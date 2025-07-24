La tercera ronda de conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania concluyó en Estambul este miércoles, tras una breve reunión entre las delegaciones, con ambas partes mostrando una cautelosa disposición a continuar el diálogo y dejando abierta la posibilidad de un nuevo intercambio de prisioneros, aunque persisten diferencias fundamentales.

El jefe de la delegación ucraniana, Andriy Yermak, señaló que Kiev está dispuesto a acordar un alto el fuego inmediato y propuso la celebración de una cumbre de líderes para finales de agosto.

“Queremos un proceso orientado a resultados”, declaró Yermak, instando a Moscú a mostrar un “enfoque constructivo” en las próximas etapas.

Ucrania también expresó su expectativa de avanzar en más intercambios de prisioneros de guerra, destacando el último acuerdo que permitió la repatriación de 1.200 cuerpos de soldados caídos. En paralelo, el jefe de la delegación ucraniana, Rustem Umerov, agradeció a Türkiye por su mediación y reiteró la disposición de Kiev para un alto el fuego “sin condiciones previas”.

Propuestas de Rusia y contactos futuros

Por su parte, el negociador principal de Rusia, Vladimir Medinsky, confirmó que ambas partes acordaron mantener el contacto y aseguró que “todos los acuerdos humanitarios previos se cumplieron”. Medinsky informó que se completó un segundo intercambio a gran escala de cuerpos y propuso la entrega de otros 3.000 restos de combatientes ucranianos.

Asimismo, Moscú propuso crear tres grupos de trabajo virtuales para abordar asuntos políticos, militares y humanitarios.

Durante las conversaciones también se abordó la repatriación de civiles detenidos. Medinsky recalcó que no todos los ciudadanos rusos de la región de Kursk han podido regresar, sugiriendo un intercambio con soldados ucranianos.

Consultado sobre la propuesta ucraniana de un encuentro entre los presidentes Volodymyr Zelenskyy y Vladimir Putin, el representante ruso afirmó que una cumbre presidencial debería limitarse a la firma de documentos, no a las negociaciones en sí.

Además, Rusia planteó la posibilidad de declarar ceses del fuego de corta duración como medida de fomento de confianza, principalmente para la evacuación de heridos y la recuperación de cuerpos.