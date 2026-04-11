Al menos siete palestinos murieron y otros resultaron heridos durante la noche del sábado tras un ataque israelí contra el campamento de refugiados de Al-Bureij, en el centro de Gaza, según informó la Defensa Civil del enclave.

Según Mahmoud Bassal, portavoz de Defensa Civil en Gaza, un dron israelí disparó dos misiles cerca de un puesto policial dentro del campamento.

Asimismo, Bassal indicó que, además de los fallecidos, varias personas resultaron heridas, algunas de ellas en estado crítico.

Por su parte, el hospital Al-Aqsa, en el centro de Gaza, informó que recibió seis cuerpos y heridos, incluidos algunos en estado crítico debido a impactos directos en el rostro, el torso y otras partes del cuerpo.

Del mismo modo, el cercano hospital Al-Awda indicó que también recibió víctimas del ataque.