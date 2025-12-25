Tras semanas de incertidumbre, retrasos interminables, fallas técnicas y acusaciones cruzadas de fraude, Honduras llegó finalmente a un desenlace electoral. En medio de un proceso tenso y cuestionado, el país centroamericano eligió a su próximo presidente. Nasry Asfura, candidato del conservador Partido Nacional y respaldado públicamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se convirtió este miércoles en el virtual presidente electo.

Según los datos difundidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), Asfura obtuvo el 40,3 % de los votos, imponiéndose por un margen mínimo al aspirante del Partido Liberal, Salvador Nasralla, quien alcanzó el 39,5 %. Más atrás quedó la candidata del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, en una contienda marcada por la polarización y la desconfianza.

La estrechez del resultado y el colapso del sistema de procesamiento electoral obligaron a las autoridades a contar manualmente alrededor del quince por ciento de las actas, que representan cientos de miles de papeletas. El lento escrutinio alimentó la tensión política y mantuvo al país en vilo durante semanas.

En este escenario, Asfura logró imponerse en su tercer intento por llegar a la presidencia. Conocido popularmente como “Papi a la orden”, por su estilo directo y su discurso centrado en el trabajo, el dirigente del opositor Partido Nacional sucederá a la actual mandataria, Xiomara Castro, a partir del 27 de enero de 2026. Cuatro años atrás, en las elecciones de 2021, Asfura había sido derrotado por la líder de Libre, a quien entonces felicitó personalmente tras su victoria.

¿Quién es Nasry Asfura?

Empresario del sector de la construcción y de origen palestino, Nasry Asfura nació el 8 de junio de 1958 en Tegucigalpa. Fue alcalde de la capital hondureña durante dos períodos consecutivos, etapa en la que impulsó proyectos de infraestructura orientados a modernizar la ciudad. Antes, había ocupado cargos como regidor municipal y ministro del Fondo de Inversión Social.

Durante la campaña electoral, Asfura centró su mensaje en la estabilidad fiscal, la creación de empleo y el desarrollo de infraestructura productiva. Todo ello bajo el lema “trabajo y más trabajo”, con el que buscó proyectar una imagen austera, pragmática y distante de la política tradicional.

Casado con Lissette Del Cid y padre de tres hijas, Asfura asume la presidencia en un contexto de fuerte polarización política y con el desafío de revitalizar a un Partido Nacional debilitado tras años de denuncias de corrupción y vínculos con el narcotráfico.

Unas elecciones bajo sospecha

Las elecciones presidenciales hondureñas quedaron envueltas en la controversia desde la jornada de votación del 30 de noviembre. Fallas en los sistemas electrónicos de transmisión de resultados, interrupciones en el conteo y retrasos prolongados en el escrutinio marcaron el proceso, obligando a realizar recuentos manuales de miles de actas con presuntas inconsistencias.

Todo ello se desarrolló en un clima de máxima tensión política, agravado por acusaciones de intentos de manipulación del software electoral, denuncias de un supuesto intento de golpe de Estado por parte del Gobierno y la presión de Estados Unidos, que anunció la revocación de visas a funcionarios vinculados al proceso electoral.

Nasralla rechaza los resultados

En este contexto, Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal y segundo en la contienda, rechazó este miércoles la declaratoria oficial de los resultados, al considerar que “no reflejan la verdad” de la voluntad popular. Exigió que se cuenten manualmente todos los votos, papeleta por papeleta, y no que se valide el resultado únicamente a partir de las actas como documentos de resumen.