó, advirtiendo que los camiones de ayuda “no deben ser bloqueados, retrasados ni atacados”.

Asimismo, pidió acceso urgente y sostenido, una agilización en la autorización de convoyes, múltiples cruces diarios, suministro constante de combustible y corredores humanitarios seguros y libres de ataques.

“No necesitamos solo una pausa, necesitamos un alto el fuego permanente”, concluyó.

Insuficiente para frenar la hambruna





También la confederación de ONGs Oxfam advirtió este domingo que los lanzamientos aéreos de ayuda y la entrada limitada de camiones humanitarios no son suficientes para revertir el impacto del hambre, y pidió acceso humanitario inmediato y sin restricciones.

“Lanzamientos aéreos mortales y un goteo de camiones no revertirán meses de hambre planificada en Gaza”, escribió en X Bushra Khalidi, responsable de políticas de Oxfam para los territorios palestinos ocupados.

En esa misma línea, Khalidi subrayó que lo que se necesita con urgencia es “la apertura inmediata de todos los pasos fronterizos para permitir una entrega total, segura y sin obstáculos de ayuda en toda Gaza y un alto el fuego permanente”.

“Cualquier otra medida parecería ser poco más que un gesto táctico”, advirtió.

Hamás: “Movimiento de propaganda engañosa”





Por su parte, el grupo de resistencia palestino Hamás indicó que el ingreso limitado de ayuda que está permitiendo Israel es en realidad un “movimiento de propaganda engañosa” destinado a blanquear la imagen del país mientras mantiene un bloqueo asfixiante.

En un comunicado, el grupo indicó que Israel en realidad utiliza los lanzamientos aéreos de ayuda que realizó, así como los llamados corredores humanitarios, para “gestionar el hambre, no para ponerle fin”. Afirmó que esta política expone a los civiles a mayores riesgos y humillaciones, en lugar de garantizar su protección y asistencia.

“La única manera de acabar con el brutal crimen de hambre impuesto por Israel en Gaza es detener la agresión, levantar completamente el asedio y abrir los pasos terrestres para garantizar una entrega segura y sostenida de ayuda bajo mecanismos de la ONU”, señaló el comunicado.

El grupo también instó a mantener la presión internacional para poner fin al bloqueo y detener lo que describió como una “campaña de hambre y genocidio” por parte de Israel, advirtiendo contra dejarse engañar por la “propaganda” israelí.

De hecho, una ministra del propio Gobierno de Israel confirmó que el objetivo de estas acciones no son detener la hambruna, sino legitimar la ofensiva. “No me siento cómoda con llevar ayuda a Gaza, pero nos da legitimidad para continuar” la ofensiva, afirmó la ministra de Transporte de Israel, Miri Regev, en su red social X, dejando en evidencia las verdaderas intenciones detrás del limitado envío de ayuda.

Uno de cada cinco niños está desnutrido, según la OMS





Mientras, los casos de desnutrición y las muertes relacionadas a esto no paran de crecer.

Según datos recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de las 74 muertes relacionadas con la desnutrición registradas en 2025, 63 ocurrieron en julio, incluyendo a 24 niños menores de cinco años. La mayoría de estas personas fueron declaradas muertas al llegar a los centros de salud o fallecieron poco después, con evidentes signos de emaciación severa.