GENOCIDIO EN GAZA
2 min de lectura
Israel ataca un campamento de refugiados en Gaza y deja al menos siete muertos
La Defensa Civil de Gaza denunció nuevos bombardeos israelíes cerca de un puesto policial en el campamento de Al-Bureij, en el centro del enclave palestino, que dejaron víctimas y heridos.
Israel ataca un campamento de refugiados en Gaza y deja al menos siete muertos
Vista de la destrucción tras ataques israelíes contra el campamento de Bureij en Ciudad de Gaza / AA
11 de abril de 2026

Al menos siete palestinos murieron y otros resultaron heridos durante la noche del sábado tras un ataque israelí contra el campamento de refugiados de Al-Bureij, en el centro de Gaza, según informó la Defensa Civil del enclave.

Según Mahmoud Bassal, portavoz de Defensa Civil en Gaza, un dron israelí disparó dos misiles cerca de un puesto policial dentro del campamento.

Asimismo, Bassal indicó que, además de los fallecidos, varias personas resultaron heridas, algunas de ellas en estado crítico.

Por su parte, el hospital Al-Aqsa, en el centro de Gaza, informó que recibió seis cuerpos y heridos, incluidos algunos en estado crítico debido a impactos directos en el rostro, el torso y otras partes del cuerpo.

Del mismo modo, el cercano hospital Al-Awda indicó que también recibió víctimas del ataque.

RECOMENDADOS

Cabe señalar que Israel y Hamás se acusan regularmente de violar el alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre, tras dos años de guerra desencadenada por el ataque transfronterizo del movimiento palestino en 2023.

En este contexto, desde el inicio de la tregua,al menos 738 palestinos han muerto en ataques israelíes desde el 10 de octubre pasado, según el ministerio de Sanidad de Gaza.

Mientras tanto, el ejército israelí ha informado también de la muerte de cinco soldados desde el inicio del alto el fuego.


FUENTE:TRT World
Explora
¿Cuáles son los 10 puntos del plan de paz planteado por Irán con el que EE.UU. aceptó negociar?
Türkiye recibe con satisfacción alto el fuego de EE.UU. e Irán, pero advierte contra “provocaciones”
El mundo reacciona al alto el fuego entre EE.UU. e Irán: ¿qué han dicho los diferentes países?
Alto el fuego en Oriente Medio: EE.UU. e Irán acuerdan suspender ataques por 14 días y reabrir Ormuz
Erdogan y Sánchez destacan cooperación entre Türkiye y España y esfuerzos por la paz
Trump dice que “una civilización morirá” si Irán no acepta acuerdo, entre gestiones a contrarreloj
Erdogan condena “atroz” ataque en Estambul y promete seguir luchando contra el terrorismo
Israel profundiza su ofensiva terrestre en Líbano con más tropas, mientras ataques dejan 36 muertos
Israel dice que atacó planta petroquímica en Irán, en medio de escalada antes del ultimátum de Trump
Neutralizan a tres terroristas tras un tiroteo cerca del consulado israelí en Estambul: autoridades
Türkiye lanza acuerdo de tránsito comercial con Arabia Saudí ante crisis en el estrecho de Ormuz
Trump dice que “Irán podría ser eliminada en una noche”, mientras se acerca plazo sobre Ormuz
Presidente Erdogan: “Israel sigue socavando todos los esfuerzos para poner fin a la guerra" con Irán
Irán rechaza tregua temporal con EE.UU., dice reporte, y pide garantía para fin de “guerra impuesta”
EE.UU. e Israel atacan dos complejos petroquímicos clave en Irán, incluida la mayor planta del país