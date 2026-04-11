Al menos siete palestinos murieron y otros resultaron heridos durante la noche del sábado tras un ataque israelí contra el campamento de refugiados de Al-Bureij, en el centro de Gaza, según informó la Defensa Civil del enclave.
Según Mahmoud Bassal, portavoz de Defensa Civil en Gaza, un dron israelí disparó dos misiles cerca de un puesto policial dentro del campamento.
Asimismo, Bassal indicó que, además de los fallecidos, varias personas resultaron heridas, algunas de ellas en estado crítico.
Por su parte, el hospital Al-Aqsa, en el centro de Gaza, informó que recibió seis cuerpos y heridos, incluidos algunos en estado crítico debido a impactos directos en el rostro, el torso y otras partes del cuerpo.
Del mismo modo, el cercano hospital Al-Awda indicó que también recibió víctimas del ataque.
Cabe señalar que Israel y Hamás se acusan regularmente de violar el alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre, tras dos años de guerra desencadenada por el ataque transfronterizo del movimiento palestino en 2023.
En este contexto, desde el inicio de la tregua,al menos 738 palestinos han muerto en ataques israelíes desde el 10 de octubre pasado, según el ministerio de Sanidad de Gaza.
Mientras tanto, el ejército israelí ha informado también de la muerte de cinco soldados desde el inicio del alto el fuego.