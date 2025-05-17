La 34.ª Cumbre de la Liga Árabe dio inicio en Bagdad, marcando la cuarta vez que Iraq acoge este evento y la primera desde 2012.

Líderes de los 22 Estados árabes se han reunido en la capital iraquí para abordar los temas más urgentes de la región.

La ofensiva en Gaza domina la agenda, especialmente tras la aprobación por parte de Israel de planes para ampliar su ofensiva y sus declaraciones sobre la “conquista” del territorio.

También se espera que se traten los conflictos en Yemen, Sudán, Siria y Libia, así como las negociaciones en curso sobre el acuerdo nuclear entre Irán y Estados Unidos.

El secretario general de la ONU, António Guterres, asistirá a la cumbre, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez —quien ha criticado duramente la ofensiva israelí—, está previsto que intervenga como invitado.

El ministro de Asuntos Exteriores iraquí, Fuad Hussein, afirmó que el encuentro en Bagdad respaldará las decisiones tomadas en la cumbre de marzo en El Cairo para apoyar la reconstrucción de Gaza, como alternativa a la propuesta de Trump, ampliamente condenada.

El presidente reiteró esa propuesta durante su gira por el Golfo esta semana, afirmando el jueves en Qatar que quería que Estados Unidos “tomara” Gaza y la convirtiera en una “zona de libertad”.

Negociaciones nucleares entre EE.UU. e Irán