Las elecciones presidenciales y parlamentarias de Chile este 16 de noviembre cuentan con más de 15 millones de votantes registrados, entre ellos cerca de 900.000 extranjeros residentes, en un escenario en el que confluyen el descontento político, el aumento del costo de vida y una creciente percepción de inseguridad. Estas tensiones afectan tanto la situación interna como la proyección internacional del país.

El actual escenario político en Chile “está marcado por una alta fragmentación y desafección, pero también por una disputa entre dos modelos de país: uno que busca profundizar las transformaciones sociales y otro que intenta reinstalar un orden conservador, bajo la lógica del miedo y la inseguridad”, señala Natalie Sofía Rojas Vilches, doctora en Derecho y Ciencias Políticas, en diálogo con TRT Español.

Por su parte, el analista y asesor político Simón Rubiños Cea cree que “el contexto en este momento en Chile es bastante complejo, en términos de relaciones sociales y situación económica. Sigue persistiendo el encarecimiento de la vida, y prima una percepción de inseguridad, a pesar de que hay indicadores que muestran cierto control en los últimos tres años”.

Este 2025, Chile llega a los comicios con ocho candidaturas inscritas y una agenda diversa. Si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidamente emitidos, los dos más votados se enfrentarán en una segunda vuelta el 14 de diciembre.

En la recta final de la campaña, algunas encuestas advierten que la alta polarización podría derivar en un empate en la primera vuelta entre los dos principales contendientes: Jeannette Jara, la abanderada del partido gobernante, y José Antonio Kast, quien busca la presidencia por tercera vez.

Factores clave que influirán en el voto





En esta ocasión, según expertos, varios factores podrían influir en el electorado, desde la economía y la inflación hasta la percepción de inseguridad y el endeudamiento familiar, que el Banco Central de Chile estima afecta al 51% de las familias. Un fenómeno que ha marcado los últimos años.

Los expertos también apuntan a que estos elementos podrían haber erosionado la confianza de parte de la sociedad chilena en la política tradicional, generando un escenario más fragmentado que en elecciones anteriores. Según la encuesta de Índice de Confiabilidad Global de Ipsos, publicada en octubre de 2024, sólo 1 de cada 10 chilenos considera confiables a los políticos.

Esa sensación de desilusión generalizada se traduce en una ciudadanía menos movilizada y más desconfiada. De acuerdo a un estudio de Democracia UDP - Feedback, del mes de julio de este año, el 53% se declara insatisfecho con el funcionamiento del sistema democratico. Además, por otro lado, solo el 8% se identifica plenamente con un partido político y, pese a que el 61% los considera indispensables, un 90% los percibe como estructuras que buscan cargos y poder más que el bien común.

Expectativas y el legado del estallido social de 2019





Estas serán las segundas elecciones presidenciales desde el estallido social de 2019, que comenzó por el aumento del precio del boleto del metro y rápidamente se transformó en un clamor transversal por un modelo socioeconómico más justo y una ampliación de los derechos sociales. Luego, Chile vivió dos procesos fallidos para reformar la Constitución.

Actualmente, según expertos, Chile parece haberse alejado del impulso reformista que marcó el estallido social hace seis años. “Ha disminuido el foco en la demanda masiva y colectiva por estas condiciones, y han tomado protagonismo otros factores de preocupación más individualistas, centrados en agendas valóricas como la seguridad o la migración”, señala Rubiños.

A la vez, destaca que parte de la ciudadanía chilena percibe “una crisis de expectativas que deriva del propio gobierno actual. Lo que se prometió como una transformación estructural terminó siendo una administración más convencional, y eso generó frustración en muchos sectores sociales”.

A raíz de esta desilusión, Rojas Vilches explica que hoy una parte de los sectores movilizados en 2019 simpatiza con liderazgos conservadores porque “la ultraderecha fue hábil en canalizar el malestar hacia el resentimiento, transformando la rabia por la injusticia en miedo al cambio”.

Así, la experta asegura que el desafío de cualquier candidato para ganar votos está en “reconectar emocionalmente con las mayorías”, y recuperar un lenguaje que vuelva a hablar “desde la dignidad y la justicia, sin tecnicismos ni miedo”.

Los rostros de la contienda





Chile llega a la contienda electoral con ocho candidaturas inscritas, que reflejan un arco ideológico amplio, desde la izquierda radical, una candidata comunista, libertarios y hasta la derecha más conservadora, pasando por expresiones independientes y populistas digitales.

En el caso del presidente Gabriel Boric, la Constitución prohíbe la reelección inmediata. Si quisiera postularse nuevamente por la presidencia, deberá esperar hasta el año 2029.

En el centro de la escena se ubican tres nombres destacados: Jeannette Jara, José Antonio Kast y Evelyn Matthei.

Jeannette Jara





Candidata del Partido Comunista de Chile, encabeza las encuestas de cara a las elecciones del 16 de noviembre. Exministra del Trabajo entre 2022 y 2025 durante el Gobierno de Gabriel Boric, Jara ganó la primaria del bloque progresista, que acompaña la gestión de la actual administración.

Postula por el pacto “Unidad por Chile”, una coalición de fuerzas políticas progresistas y de izquierda. Su campaña propone fortalecer el rol del Estado, con énfasis en un sistema de pensiones mixto que refuerce la solidaridad y promueva la modernización del aparato público. Su principal reto será ampliar el respaldo de sus bases dentro de la coalición del gobierno de Boric y atraer a votantes moderados.