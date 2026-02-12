Desde octubre de 2023, el genocidio israelí en Gaza ha desencadenado una ola global de protestas y boicots, que también se ha extendido a la industria cultural. Más de 5.500 profesionales del cine han firmado el compromiso de Film Workers for Palestine, lanzado el 8 de septiembre de 2025, bajo el que se comprometen a no proyectar ni colaborar con instituciones cinematográficas israelíes “implicadas en el genocidio y el apartheid contra el pueblo palestino”. La respuesta fue inmediata: una carta abierta proisraelí acusó al boicot de “antisemitismo”.

En ese clima, la película “La voz de Hind Rajab (2025)” –con grabaciones reales de sus llamadas desesperadas a la Media Luna Roja antes de ser asesinada– recibió una ovación histórica de 23 minutos en Venecia durante octubre del año pasado. Su directora, Kaouther Ben Hania, denunció “miles y miles” de correos acusando al film de “antisemita”. Tras el estreno, añadió , llegaron otros miles de “mensajes intimidatorios”.

Paramount, uno de los grandes estudios de Hollywood con vínculos proisraelíes y el primero en criticar el boicot, ha sido señalado por mantener una “ lista negra ” de talento que describe como “antisemita”, según la revista Variety . Entre los nombres incluidos figura Javier Bardem, firmante de la iniciativa, quien declaró : “Que yo no consiga un trabajo es irrelevante frente a lo que está ocurriendo allí (en Gaza)”. El estudio además lanzó la serie “Red Alert”, criticada por su sesgo propagandístico : “Se centra únicamente en las pérdidas israelíes del 7 de octubre”, presenta a los israelíes como “figuras heroicas”, a los palestinos como “terroristas sin rostro", y omite reportes sobre fuego israelí aquel día, asociados al “Protocolo Hannibal” según investigaciones periodísticas.

Antecedentes: el antiarabismo y su concreción en lo antipalestino

No es la primera vez que la relación entre cine, poder político y representación árabe queda atravesada por presiones externas. En 2014 se reportaron presiones y posibles repercusiones profesionales para artistas que denunciaron la ofensiva israelí en Gaza. No es sorprendente: el cine no es un espacio neutral.

Durante décadas, Hollywood ha seguido un patrón al retratar la región. Del exotismo orientalista –“tierra árabe” exótica, palmeras, odaliscas y villanos– pasó a asociar sistemáticamente a árabes y musulmanes con el terrorismo. Esta imagen, de la cual la representación de los palestinos es una de sus expresiones más persistentes, acompaña a menudo la política exterior de EE.UU. y consolida un marco del “ árabe como enemigo público #1 ”.

El caso de “El francotirador”

Un ejemplo de cómo este encuadre opera y desborda la pantalla es “El francotirador” (2014). Tras su estreno, el Comité Árabe-Estadounidense contra la Discriminación (ADC, por sus siglas en inglés) alertó sobre una ola de amenazas contra árabes y musulmanes, según la agencia de noticias Reuters . “Bonito ver una película donde los árabes son retratados como lo que realmente son: escoria que quiere destruirnos”, decía uno de los mensajes.

La ADC pidió al director Clint Eastwood y al actor Bradley Cooper que condenaran la retórica violenta, apelando a su influencia, pero no hubo respuesta. Ambos defendieron la película frente a críticas que señalaban que glorificaba la guerra y suavizaba la figura de Chris Kyle –presentado como “el francotirador más letal de EE.UU.”–, desplegado en cuatro ocasiones en Iraq –Bagdad (2000 y 2003), Faluya (2004) y Ramadi (2006)– y a quien se le atribuyen al menos 160 muertes durante la invasión encabezada por EE.UU .

Cooper afirmó que la película era sobre secuelas de veteranos y que el debate político sobre Iraq perdía "el punto”. Eastwood aseguró que el retrato incluso podía leerse como “antibélico”. Aunque insistían en que era un relato personal, la denuncia de la ADC recordó que las imágenes sí tienen efectos políticos. Si “El francotirador” no aborda la guerra ni el papel de EE.UU., pero muestra al soldado, su familia y su trauma, ¿cómo rellena el espectador ese vacío?

Lo que documenta Jack Shaheen: un siglo de estereotipos en Hollywood

Para algunos analistas , “El francotirador” forma parte de un “esfuerzo concertado de Hollywood” por presentar la invasión de Iraq como “moralmente necesaria”, reforzando la idea de que las guerras de EE.UU. protegen la “seguridad nacional”. La película no aborda las razones desacreditadas de la invasión, sus consecuencias políticas ni el costo humano: según Iraq Body Count , desde 2003 entre 187.499 y 211.046 civiles murieron por violencia.

Otro caso es “Rules of Engagement” (2000), escrita por el exsecretario de Marina James Webb y calificada por la ADC como “probablemente la película más racista que Hollywood ha hecho jamás contra los árabes”. La ficción sigue a un abogado militar que defiende a un coronel acusado de ordenar abrir fuego durante la evacuación de la embajada estadounidense en Yemen, en medio de una protesta civil. Hombres, mujeres y niños mueren en lo que parece una masacre injustificable… hasta que aparece una grabación, encontrada junto a una de las víctimas, que habla de matar estadounidenses como “deber de todo musulmán”. De pronto, la violencia se reencuadra y el espectador se inclina del lado de los marines cuando el coronel grita: “¡Maten a esos cabrones!”.